كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 11:09 بتوقيت جرينتش

نفذت السلطات الكويتية الاربعاء حكم الاعدام بحق سبعة اشخاص بينهم احد اعضاء الاسرة الحاكمة وامراة تسببت بمقتل عشرات بعدما اشعلت حريقا في خيمة زفاف زوجها، في اول عمليات اعدام في الكويت منذ منتصف 2013.