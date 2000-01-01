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جنود من جيش الاحتلال الاسرائيلي
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شاهد كيف تعامل جنود الاحتلال مع جثة شهيد فلسطيني (فيديو)
كانون الثاني/يناير 26, 2017 - 12:02 بتوقيت جرينتش
قالت وكالة أنباء الأناضول، الأربعاء 25 يناير/كانون الثاني، إن المشاهد التي التقطتها كاميرتها لاستشهاد فتى فلسطيني الأسبوع الماضي دفعت الجيش الإسرائيلي إلى فتح تحقيق في الحادثة.
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رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
نتنياهو يوافق على استيعاب 100 طفل سوري
كانون الثاني/يناير 26, 2017 - 11:55 بتوقيت جرينتش
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو وافقت على استيعاب 100 طفل يتيم سوري، لدى عائلات عربية في إسرائيل.
محكمة عسكرية تابعة لحماس تقرر السجن لثمانية من حركة فتح
محكمة عسكرية تابعة لحماس تقرر السجن لثمانية من حركة فتح
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 20:24 بتوقيت جرينتش
اصدرت محكمة عسكرية تابعة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الاربعاء احكاما متفاوتة بحق 8 من حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، متهمة اياهم بـ”النيل من الوحدة الثورية”.
امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات
عريقات "صدم" من الصمت الاميركي ازاء اعلان اسرائيل بناء وحدات استيطانية
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 19:53 بتوقيت جرينتش
اكد امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الاربعاء انه "صدم" امام صمت البيت الابيض الثلاثاء ازاء اعلان اسرائيل عن بناء وحدات استيطانية جديدة، داعيا ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى توضيح موقفها.
ارشيف/
استشهاد فلسطيني خلال محاولته تنفيذ عملية دهس بالضفة الغربية
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 19:51 بتوقيت جرينتش
استشهد فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي الاربعاء عندما حاول تنفيذ هجوم بسيارة قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، بحسب متحدثة باسم الجيش.
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو
المانيا تشك في رغبة اسرائيل في المضي نحو حل الدولتين
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 16:01 بتوقيت جرينتش
قالت المانيا الاربعاء انها تشك في رغبة اسرائيل في تحقيق حل الدولتين وذلك بعد اعلانها عن تسريع الاستيطان في الاراضي الفلسطينية مبدية "قلقها العميق" لذلك.
باراك اوباما
ادارة ترامب تراجع مساعدات اقرتها ادارة اوباما لقطاع غزة
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 16:00 بتوقيت جرينتش
تقوم وزارة الخارجية الاميركية بمراجعة قرار اتخذته ادارة باراك اوباما في الساعات الاخيرة بمنح 220 مليون دولار للفلسطينيين لاعادة بناء قطاع غزة المدمر جراء الحروب الاسرائيلية.
ارشيف
اسرائيل تسارع الى الاستفادة من تعهدات ترامب وتكثف الاستيطان
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 15:39 بتوقيت جرينتش
سارعت اسرائيل الى الاستفادة من تعهدات الرئيس الاميركي دونالد ترامب بدعمها عبر الاعلان عن مشاريع استيطانية كبيرة تثير مخاوف الساعين الى المضي قدما على طريق حل الدولتين.
قرابة 400 الف شخص يعيشون في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة
الجامعة العربية تندد بـ “استهانة” إسرائيل بالمجتمع الدولي
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 14:05 بتوقيت جرينتش
نددت الجامعة العربية الاربعاء، بـ “استهانة” إسرائيل بالمجتمع الدولي في أعقاب إعلانها عن بناء مساكن استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الصدر يعتزم تشكيل فرقة لتحرير القدس
بعد إيران ونصر الله.. الصدر يعتزم تشكيل فرقة لتحرير القدس
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 10:42 بتوقيت جرينتش
قال رجل الدين الشيعي وزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الثلاثاء، إن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس يستدعي تشكيل فرقة خاصة "لتحريرها"، في خطاب يحاكي الخطاب الإيراني الرسمي، ويستحضر في الأذهان ما يُعرف بـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.
تنديد أممي أمريكي أوروبي بالاستيطان الإسرائيلي
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 06:36 بتوقيت جرينتش
"يرى الأمين العام (انطونيو غوتيريس) أن لا بديل لحل الدولتين"
القصف تسبب بتدمير البرج، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات
الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعا لحماس جنوب غزة
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 06:24 بتوقيت جرينتش
القصف تسبب بتدمير البرج، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات
زلزال سياسي يهز
زلزال سياسي يهز "إسرائيل" وتسريبات خطيرة لجلسات الكابينت
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 01:23 بتوقيت جرينتش
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رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو
الامم المتحدة تدين "الاعمال الاحادية" في قضية المستوطنات
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 20:29 بتوقيت جرينتش
دانت الامم المتحدة الثلاثاء المبادرات الاسرائيلية الاخيرة لتسريع الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة مشيرة الى ان هذه "الاعمال الاحادية" عقبة لحل الدولتين.
ارشيف
الاردن يدين التوسع الاستيطاني الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 17:32 بتوقيت جرينتش
أكدت الحكومة الاردنية ادانتها لكافة الاجراءات الاسرائيلية التي تستهدف الاستمرار بسياسة البناء الاستيطاني والذي يمثل استهتاراً واضحا بالقانون الدولي وتقويضاً ممنهجاً لعملية السلام في المنطقة وانتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني، بحسب ما اوردته وكالة الانباء الرسمية (بترا).
الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر
مقتدى الصدر يحذر من نقل السفارة الاميركية الى القدس
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 16:25 بتوقيت جرينتش
حذر الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر الثلاثاء من احتمال نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس معتبرا ان تلك الخطوة ستكون بمثابة "اعلان الحرب بصورة علنية ضد الاسلام".
 