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مجلس الأمة الكويتي
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البرلمان الكويتي يرفع الحصانة عن 3 نواب
شباط/فبراير 05, 2017 - 12:43 بتوقيت جرينتش
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي في اجتماعها الأحد، على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب على خلفية قضية جنايات اقتحام مجلس الأمة.
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مؤسسة البترول الكويتية
مؤسسة البترول الكويتية تعتزم توظيف أكثر من 2000 مواطن خلال 2017 و 2018
شباط/فبراير 05, 2017 - 12:22 بتوقيت جرينتش
أكد وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي المهندس عصام المرزوق أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تنوي توظيف أكثر من 2000 كويتي ضمن خطة السنة المالية المقبلة 2018-2017 .
سارة الدريس اول سجينة رأي في تاريخ الكويت
براءة سارة الدريس اول سجينة رأي في تاريخ الكويت
شباط/فبراير 02, 2017 - 18:40 بتوقيت جرينتش
قررت الناشطة الكويتية سارة الدريس مغادرة البلاد إلى لندن عقب حصولها على حكم براءة من التهم التي نسبت لها بالإساءة إلى الذات الأميرية، مؤكدة أنها مغادرة حتى إشعار آخر.
سوق الكويت للأوراق المالية
بالفيديو: سوق الكويت الأفضل أداءً في العالم.. ما السبب؟
شباط/فبراير 02, 2017 - 12:54 بتوقيت جرينتش
إستطاع سوق الكويت للأوراق المالية أن يتصدر الأسواق العالمية من حيث الأداء بسيولة قوية تجاوزت في المتوسط 54 مليون دينار يوميا.
تعاون سعودي كويتي لعلاقات نفطية أفضل مع أميركا
تعاون سعودي كويتي لعلاقات نفطية أفضل مع أميركا
شباط/فبراير 02, 2017 - 08:56 بتوقيت جرينتش
قد تكون هناك بعض الضبابية حيال سياسات الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب، ولكن هذه الضبابية لم تمنع وزيري الطاقة بالسعودية والكويت من التفاؤل بعلاقات أفضل مع الحكومة الأميركية فيما يخص مجال الطاقة.
نواب كويتيون
نواب كويتيون يقدمون طلبا لحجب الثقة عن وزير الدولة للشباب
شباط/فبراير 01, 2017 - 08:09 بتوقيت جرينتش
سينظر في هذا الطلب في جلسة خاصة الأربعاء
الدينار الكويتي
الكويت بحاجة لـ7 ركائز و100 مليار دولار لتتحول إلى اقتصاد غير نفطي
شباط/فبراير 01, 2017 - 07:30 بتوقيت جرينتش
رؤية الكويت الجديدة تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجيع روح المنافسة، ورفع كفاءة الإنتاج، في ظل جهاز مؤسسي داعم.
الكويت تعيد رفع سنّ أحداثها
الكويت تعيد رفع سنّ أحداثها
شباط/فبراير 01, 2017 - 05:32 بتوقيت جرينتش
بعد انتقادات كثيرة وقلق من تشويه صورة البلاد
الكويت تعلن عجزا ضخما في الميزانية
الكويت تعلن عجزا ضخما في الميزانية للعام الثالث على التوالي
كانون الثاني/يناير 31, 2017 - 16:29 بتوقيت جرينتش
أعلنت الكويت، الاثنين 30 يناير/كانون الثاني، أن ميزانية السنة المالية 2017-2018 ستتضمن عجزا ماليا ضخما للعام الثالث على التوالي وذلك بسبب تراجع أسعار النفط.
الكويت
اليوم.. رؤية الكويت 2035 ستبصر النور
كانون الثاني/يناير 30, 2017 - 10:14 بتوقيت جرينتش
تطلق الكويت اليوم الإثنين خطتها التنموية ورؤيتها المستقبلية "لكويت جديدة" حتى عام 2035 في مؤتمر يشارك فيه جميع أعضاء الحكومة لعرض محاور الخطة الطموح.
الدينار الكويتي
ارتفاع التضخم في الكويت بنسبة 3.5% خلال ديسمبر الماضي
كانون الثاني/يناير 26, 2017 - 10:00 بتوقيت جرينتش
أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية أن التضخم ارتفع بنسبة 3.5% خلال ديسمبر/ كانون أول الماضي، على أساس سنوي، مقارنة بالشهر ذاته من 2015.
الحوار نهج خليجي الحوار نهج خليجي
إيران تراهن على الكويت لتبريد الجبهة الخليجية
كانون الثاني/يناير 26, 2017 - 06:05 بتوقيت جرينتش
الحوار نهج خليجي
الرئيس الإيراني حسن روحاني
وزير الخارجية الكويتي في طهران حاملا رسالة لروحاني
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 14:41 بتوقيت جرينتش
وصل وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لنقل رسالة أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني.
قامت بصب البنزين على خيمة العرس المخصصة للنساء ثم اشعلت النار فيها
الكويت: اعدام احد اعضاء الاسرة الحاكمة وسيدة اشعلت خيمة زفاف زوجها
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 11:09 بتوقيت جرينتش
نفذت السلطات الكويتية الاربعاء حكم الاعدام بحق سبعة اشخاص بينهم احد اعضاء الاسرة الحاكمة وامراة تسببت بمقتل عشرات بعدما اشعلت حريقا في خيمة زفاف زوجها، في اول عمليات اعدام في الكويت منذ منتصف 2013.
الكويت تستهلك حاليا ما بين 300 ألف و350 ألف برميل يوميا وستصل إلى مليون برميل يوميا في 2035 وهذا شيء غير مقبول
الكويت: سعر النفط سيبقى بين 55 و60 دولارا في 2017
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 10:22 بتوقيت جرينتش
توقع وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الأربعاء بقاء أسعار النفط في نطاق 55-60 دولارا للبرميل في 2017. كما رجح وضع ميزانية 2017-2018 على أساس افتراض سعر 45 دولارا لبرميل النفط.
وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية الكويتي يزور طهران لبحث العلاقات بين الخليج وايران
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 17:54 بتوقيت جرينتش
قال وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح انه سيزور ايران ليسلم الرئيس الايراني حسن روحاني رسالة من امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح تتعلق بالعلاقات بين الجمهورية الاسلامية ودول الخليج.
 