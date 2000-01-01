كانون الثاني/يناير 26, 2017 - 06:05 بتوقيت جرينتش
الحوار نهج خليجي
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 14:41 بتوقيت جرينتش
وصل وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لنقل رسالة أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني.
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 11:09 بتوقيت جرينتش
نفذت السلطات الكويتية الاربعاء حكم الاعدام بحق سبعة اشخاص بينهم احد اعضاء الاسرة الحاكمة وامراة تسببت بمقتل عشرات بعدما اشعلت حريقا في خيمة زفاف زوجها، في اول عمليات اعدام في الكويت منذ منتصف 2013.
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 10:22 بتوقيت جرينتش
توقع وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الأربعاء بقاء أسعار النفط في نطاق 55-60 دولارا للبرميل في 2017. كما رجح وضع ميزانية 2017-2018 على أساس افتراض سعر 45 دولارا لبرميل النفط.
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 17:54 بتوقيت جرينتش
قال وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح انه سيزور ايران ليسلم الرئيس الايراني حسن روحاني رسالة من امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح تتعلق بالعلاقات بين الجمهورية الاسلامية ودول الخليج.
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 13:26 بتوقيت جرينتش
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الثلاثاء، أهمية تعزيز التعاون وتوثيق التكامل مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية بغية مواجهة التحديات الخطيرة المحدقة بدول العالم لا سيما “ظاهرة الارهاب البغيضة”.
كانون الثاني/يناير 23, 2017 - 11:28 بتوقيت جرينتش
أعلن المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكويت مناحي العنزي نجاح جهود وقف التسرب النفطي الذي حدث جنوبي البلاد مساء أمس الأحد.
كانون الثاني/يناير 22, 2017 - 21:09 بتوقيت جرينتش
نقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن شركة نفط الكويت يوم الأحد قولها إن الشركة أعلنت حالة الطوارئ إثر حدوث تسرب نفطي في جنوب غرب البلاد.
كانون الثاني/يناير 22, 2017 - 08:18 بتوقيت جرينتش
أردوغان ضحية نفخ الإخوان
كانون الثاني/يناير 21, 2017 - 22:00 بتوقيت جرينتش
دعت وزارة الخارجية البريطانية، السبت، رعاياها في الكويت إلى الحذر من احتمال حدوث اعتداءات "إرهابية".
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 10:25 بتوقيت جرينتش
قال تقرير حديث صادر عن مؤسسة "أوكسفام" الدولية الخيرية، إن 8 أشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم، والبالغ عددهم نحو 3.6 مليار شخص.
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 08:47 بتوقيت جرينتش
نفت مصادر أمنية في مطار الكويت الدولي الأحد، العثور على أي مواد متفجرة على متن الطائرة الألمانية التي هبطت اضطراريا في المطار بعد أنباء عن وجود قنبلة فيها.
كانون الثاني/يناير 12, 2017 - 18:35 بتوقيت جرينتش
اعلنت وزارة الداخلية الكويتية ان جنديا اميركيا متمركزا في البلاد انتحر اليوم. وقالت في بيان على حسابها على "تويتر" ان هذا الجندي الذي لم تكشف عن هويته، استخدم سلاح خدمته لينتحر.
كانون الثاني/يناير 10, 2017 - 01:04 بتوقيت جرينتش
النفيسي دعا دول الخليج لإقرار خطوات مماثلة لما ستقوم به الكويت
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 11:08 بتوقيت جرينتش
ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس مع صعود أسعار النفط والأسهم العالمية، بينما صعدت البورصة المصرية للجلسة الرابعة على التوالي رغم تحول الأجانب إلى بائعين.