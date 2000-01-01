شباط/فبراير 02, 2017 - 06:54 بتوقيت جرينتش

قالت إسرائيل يوم الأربعاء إنها ستبني مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة في قرار هو الأول منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي بهدف إسكان مستوطنين طردوا من موقع بني على أرض مملوكة لفلسطينيين.