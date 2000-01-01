كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 20:18 بتوقيت جرينتش
قال رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنه ينبغي على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والقوى الأجنبية إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط في وقت يشعر فيه الشباب الفلسطيني بإحباط متزايد.
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 17:48 بتوقيت جرينتش
أعلنت جماعة فلسطينية غامضة الاثنين مسؤوليتها عن الهجوم بالشاحنة الذي نفذه فلسطيني في القدس الاحد، فيما دفنت إسرائيل أربعة جنود قتلوا في الهجوم الذي وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه على الأرجح بإيعاز من تنظيم الدولة الإسلامية..
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 15:06 بتوقيت جرينتش
قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن الرئيس محمود عباس بعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدعوه فيها إلى عدم نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى مدينة القدس.
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 12:13 بتوقيت جرينتش
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (20) فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم الاثنين، بينهم الفتاة شادية القنبر شقيقة منفذ عملية القدس أمس الشهيد فادي القنبر.
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 12:08 بتوقيت جرينتش
أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عن إنشاء مبنى سفارة قطرية بالقطاع وسكن للسفير وملحقاتهما في الفترة المقبلة، وفقاً لما ذكرته وكالة "نبأ برس" الفلسطينية اليوم الإثنين.
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 08:40 بتوقيت جرينتش
عملية الدهس فردية ولكنها بحجم العمليات الجماعية المنظمة
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 06:21 بتوقيت جرينتش
شدد علي ضرورة تقديم المسؤولين عن هذا العمل الإرهابي المشين للعدالة
كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 19:53 بتوقيت جرينتش
اقتحمت القوات الاسرائيلية منزل منفذ عملية الدهس التي اسفرت الاحد عن مقتل اربعة جنود، ونكلت بافراد عائلته واعتقلت عددا منهم، كما قررت الحكومة الاسرائيلية هدم المنزل الواقع في حي جبل المكبر بالمدينة، فيما شن مستوطنون هجمات انتقامية ضد الفلسطينيين في عدة مدن بالضفة.
كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 16:15 بتوقيت جرينتش
افادت معلومات نشرت الاحد ان الشرطة الاسرائيلية التي تحقق في تورط محتمل لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في قضايا فساد، تفحص تسجيلا لمحادثة بين نتانياهو وصاحب صحيفة، تركزت حول تقديم تغطية صحافية جيدة لنتانياهو.
كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 16:14 بتوقيت جرينتش
باركت حركتا “حماس″ و”الجهاد” الإسلاميتين عملية دهس نفذها فلسطيني في القدس المحتلة الأحد وأدت إلى مقتل أربعة جنود إسرائيليين وجرح 15 آخرين، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان المنفذ كان مؤيدا على الأرجح لتنظيم الدولة الإسلامية.
كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 11:58 بتوقيت جرينتش
قالت مصادر اسرائيلية ان 6 جنود اسرائيليين قتلوا على الاقل واصيب اكثر من 15 اخرين اليوم الاحد " بجراح متفاوتة نتيجة دهسهم من قبل شاحنة في منطقة جبل المكبر في القدس المحتلة .
كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 11:24 بتوقيت جرينتش
أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن 192 انتهاكاً إسرائيلياً وقع بحق الصحافيين في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2016 .
كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 07:01 بتوقيت جرينتش
قوات الاحتلال تراجعت عن اقتحام المدينة من مدخلها الجنوبي "طريق النفق" -
كانون الثاني/يناير 07, 2017 - 18:20 بتوقيت جرينتش
شارك نحو 1500 شخص في الخليل بالضفة الغربية المحتلة في تشييع جثماني شابين فلسطينيين (15 عاماً) و(25 عاماً) استشهدا برصاص إسرائيلي في سبتمبر(أيلول)، واتهما بمحاولة طعن جنود إسرائيليين.
كانون الثاني/يناير 07, 2017 - 09:23 بتوقيت جرينتش
اقتحمت قوات إسرائيلية فجر السبت، قرى وبلدات فلسطينية غرب جنين، ونصبت عدة حواجز عسكرية.