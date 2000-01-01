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رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو
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نتانياهو يلغي زيارة دافوس وتكهنات حول حضوره حفل تنصيب ترامب
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 20:18 بتوقيت جرينتش
الغى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو زيارة مقررة الى دافوس في 18 كانون الثاني/يناير للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي كما اعلن مكتبه الاثنين دون تقديم ايضاحات.
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الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
الأونروا تحث ترامب على إحياء عملية السلام بالشرق الأوسط
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 20:18 بتوقيت جرينتش
قال رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنه ينبغي على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والقوى الأجنبية إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط في وقت يشعر فيه الشباب الفلسطيني بإحباط متزايد.
رجل شرطة إسرائيلي امام الشاحنة التي دهست جنودا إسرائيليين في القدس يوم الاحد
جماعة غامضة تتبنى عملية القدس واسرائيل تدفن جنودها القتلى
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 17:48 بتوقيت جرينتش
أعلنت جماعة فلسطينية غامضة الاثنين مسؤوليتها عن الهجوم بالشاحنة الذي نفذه فلسطيني في القدس الاحد، فيما دفنت إسرائيل أربعة جنود قتلوا في الهجوم الذي وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه على الأرجح بإيعاز من تنظيم الدولة الإسلامية..
محمود عباس
‬عباس يدعو ترامب إلى عدم نقل السفارة الأميركية إلى القدس
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 15:06 بتوقيت جرينتش
قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن الرئيس محمود عباس بعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدعوه فيها إلى عدم نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى مدينة القدس.
اعتقل الاحتلال الشابين مصعب سامي عوض وأحمد يوسف عوض من بلدة بدرس
الاحتلال يعتقل (20) فلسطينيا من الضفة بينهم فتاة
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 12:13 بتوقيت جرينتش
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (20) فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم الاثنين، بينهم الفتاة شادية القنبر شقيقة منفذ عملية القدس أمس الشهيد فادي القنبر.
من المقرر أن يُقام مبنى السفارة إلى الجنوب من ميناء غزة
قطر تشرع بإنشاء سفارة لها بغزة
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 12:08 بتوقيت جرينتش
أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عن إنشاء مبنى سفارة قطرية بالقطاع وسكن للسفير وملحقاتهما في الفترة المقبلة، وفقاً لما ذكرته وكالة "نبأ برس" الفلسطينية اليوم الإثنين.
عملية الدهس فردية ولكنها بحجم العمليات الجماعية المنظمة
خبراء فلسطينيون: عملية القدس أوجعت الاحتلال وعرّت جنوده
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 08:40 بتوقيت جرينتش
عملية الدهس فردية ولكنها بحجم العمليات الجماعية المنظمة
مقتل 4 إسرائيليين في عملية الدهس بالقدس
مجلس الأمن يدن مقتل 4 إسرائيليين في عملية الدهس بالقدس
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 06:21 بتوقيت جرينتش
شدد علي ضرورة تقديم المسؤولين عن هذا العمل الإرهابي المشين للعدالة
الشهيد فادي القنبر
اسرائيل تنكل بعائلة منفذ عملية القدس والمستوطنون يشنون هجمات انتقامية بالضفة
كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 19:53 بتوقيت جرينتش
اقتحمت القوات الاسرائيلية منزل منفذ عملية الدهس التي اسفرت الاحد عن مقتل اربعة جنود، ونكلت بافراد عائلته واعتقلت عددا منهم، كما قررت الحكومة الاسرائيلية هدم المنزل الواقع في حي جبل المكبر بالمدينة، فيما شن مستوطنون هجمات انتقامية ضد الفلسطينيين في عدة مدن بالضفة.
بنيامين نتنياهو
الشرطة الاسرائيلية تفحص تسجيلا يورط نتانياهو
كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 16:15 بتوقيت جرينتش
افادت معلومات نشرت الاحد ان الشرطة الاسرائيلية التي تحقق في تورط محتمل لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في قضايا فساد، تفحص تسجيلا لمحادثة بين نتانياهو وصاحب صحيفة، تركزت حول تقديم تغطية صحافية جيدة لنتانياهو.
حماس والجهاد تباركان عملية القدس
حماس والجهاد تباركان عملية القدس ونتانياهو يشير الى دور لداعش
كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 16:14 بتوقيت جرينتش
باركت حركتا “حماس″ و”الجهاد” الإسلاميتين عملية دهس نفذها فلسطيني في القدس المحتلة الأحد وأدت إلى مقتل أربعة جنود إسرائيليين وجرح 15 آخرين، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان المنفذ كان مؤيدا على الأرجح لتنظيم الدولة الإسلامية.
6 قتلى و 15 مصابا من جنود الاحتلال بعملية دهس في القدس المحتلة (فيديو وصور)
كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 11:58 بتوقيت جرينتش
قالت مصادر اسرائيلية ان 6 جنود اسرائيليين قتلوا على الاقل واصيب اكثر من 15 اخرين اليوم الاحد " بجراح متفاوتة نتيجة دهسهم من قبل شاحنة في منطقة جبل المكبر في القدس المحتلة .
192 انتهاكاً إسرائيلياً وقع بحق الصحافيين في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2016
تقرير فلسطيني: 192 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحافيين خلال 2016
كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 11:24 بتوقيت جرينتش
أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن 192 انتهاكاً إسرائيلياً وقع بحق الصحافيين في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2016 .
قوات الاحتلال تراجعت عن اقتحام المدينة من مدخلها الجنوبي
أمن السلطة يمنع دورية إسرائيلية من دخول قلقيلية (شاهد)
كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 07:01 بتوقيت جرينتش
قوات الاحتلال تراجعت عن اقتحام المدينة من مدخلها الجنوبي "طريق النفق" -
تحتجز حالياً جثامين سبعة فلسطينيين ثلاثة منهم من الخليل أكبر مدن الضفة الغربية المحتلة
تشييع جثماني شابين فلسطينيين استشهدا في سبتمبر
كانون الثاني/يناير 07, 2017 - 18:20 بتوقيت جرينتش
شارك نحو 1500 شخص في الخليل بالضفة الغربية المحتلة في تشييع جثماني شابين فلسطينيين (15 عاماً) و(25 عاماً) استشهدا برصاص إسرائيلي في سبتمبر(أيلول)، واتهما بمحاولة طعن جنود إسرائيليين.
جنود من قوات الاحتلال
قوات اسرائيلية تقتحم قرى وبلدات فلسطينية وتنصب حواجز عسكرية غرب جنين
كانون الثاني/يناير 07, 2017 - 09:23 بتوقيت جرينتش
اقتحمت قوات إسرائيلية فجر السبت، قرى وبلدات فلسطينية غرب جنين، ونصبت عدة حواجز عسكرية.
 