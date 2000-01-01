شباط/فبراير 01, 2017 - 07:30 بتوقيت جرينتش
رؤية الكويت الجديدة تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجيع روح المنافسة، ورفع كفاءة الإنتاج، في ظل جهاز مؤسسي داعم.
شباط/فبراير 01, 2017 - 05:32 بتوقيت جرينتش
بعد انتقادات كثيرة وقلق من تشويه صورة البلاد
كانون الثاني/يناير 31, 2017 - 16:29 بتوقيت جرينتش
أعلنت الكويت، الاثنين 30 يناير/كانون الثاني، أن ميزانية السنة المالية 2017-2018 ستتضمن عجزا ماليا ضخما للعام الثالث على التوالي وذلك بسبب تراجع أسعار النفط.
كانون الثاني/يناير 30, 2017 - 10:14 بتوقيت جرينتش
تطلق الكويت اليوم الإثنين خطتها التنموية ورؤيتها المستقبلية "لكويت جديدة" حتى عام 2035 في مؤتمر يشارك فيه جميع أعضاء الحكومة لعرض محاور الخطة الطموح.
كانون الثاني/يناير 26, 2017 - 10:00 بتوقيت جرينتش
أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية أن التضخم ارتفع بنسبة 3.5% خلال ديسمبر/ كانون أول الماضي، على أساس سنوي، مقارنة بالشهر ذاته من 2015.
كانون الثاني/يناير 26, 2017 - 06:05 بتوقيت جرينتش
الحوار نهج خليجي
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 14:41 بتوقيت جرينتش
وصل وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لنقل رسالة أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني.
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 11:09 بتوقيت جرينتش
نفذت السلطات الكويتية الاربعاء حكم الاعدام بحق سبعة اشخاص بينهم احد اعضاء الاسرة الحاكمة وامراة تسببت بمقتل عشرات بعدما اشعلت حريقا في خيمة زفاف زوجها، في اول عمليات اعدام في الكويت منذ منتصف 2013.
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 10:22 بتوقيت جرينتش
توقع وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الأربعاء بقاء أسعار النفط في نطاق 55-60 دولارا للبرميل في 2017. كما رجح وضع ميزانية 2017-2018 على أساس افتراض سعر 45 دولارا لبرميل النفط.
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 17:54 بتوقيت جرينتش
قال وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح انه سيزور ايران ليسلم الرئيس الايراني حسن روحاني رسالة من امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح تتعلق بالعلاقات بين الجمهورية الاسلامية ودول الخليج.
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 13:26 بتوقيت جرينتش
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الثلاثاء، أهمية تعزيز التعاون وتوثيق التكامل مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية بغية مواجهة التحديات الخطيرة المحدقة بدول العالم لا سيما “ظاهرة الارهاب البغيضة”.
كانون الثاني/يناير 23, 2017 - 11:28 بتوقيت جرينتش
أعلن المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكويت مناحي العنزي نجاح جهود وقف التسرب النفطي الذي حدث جنوبي البلاد مساء أمس الأحد.
كانون الثاني/يناير 22, 2017 - 21:09 بتوقيت جرينتش
نقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن شركة نفط الكويت يوم الأحد قولها إن الشركة أعلنت حالة الطوارئ إثر حدوث تسرب نفطي في جنوب غرب البلاد.
كانون الثاني/يناير 22, 2017 - 08:18 بتوقيت جرينتش
أردوغان ضحية نفخ الإخوان
كانون الثاني/يناير 21, 2017 - 22:00 بتوقيت جرينتش
دعت وزارة الخارجية البريطانية، السبت، رعاياها في الكويت إلى الحذر من احتمال حدوث اعتداءات "إرهابية".