كانون الأول/ديسمبر 28, 2016 - 19:38 بتوقيت جرينتش

اعلن وزيرا النفط في العراق والكويت بعد محادثات بينهما الاربعاء ان الكويت ستستورد حتى خمسة ملايين متر مكعب من الغاز يوميا من العراق.