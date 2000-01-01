كانون الأول/ديسمبر 31, 2016 - 18:16 بتوقيت جرينتش
بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء السبت مقطعين مصورين قالت انهما يظهران الجندي الاسرائيلي شاؤول ارون الاسير لديها والذي تعتقد اسرائيل انه قتل خلال حرب 2014 على قطاع غزة.
كانون الأول/ديسمبر 31, 2016 - 17:03 بتوقيت جرينتش
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم السبت إلى أن يكون عام 2017 عام الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.
كانون الأول/ديسمبر 31, 2016 - 14:14 بتوقيت جرينتش
تحتفل حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الأحد الأول من يناير/ كانون ثانٍ، بمرور 52 عاماً على تأسيسها عام 1965، وهي مناسبة تحييها بهذا اليوم من كل عام.
كانون الأول/ديسمبر 30, 2016 - 22:30 بتوقيت جرينتش
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، أن عضوة البرلمان الكندي، كيلي ليتش، المرشحة لرئاسة حزب المحافظين، أعلنت أنها ملتزمة بنقل سفارة بلادها من مدينة تل أبيب إلى القدس المحتلة، في حال نجحت في تشكيل الحكومة الفيدرالية المقبلة.
كانون الأول/ديسمبر 30, 2016 - 21:20 بتوقيت جرينتش
"لا نعتقد أن من المناسب مهاجمة حكومة حليفة ومنتخبة ديموقراطياً، وتعتقد حكومتنا أن المفاوضات لا يمكن أن تنجح إلا إذا نفذت من جانب طرفي النزاع، وبدعم من المجتمع الدولي".
كانون الأول/ديسمبر 30, 2016 - 08:05 بتوقيت جرينتش
مفاوضات السلام الاسرائيلية الفلسطينية متوقفة منذ عام 2014.
كانون الأول/ديسمبر 30, 2016 - 07:38 بتوقيت جرينتش
الاحتلال يزعم أن السيدة حاولت تنفيذ عملية طعن قبل إطلاق النار عليها -
كانون الأول/ديسمبر 30, 2016 - 05:51 بتوقيت جرينتش
يبدو أن الموقف البريطاني الجديد هو انتقاد لخطاب كيري بشكل غير مباشر -
كانون الأول/ديسمبر 30, 2016 - 04:01 بتوقيت جرينتش
الحفريات تحت المسجد الأقصى باتت أشبه بمدينة كاملة -
كانون الأول/ديسمبر 29, 2016 - 16:25 بتوقيت جرينتش
اعلنت الاذاعة الاسرائيلية الخميس ان الشرطة ستقوم باستجواب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "في الايام المقبلة"، بعد يوم على اعلان قناة تلفزيونية ان المدعي العام للحكومة وافق على فتح تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء.
كانون الأول/ديسمبر 29, 2016 - 16:25 بتوقيت جرينتش
رحبت عواصم عربية عدة برؤية وزير الخارجية الاميركي جون كيري لحل النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني، معتبرة انها تنسجم مع القرارات الدولية، فيما ندد بها اليمين الاسرائيلي بغضب وبدأ يعد الايام في انتظار تولي الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب مهماته، على امل ان يسمح لهم بدفن فكرة اقامة دولة فلسطينية.
كانون الأول/ديسمبر 29, 2016 - 14:06 بتوقيت جرينتش
قال وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، إنه “سوف يتم حذف فلسطين من الأجندة” عندما يتسلم الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب منصبه في 20 كانون أول/يناير ، وسوف يتم فرض القانون الإسرائيلي في (المناطق اليهودية في يهودا والسامرة).
كانون الأول/ديسمبر 29, 2016 - 09:10 بتوقيت جرينتش
نفى محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ما تناقلته وسائل إعلام، حول إعلانه أسر كتائب القسام، الجناح المسلح لحركته، جنديا إسرائيليا.
كانون الأول/ديسمبر 29, 2016 - 05:10 بتوقيت جرينتش
أكد نتنياهو أنه لا يعلم بصلة شيمرون بهذه العملية -
كانون الأول/ديسمبر 28, 2016 - 20:04 بتوقيت جرينتش
امر المدعي العام الاسرائيلي الشرطة الاربعاء، بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في قضيتين لم يكشف عن طبيعتهما، بحسب ما اوردته القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي.