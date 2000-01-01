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نواب كويتيون
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نواب كويتيون يقدمون طلبا لحجب الثقة عن وزير الدولة للشباب
شباط/فبراير 01, 2017 - 08:09 بتوقيت جرينتش
سينظر في هذا الطلب في جلسة خاصة الأربعاء
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الدينار الكويتي
الكويت بحاجة لـ7 ركائز و100 مليار دولار لتتحول إلى اقتصاد غير نفطي
شباط/فبراير 01, 2017 - 07:30 بتوقيت جرينتش
رؤية الكويت الجديدة تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجيع روح المنافسة، ورفع كفاءة الإنتاج، في ظل جهاز مؤسسي داعم.
الكويت تعيد رفع سنّ أحداثها
الكويت تعيد رفع سنّ أحداثها
شباط/فبراير 01, 2017 - 05:32 بتوقيت جرينتش
بعد انتقادات كثيرة وقلق من تشويه صورة البلاد
الكويت تعلن عجزا ضخما في الميزانية
الكويت تعلن عجزا ضخما في الميزانية للعام الثالث على التوالي
كانون الثاني/يناير 31, 2017 - 16:29 بتوقيت جرينتش
أعلنت الكويت، الاثنين 30 يناير/كانون الثاني، أن ميزانية السنة المالية 2017-2018 ستتضمن عجزا ماليا ضخما للعام الثالث على التوالي وذلك بسبب تراجع أسعار النفط.
الكويت
اليوم.. رؤية الكويت 2035 ستبصر النور
كانون الثاني/يناير 30, 2017 - 10:14 بتوقيت جرينتش
تطلق الكويت اليوم الإثنين خطتها التنموية ورؤيتها المستقبلية "لكويت جديدة" حتى عام 2035 في مؤتمر يشارك فيه جميع أعضاء الحكومة لعرض محاور الخطة الطموح.
الدينار الكويتي
ارتفاع التضخم في الكويت بنسبة 3.5% خلال ديسمبر الماضي
كانون الثاني/يناير 26, 2017 - 10:00 بتوقيت جرينتش
أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية أن التضخم ارتفع بنسبة 3.5% خلال ديسمبر/ كانون أول الماضي، على أساس سنوي، مقارنة بالشهر ذاته من 2015.
الحوار نهج خليجي الحوار نهج خليجي
إيران تراهن على الكويت لتبريد الجبهة الخليجية
كانون الثاني/يناير 26, 2017 - 06:05 بتوقيت جرينتش
الحوار نهج خليجي
الرئيس الإيراني حسن روحاني
وزير الخارجية الكويتي في طهران حاملا رسالة لروحاني
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 14:41 بتوقيت جرينتش
وصل وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لنقل رسالة أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني.
قامت بصب البنزين على خيمة العرس المخصصة للنساء ثم اشعلت النار فيها
الكويت: اعدام احد اعضاء الاسرة الحاكمة وسيدة اشعلت خيمة زفاف زوجها
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 11:09 بتوقيت جرينتش
نفذت السلطات الكويتية الاربعاء حكم الاعدام بحق سبعة اشخاص بينهم احد اعضاء الاسرة الحاكمة وامراة تسببت بمقتل عشرات بعدما اشعلت حريقا في خيمة زفاف زوجها، في اول عمليات اعدام في الكويت منذ منتصف 2013.
الكويت تستهلك حاليا ما بين 300 ألف و350 ألف برميل يوميا وستصل إلى مليون برميل يوميا في 2035 وهذا شيء غير مقبول
الكويت: سعر النفط سيبقى بين 55 و60 دولارا في 2017
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 10:22 بتوقيت جرينتش
توقع وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الأربعاء بقاء أسعار النفط في نطاق 55-60 دولارا للبرميل في 2017. كما رجح وضع ميزانية 2017-2018 على أساس افتراض سعر 45 دولارا لبرميل النفط.
وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية الكويتي يزور طهران لبحث العلاقات بين الخليج وايران
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 17:54 بتوقيت جرينتش
قال وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح انه سيزور ايران ليسلم الرئيس الايراني حسن روحاني رسالة من امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح تتعلق بالعلاقات بين الجمهورية الاسلامية ودول الخليج.
الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي
الخالد: افتتاح مركز إقليمي للناتو في الكويت يعزز التعاون لمواجهة الإرهاب
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 13:26 بتوقيت جرينتش
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الثلاثاء، أهمية تعزيز التعاون وتوثيق التكامل مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية بغية مواجهة التحديات الخطيرة المحدقة بدول العالم لا سيما “ظاهرة الارهاب البغيضة”.
الكويت توقف تسرب النفط في بئر جنوب البلاد
الكويت توقف تسرب النفط في بئر جنوب البلاد
كانون الثاني/يناير 23, 2017 - 11:28 بتوقيت جرينتش
أعلن المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكويت مناحي العنزي نجاح جهود وقف التسرب النفطي الذي حدث جنوبي البلاد مساء أمس الأحد.
ارشيف
شركة نفط الكويت تعلن حالة الطوارئ بعد تسرب نفطي
كانون الثاني/يناير 22, 2017 - 21:09 بتوقيت جرينتش
نقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن شركة نفط الكويت يوم الأحد قولها إن الشركة أعلنت حالة الطوارئ إثر حدوث تسرب نفطي في جنوب غرب البلاد.
طارق السويدان
ضاحي خلفان يوجه سلسلة شتائم إلى طارق السويدان عبر "تويتر"
كانون الثاني/يناير 22, 2017 - 08:18 بتوقيت جرينتش
أردوغان ضحية نفخ الإخوان
بريطانيا تحذر رعاياها في الكويت من هجمات “إرهابية” محتملة
بريطانيا تحذر من هجمات ارهابية في الكويت وتحذر رعاياها
كانون الثاني/يناير 21, 2017 - 22:00 بتوقيت جرينتش
دعت وزارة الخارجية البريطانية، السبت، رعاياها في الكويت إلى الحذر من احتمال حدوث اعتداءات "إرهابية".
 