كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 10:35 بتوقيت جرينتش
أعلنت السلطات الكويتية، الاثنين، توقف حركة الملاحة البحرية في موانئها الثلاث بصورة مؤقتة بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمر بها الكويت.
كانون الثاني/يناير 04, 2017 - 20:20 بتوقيت جرينتش
بحث وزير العدل الكويتي، فالح العزب، في القاهرة، مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المصري، المستشار مصطفى شفيق، التعاون القضائي وإمكانية انتداب مستشارين من النخب المصرية للعمل في بلاده.
كانون الثاني/يناير 04, 2017 - 11:36 بتوقيت جرينتش
ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة، إن الكويت ملتزمة بخفض إنتاج النفط الذي اتفقت عليه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في اجتماع عقد بفيينا في نوفمبر تشرين الثاني.
كانون الأول/ديسمبر 28, 2016 - 19:38 بتوقيت جرينتش
اعلن وزيرا النفط في العراق والكويت بعد محادثات بينهما الاربعاء ان الكويت ستستورد حتى خمسة ملايين متر مكعب من الغاز يوميا من العراق.
كانون الأول/ديسمبر 28, 2016 - 16:17 بتوقيت جرينتش
اكد النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح خلال زيارته بغداد الاربعاء، دعم بلاده للعراق "لمحاربة الارهاب".
كانون الأول/ديسمبر 26, 2016 - 09:13 بتوقيت جرينتش
إهانة القرآن ووضعه في المرحاض، ووطئه بالقدم أقسى ما عُذب به -
كانون الأول/ديسمبر 25, 2016 - 12:46 بتوقيت جرينتش
أيدت محكمة الاستئناف كويتية، الأحد، إلغاء قرار سابق اتخذته الحكومة عام 2014 بسحب الجنسية من مواطن كويتي وأولاده بدعوى “المصحلة العامة”، بحسب مصدر قانوني.
كانون الأول/ديسمبر 22, 2016 - 13:48 بتوقيت جرينتش
اصدرت محكمة الاستئناف الكويتية الخميس حكما غيابيا اضافيا في حق النائب الشيعي السابق عبد الحميد دشتي بالسجن عشر سنوات بتهمة الاساءة الى المملكة العربية السعودية.
كانون الأول/ديسمبر 18, 2016 - 09:33 بتوقيت جرينتش
أكد السفير الإيراني لدى الكويت علي رضا عنايتي الأحد، أن المواطنين الكويتيين الأربعة المحتجزين في الأهواز بخير والسلطات الإيرانية تعمل على سرعة الإفراج عنهم.
كانون الأول/ديسمبر 16, 2016 - 18:40 بتوقيت جرينتش
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية، الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول، توزيع 6000 ليتر من وقود "الديزل" على 300 أسرة سورية نازحة في منطقة عكار شمال لبنان.
كانون الأول/ديسمبر 15, 2016 - 07:27 بتوقيت جرينتش
موقف الكويت يرمي للحل السياسي وحقن الدماء والحفاظ على استقرار ووحدة اليمن -
كانون الأول/ديسمبر 14, 2016 - 01:11 بتوقيت جرينتش
قالت فيها: "أنا إحدى فتيات حلب، التي سيتم اغتصابها بعد لحظات" -
كانون الأول/ديسمبر 13, 2016 - 17:49 بتوقيت جرينتش
قالت وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الثلاثاء إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على مبيعات عسكرية محتملة للكويت بقيمة 1.7 مليار دولار من أجل تحديث 218 دبابة طراز (إم1إيه2) ومعدات وخدمات وعمليات تدريب مرتبطة بها.
كانون الأول/ديسمبر 11, 2016 - 10:41 بتوقيت جرينتش
انتخب مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي الأحد، مرزوق علي الغانم رئيساً لمجلس الأمة بغالبية كبيرة ليواصل قيادته للمجلس من جديد.
كانون الأول/ديسمبر 11, 2016 - 10:01 بتوقيت جرينتش
أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن خيار تخفيض الإنفاق العام أصبح “أمرًا حتميًا”.