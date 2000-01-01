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بورصة الكويت
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بورصة الكويت عند أعلى مستوى في 17 شهرًا
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 11:08 بتوقيت جرينتش
ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس مع صعود أسعار النفط والأسهم العالمية، بينما صعدت البورصة المصرية للجلسة الرابعة على التوالي رغم تحول الأجانب إلى بائعين.
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مدى الرؤية الأفقية انخفض إلى أقل من 100 متر
انخفاض مدى الرؤية في الكويت وتوقف حركة الموانئ
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 10:35 بتوقيت جرينتش
أعلنت السلطات الكويتية، الاثنين، توقف حركة الملاحة البحرية في موانئها الثلاث بصورة مؤقتة بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمر بها الكويت.
الكويت تلجأ لخبرة
"النخب المصرية" تطور التشريعات الكويتية
كانون الثاني/يناير 04, 2017 - 20:20 بتوقيت جرينتش
بحث وزير العدل الكويتي، فالح العزب، في القاهرة، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المصري، المستشار مصطفى شفيق، التعاون القضائي وإمكانية انتداب مستشارين من النخب المصرية للعمل في بلاده.
الكويت ملتزمة بخفض إنتاج النفط
الكويت تؤكد التزامها بخطة “أوبك” لخفض الإنتاج
كانون الثاني/يناير 04, 2017 - 11:36 بتوقيت جرينتش
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة، إن الكويت ملتزمة بخفض إنتاج النفط الذي اتفقت عليه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في اجتماع عقد بفيينا في نوفمبر تشرين الثاني.
وزير النفط العراقي عبد الجبار اللعيبي
الكويت ستستورد الغاز من العراق
كانون الأول/ديسمبر 28, 2016 - 19:38 بتوقيت جرينتش
اعلن وزيرا النفط في العراق والكويت بعد محادثات بينهما الاربعاء ان الكويت ستستورد حتى خمسة ملايين متر مكعب من الغاز يوميا من العراق.
وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
الكويت تؤكد دعمها العراق في محاربة الإرهاب
كانون الأول/ديسمبر 28, 2016 - 16:17 بتوقيت جرينتش
اكد النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح خلال زيارته بغداد الاربعاء، دعم بلاده للعراق "لمحاربة الارهاب".
إهانة القرآن ووضعه في المرحاض، ووطئه بالقدم أقسى ما عُذب به
معتقل كويتي بغوانتنامو: الأمريكيون عباقرة في الشر
كانون الأول/ديسمبر 26, 2016 - 09:13 بتوقيت جرينتش
إهانة القرآن ووضعه في المرحاض، ووطئه بالقدم أقسى ما عُذب به -
محكمة الاستئناف الكويتية تؤيد قرارا يلغي سحب الجنسية من مواطن كويتي
محكمة كويتية تؤيد إلغاء سحب الجنسية من إعلامي معارض
كانون الأول/ديسمبر 25, 2016 - 12:46 بتوقيت جرينتش
أيدت محكمة الاستئناف كويتية، الأحد، إلغاء قرار سابق اتخذته الحكومة عام 2014 بسحب الجنسية من مواطن كويتي وأولاده بدعوى “المصحلة العامة”، بحسب مصدر قانوني.
النائب الشيعي السابق عبد الحميد دشتي
احكام اضافية في الكويت بسجن نائب شيعي سابق بتهمة "الاساءة" للسعودية
كانون الأول/ديسمبر 22, 2016 - 13:48 بتوقيت جرينتش
اصدرت محكمة الاستئناف الكويتية الخميس حكما غيابيا اضافيا في حق النائب الشيعي السابق عبد الحميد دشتي بالسجن عشر سنوات بتهمة الاساءة الى المملكة العربية السعودية.
توتر بين الكويت والسعودية جراء التباين بين البلدين في رؤيتهما للملفات الاقليمية
إيران توضح موقفها من الكويتيين المحتجزين في الأهواز
كانون الأول/ديسمبر 18, 2016 - 09:33 بتوقيت جرينتش
أكد السفير الإيراني لدى الكويت علي رضا عنايتي الأحد، أن المواطنين الكويتيين الأربعة المحتجزين في الأهواز بخير والسلطات الإيرانية تعمل على سرعة الإفراج عنهم.
حملة الجمعية ساهمت بشكل كبير في تخفيف معاناة مئات الأسر السورية النازحة
الكويت توزع 6 آلاف ليتر ديزل على الأسر السورية
كانون الأول/ديسمبر 16, 2016 - 18:40 بتوقيت جرينتش
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية، الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول، توزيع 6000 ليتر من وقود "الديزل" على 300 أسرة سورية نازحة في منطقة عكار شمال لبنان.
علي صالح
لا وساطة كويتية بين السعودية والرئيس اليمني السابق
كانون الأول/ديسمبر 15, 2016 - 07:27 بتوقيت جرينتش
موقف الكويت يرمي للحل السياسي وحقن الدماء والحفاظ على استقرار ووحدة اليمن -
النائب الكويتي وليد الطبطبائي
الطبطبائي يبكي وهو يقرأ رسالة لفتاة من حلب (شاهد)
كانون الأول/ديسمبر 14, 2016 - 01:11 بتوقيت جرينتش
قالت فيها: "أنا إحدى فتيات حلب، التي سيتم اغتصابها بعد لحظات" -
مبنى البنتاغون
واشطن تمهد لبيع عتاد قيمته 1.7 مليار دولار للكويت
كانون الأول/ديسمبر 13, 2016 - 17:49 بتوقيت جرينتش
قالت وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الثلاثاء إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على مبيعات عسكرية محتملة للكويت بقيمة 1.7 مليار دولار من أجل تحديث 218 دبابة طراز (إم1إيه2) ومعدات وخدمات وعمليات تدريب مرتبطة بها.
مرزوق علي الغانم رئيساً لمجلس الأمة بغالبية كبيرة
الغانم رئيسا لمجلس الأمة الكويتي
كانون الأول/ديسمبر 11, 2016 - 10:41 بتوقيت جرينتش
انتخب مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي الأحد، مرزوق علي الغانم رئيساً لمجلس الأمة بغالبية كبيرة ليواصل قيادته للمجلس من جديد.
الدينار الكويتي
أمير الكويت يؤكد "تخفيض الإنفاق العام أصبح أمرًا حتميًا"!
كانون الأول/ديسمبر 11, 2016 - 10:01 بتوقيت جرينتش
أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن خيار تخفيض الإنفاق العام أصبح “أمرًا حتميًا”.
 