شباط/فبراير 05, 2017 - 12:22 بتوقيت جرينتش
أكد وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي المهندس عصام المرزوق أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تنوي توظيف أكثر من 2000 كويتي ضمن خطة السنة المالية المقبلة 2018-2017 .
شباط/فبراير 02, 2017 - 18:40 بتوقيت جرينتش
قررت الناشطة الكويتية سارة الدريس مغادرة البلاد إلى لندن عقب حصولها على حكم براءة من التهم التي نسبت لها بالإساءة إلى الذات الأميرية، مؤكدة أنها مغادرة حتى إشعار آخر.
شباط/فبراير 02, 2017 - 12:54 بتوقيت جرينتش
إستطاع سوق الكويت للأوراق المالية أن يتصدر الأسواق العالمية من حيث الأداء بسيولة قوية تجاوزت في المتوسط 54 مليون دينار يوميا.
شباط/فبراير 02, 2017 - 08:56 بتوقيت جرينتش
قد تكون هناك بعض الضبابية حيال سياسات الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب، ولكن هذه الضبابية لم تمنع وزيري الطاقة بالسعودية والكويت من التفاؤل بعلاقات أفضل مع الحكومة الأميركية فيما يخص مجال الطاقة.
شباط/فبراير 01, 2017 - 08:09 بتوقيت جرينتش
سينظر في هذا الطلب في جلسة خاصة الأربعاء
شباط/فبراير 01, 2017 - 07:30 بتوقيت جرينتش
رؤية الكويت الجديدة تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجيع روح المنافسة، ورفع كفاءة الإنتاج، في ظل جهاز مؤسسي داعم.
شباط/فبراير 01, 2017 - 05:32 بتوقيت جرينتش
بعد انتقادات كثيرة وقلق من تشويه صورة البلاد
كانون الثاني/يناير 31, 2017 - 16:29 بتوقيت جرينتش
أعلنت الكويت، الاثنين 30 يناير/كانون الثاني، أن ميزانية السنة المالية 2017-2018 ستتضمن عجزا ماليا ضخما للعام الثالث على التوالي وذلك بسبب تراجع أسعار النفط.
كانون الثاني/يناير 30, 2017 - 10:14 بتوقيت جرينتش
تطلق الكويت اليوم الإثنين خطتها التنموية ورؤيتها المستقبلية "لكويت جديدة" حتى عام 2035 في مؤتمر يشارك فيه جميع أعضاء الحكومة لعرض محاور الخطة الطموح.
كانون الثاني/يناير 26, 2017 - 10:00 بتوقيت جرينتش
أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية أن التضخم ارتفع بنسبة 3.5% خلال ديسمبر/ كانون أول الماضي، على أساس سنوي، مقارنة بالشهر ذاته من 2015.
كانون الثاني/يناير 26, 2017 - 06:05 بتوقيت جرينتش
الحوار نهج خليجي
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 14:41 بتوقيت جرينتش
وصل وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لنقل رسالة أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني.
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 11:09 بتوقيت جرينتش
نفذت السلطات الكويتية الاربعاء حكم الاعدام بحق سبعة اشخاص بينهم احد اعضاء الاسرة الحاكمة وامراة تسببت بمقتل عشرات بعدما اشعلت حريقا في خيمة زفاف زوجها، في اول عمليات اعدام في الكويت منذ منتصف 2013.
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 10:22 بتوقيت جرينتش
توقع وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الأربعاء بقاء أسعار النفط في نطاق 55-60 دولارا للبرميل في 2017. كما رجح وضع ميزانية 2017-2018 على أساس افتراض سعر 45 دولارا لبرميل النفط.
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 17:54 بتوقيت جرينتش
قال وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح انه سيزور ايران ليسلم الرئيس الايراني حسن روحاني رسالة من امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح تتعلق بالعلاقات بين الجمهورية الاسلامية ودول الخليج.