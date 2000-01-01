كانون الثاني/يناير 04, 2017 - 20:20 بتوقيت جرينتش

بحث وزير العدل الكويتي، فالح العزب، في القاهرة، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المصري، المستشار مصطفى شفيق، التعاون القضائي وإمكانية انتداب مستشارين من النخب المصرية للعمل في بلاده.