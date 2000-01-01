كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 08:47 بتوقيت جرينتش
نفت مصادر أمنية في مطار الكويت الدولي الأحد، العثور على أي مواد متفجرة على متن الطائرة الألمانية التي هبطت اضطراريا في المطار بعد أنباء عن وجود قنبلة فيها.
كانون الثاني/يناير 12, 2017 - 18:35 بتوقيت جرينتش
اعلنت وزارة الداخلية الكويتية ان جنديا اميركيا متمركزا في البلاد انتحر اليوم. وقالت في بيان على حسابها على "تويتر" ان هذا الجندي الذي لم تكشف عن هويته، استخدم سلاح خدمته لينتحر.
كانون الثاني/يناير 10, 2017 - 01:04 بتوقيت جرينتش
النفيسي دعا دول الخليج لإقرار خطوات مماثلة لما ستقوم به الكويت
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 11:08 بتوقيت جرينتش
ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس مع صعود أسعار النفط والأسهم العالمية، بينما صعدت البورصة المصرية للجلسة الرابعة على التوالي رغم تحول الأجانب إلى بائعين.
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 10:35 بتوقيت جرينتش
أعلنت السلطات الكويتية، الاثنين، توقف حركة الملاحة البحرية في موانئها الثلاث بصورة مؤقتة بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمر بها الكويت.
كانون الثاني/يناير 04, 2017 - 20:20 بتوقيت جرينتش
بحث وزير العدل الكويتي، فالح العزب، في القاهرة، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المصري، المستشار مصطفى شفيق، التعاون القضائي وإمكانية انتداب مستشارين من النخب المصرية للعمل في بلاده.
كانون الثاني/يناير 04, 2017 - 11:36 بتوقيت جرينتش
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة، إن الكويت ملتزمة بخفض إنتاج النفط الذي اتفقت عليه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في اجتماع عقد بفيينا في نوفمبر تشرين الثاني.
كانون الأول/ديسمبر 28, 2016 - 19:38 بتوقيت جرينتش
اعلن وزيرا النفط في العراق والكويت بعد محادثات بينهما الاربعاء ان الكويت ستستورد حتى خمسة ملايين متر مكعب من الغاز يوميا من العراق.
كانون الأول/ديسمبر 28, 2016 - 16:17 بتوقيت جرينتش
اكد النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح خلال زيارته بغداد الاربعاء، دعم بلاده للعراق "لمحاربة الارهاب".
كانون الأول/ديسمبر 26, 2016 - 09:13 بتوقيت جرينتش
إهانة القرآن ووضعه في المرحاض، ووطئه بالقدم أقسى ما عُذب به -
كانون الأول/ديسمبر 25, 2016 - 12:46 بتوقيت جرينتش
أيدت محكمة الاستئناف كويتية، الأحد، إلغاء قرار سابق اتخذته الحكومة عام 2014 بسحب الجنسية من مواطن كويتي وأولاده بدعوى “المصحلة العامة”، بحسب مصدر قانوني.
كانون الأول/ديسمبر 22, 2016 - 13:48 بتوقيت جرينتش
اصدرت محكمة الاستئناف الكويتية الخميس حكما غيابيا اضافيا في حق النائب الشيعي السابق عبد الحميد دشتي بالسجن عشر سنوات بتهمة الاساءة الى المملكة العربية السعودية.
كانون الأول/ديسمبر 18, 2016 - 09:33 بتوقيت جرينتش
أكد السفير الإيراني لدى الكويت علي رضا عنايتي الأحد، أن المواطنين الكويتيين الأربعة المحتجزين في الأهواز بخير والسلطات الإيرانية تعمل على سرعة الإفراج عنهم.
كانون الأول/ديسمبر 16, 2016 - 18:40 بتوقيت جرينتش
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية، الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول، توزيع 6000 ليتر من وقود "الديزل" على 300 أسرة سورية نازحة في منطقة عكار شمال لبنان.
كانون الأول/ديسمبر 15, 2016 - 07:27 بتوقيت جرينتش
موقف الكويت يرمي للحل السياسي وحقن الدماء والحفاظ على استقرار ووحدة اليمن -