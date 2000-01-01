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الدينار الكويتي
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ارتفاع التضخم في الكويت بنسبة 3.5% خلال ديسمبر الماضي
كانون الثاني/يناير 26, 2017 - 10:00 بتوقيت جرينتش
أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية أن التضخم ارتفع بنسبة 3.5% خلال ديسمبر/ كانون أول الماضي، على أساس سنوي، مقارنة بالشهر ذاته من 2015.
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الحوار نهج خليجي الحوار نهج خليجي
إيران تراهن على الكويت لتبريد الجبهة الخليجية
كانون الثاني/يناير 26, 2017 - 06:05 بتوقيت جرينتش
الحوار نهج خليجي
الرئيس الإيراني حسن روحاني
وزير الخارجية الكويتي في طهران حاملا رسالة لروحاني
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 14:41 بتوقيت جرينتش
وصل وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لنقل رسالة أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني.
قامت بصب البنزين على خيمة العرس المخصصة للنساء ثم اشعلت النار فيها
الكويت: اعدام احد اعضاء الاسرة الحاكمة وسيدة اشعلت خيمة زفاف زوجها
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 11:09 بتوقيت جرينتش
نفذت السلطات الكويتية الاربعاء حكم الاعدام بحق سبعة اشخاص بينهم احد اعضاء الاسرة الحاكمة وامراة تسببت بمقتل عشرات بعدما اشعلت حريقا في خيمة زفاف زوجها، في اول عمليات اعدام في الكويت منذ منتصف 2013.
الكويت تستهلك حاليا ما بين 300 ألف و350 ألف برميل يوميا وستصل إلى مليون برميل يوميا في 2035 وهذا شيء غير مقبول
الكويت: سعر النفط سيبقى بين 55 و60 دولارا في 2017
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 10:22 بتوقيت جرينتش
توقع وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم الأربعاء بقاء أسعار النفط في نطاق 55-60 دولارا للبرميل في 2017. كما رجح وضع ميزانية 2017-2018 على أساس افتراض سعر 45 دولارا لبرميل النفط.
وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية الكويتي يزور طهران لبحث العلاقات بين الخليج وايران
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 17:54 بتوقيت جرينتش
قال وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح انه سيزور ايران ليسلم الرئيس الايراني حسن روحاني رسالة من امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح تتعلق بالعلاقات بين الجمهورية الاسلامية ودول الخليج.
الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي
الخالد: افتتاح مركز إقليمي للناتو في الكويت يعزز التعاون لمواجهة الإرهاب
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 13:26 بتوقيت جرينتش
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الثلاثاء، أهمية تعزيز التعاون وتوثيق التكامل مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية بغية مواجهة التحديات الخطيرة المحدقة بدول العالم لا سيما “ظاهرة الارهاب البغيضة”.
الكويت توقف تسرب النفط في بئر جنوب البلاد
الكويت توقف تسرب النفط في بئر جنوب البلاد
كانون الثاني/يناير 23, 2017 - 11:28 بتوقيت جرينتش
أعلن المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكويت مناحي العنزي نجاح جهود وقف التسرب النفطي الذي حدث جنوبي البلاد مساء أمس الأحد.
ارشيف
شركة نفط الكويت تعلن حالة الطوارئ بعد تسرب نفطي
كانون الثاني/يناير 22, 2017 - 21:09 بتوقيت جرينتش
نقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن شركة نفط الكويت يوم الأحد قولها إن الشركة أعلنت حالة الطوارئ إثر حدوث تسرب نفطي في جنوب غرب البلاد.
طارق السويدان
ضاحي خلفان يوجه سلسلة شتائم إلى طارق السويدان عبر "تويتر"
كانون الثاني/يناير 22, 2017 - 08:18 بتوقيت جرينتش
أردوغان ضحية نفخ الإخوان
بريطانيا تحذر رعاياها في الكويت من هجمات “إرهابية” محتملة
بريطانيا تحذر من هجمات ارهابية في الكويت وتحذر رعاياها
كانون الثاني/يناير 21, 2017 - 22:00 بتوقيت جرينتش
دعت وزارة الخارجية البريطانية، السبت، رعاياها في الكويت إلى الحذر من احتمال حدوث اعتداءات "إرهابية".
8 أشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم
8 اشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه نصف سكان العالم (أسماء)
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 10:25 بتوقيت جرينتش
قال تقرير حديث صادر عن مؤسسة "أوكسفام" الدولية الخيرية، إن 8 أشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم، والبالغ عددهم نحو 3.6 مليار شخص.
مطار الكويت الدولي
استنفار أمني في مطار الكويت
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 08:47 بتوقيت جرينتش
نفت مصادر أمنية في مطار الكويت الدولي الأحد، العثور على أي مواد متفجرة على متن الطائرة الألمانية التي هبطت اضطراريا في المطار بعد أنباء عن وجود قنبلة فيها.
ارشيف
انتحار جندي اميركي في الكويت
كانون الثاني/يناير 12, 2017 - 18:35 بتوقيت جرينتش
اعلنت وزارة الداخلية الكويتية ان جنديا اميركيا متمركزا في البلاد انتحر اليوم. وقالت في بيان على حسابها على "تويتر" ان هذا الجندي الذي لم تكشف عن هويته، استخدم سلاح خدمته لينتحر.
النفيسي دعا دول الخليج لإقرار خطوات مماثلة لما ستقوم به الكويت
الكويت تقرر دعوة 12 ألفا للتجنيد.. عكذا علق النفيسي
كانون الثاني/يناير 10, 2017 - 01:04 بتوقيت جرينتش
النفيسي دعا دول الخليج لإقرار خطوات مماثلة لما ستقوم به الكويت
بورصة الكويت
بورصة الكويت عند أعلى مستوى في 17 شهرًا
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 11:08 بتوقيت جرينتش
ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية أمس مع صعود أسعار النفط والأسهم العالمية، بينما صعدت البورصة المصرية للجلسة الرابعة على التوالي رغم تحول الأجانب إلى بائعين.
 