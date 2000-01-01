آخر الأخبار

عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا خلال الحرب السنوات الست، بلغ 3424 لاجئاً
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84 فلسطينياً أعدموا ميدانياً في سوريا
شباط/فبراير 01, 2017 - 17:12 بتوقيت جرينتش
أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن 84 لاجئاً فلسطينياً أُعدموا ميدانياً منذ بدء الثورة السورية، قبل ست سنوات.
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وفد أمني من غزة يتوجه إلى مصر
وفد أمني من غزة يتوجه إلى مصر
شباط/فبراير 01, 2017 - 15:46 بتوقيت جرينتش
وأعلنت حركة "حماس" مساء الخميس الماضي عن اختتام زيارة وفدها إلى القاهرة الذي قاده نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، بمشاركة كل من القياديين موسى أبو مرزوق وروحي مشتهي.
مسؤولون فلسطينيون: صمت الإدارة الأمريكية يشجع إسرائيل على التوسع الاستيطاني
الاستيطان الاسرائيلي يستعر مع تسلم ترامب الرئاسة
شباط/فبراير 01, 2017 - 15:41 بتوقيت جرينتش
قال مسؤولون فلسطينيون الأربعاء، إن صمت الإدارة الأمريكية الجديدة على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يعتبر موافقة عليه.
تولي ترامب الرئاسة
تولي ترامب الرئاسة "فرصة عظيمة" لإسرائيل
شباط/فبراير 01, 2017 - 13:39 بتوقيت جرينتش
اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تولي دونالد ترامب الرئاسة الاميركية بأنه يشكل "فرصة عظيمة" لاسرائيل. في الآتي ملخص عن المواقف الاسرائيلية والتصريحات منذ دخول ترامب البيت الابيض في 20 كانون الثاني.
حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
الفلسطينيون: صمت الإدارة الأميركية يشجع إسرائيل على التوسع الاستيطاني
شباط/فبراير 01, 2017 - 13:05 بتوقيت جرينتش
قال مسؤولون فلسطينيون الأربعاء، إن صمت الإدارة الأمريكية الجديدة على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يعتبر موافقة عليه.
محتجون يقفون فوق سطح أحد المباني خلال طرد الشرطة الإسرائيلية مستوطنين من بؤرة عمونا الاستيطانية
وزير اسرائيلي يتعهد بضم كل الضفة الغربية بعد طرد مستوطني عمونا
شباط/فبراير 01, 2017 - 12:55 بتوقيت جرينتش
تعهد زعيم حزب البيت اليهودي الاسرائيلي المتطرف والذي يشغل وزيرا للتربية في الحكومة الاسرائيلية، بضم كامل الضفة الغربية بعد "الخسارة المؤلمة" التي تلقاها المستوطنون باخلائهم الاربعاء، من بؤرة عمونا الاستيطانية قرب رام الله.
سفارة الولايات المتحدة في
عسكريون إسرائيليون يحذرون من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
شباط/فبراير 01, 2017 - 12:47 بتوقيت جرينتش
أعرب مسؤولون أمنيون وعسكريون في إسرائيل، الأربعاء 1 فبراير/كانون الثاني، عن خشيتهم من احتمال نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس.
عناصر من قوات الامن الاسرائيلية عند بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة
الشرطة الاسرائيلية تبدأ اخلاء بؤرة عمونا الاستيطانية
شباط/فبراير 01, 2017 - 08:58 بتوقيت جرينتش
باشرت قوات الامن الاسرائيلية صباح الاربعاء عملية اخلاء بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة من المستوطنين، والتي اصبحت وسط معركة قضائية وسياسية منذ سنوات.
ايلور عزريا الذي دين بالاجهاز على فلسطيني جريح في الضفة الغربية المحتلة
الادعاء يطلب السجن بين 3 و5 اعوام لجندي اسرائيلي اجهز على جريح فلسطيني
شباط/فبراير 01, 2017 - 08:52 بتوقيت جرينتش
طلب مدع عسكري اسرائيلي الثلاثاء السجن بين ثلاثة وخمسة اعوام للجندي ايلور عزريا الذي دين بالاجهاز على فلسطيني جريح في الضفة الغربية المحتلة.
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
روسيا: دعوة نتانياهو وعباس للاجتماع في موسكو لا تزال قائمة
شباط/فبراير 01, 2017 - 08:48 بتوقيت جرينتش
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الأربعاء إن دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس للاجتماع في موسكو لا تزال قائمة.
جنود إسرائيليون
أكثر من 3 آلاف شرطي وجندي إسرائيلي لإخلاء مستوطني "عامونه"
شباط/فبراير 01, 2017 - 08:46 بتوقيت جرينتش
يقيم في هذه البؤورة المقامة شمال شرق مدينة رام الله، ما بين 200 إلى 300 مستوطن
3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة
إسرائيل تعلن عن 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة
شباط/فبراير 01, 2017 - 07:55 بتوقيت جرينتش
3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة
سامر بني عودة
أجهزة السلطة برام الله تعتقل أسيرا فرّ من قبضة الاحتلال
شباط/فبراير 01, 2017 - 05:21 بتوقيت جرينتش
اعتقل بني عودة من إحدى ضواحي مدينة طولكرم
نتنياهو
"تويتر" يكشف التشابه والإعجاب بين ترامب ونتنياهو
شباط/فبراير 01, 2017 - 01:20 بتوقيت جرينتش
نتنياهو ليس فقط معجبا بسياسات دونالد ترامب، بل إنه بدأ يتصرف مثله
السلطة تعلن موعداً للانتخابات المحلية و«حماس» ترفض
حماس ترفض اجراء انتخابات محلية
كانون الثاني/يناير 31, 2017 - 22:00 بتوقيت جرينتش
حددت الحكومة الفلسطينية موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في 13 أيار (مايو) المقبل، لكن «حركة المقاومة الاسلامية» (حماس) سارعت إلى رفض القرار معتبرة أنه «يعزز الانقسام» الداخلي.
سعت الحكومة الاسرائيلية للحصول على توضيح حول شمول قرار حظر السفر لهؤلاء.
اعفاء الاسرائيليين المولودين في الدول السبع من حظر السفر الاميركي
كانون الثاني/يناير 31, 2017 - 21:30 بتوقيت جرينتش
ويعيش في اسرائيل نحو 140 الف شخصا ولدوا في الدول السبع الواردة في الامر بينهم نحو 45 الفا من ايران، و53 الفا من العراق، بحسب الاحصاءات الرسمية.
 