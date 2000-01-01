كانون الثاني/يناير 12, 2017 - 18:35 بتوقيت جرينتش

اعلنت وزارة الداخلية الكويتية ان جنديا اميركيا متمركزا في البلاد انتحر اليوم. وقالت في بيان على حسابها على "تويتر" ان هذا الجندي الذي لم تكشف عن هويته، استخدم سلاح خدمته لينتحر.