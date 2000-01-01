كانون الثاني/يناير 29, 2017 - 16:16 بتوقيت جرينتش

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد ان كل السفارات لدى اسرائيل يجب ان تنتقل الى القدس، واعلن انه قرر تقديم مشروع قانون الى البرلمان الاثنين، لتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية المقامة على اراض فلسطينية، خصوصا في الضفة الغربية المحتلة.