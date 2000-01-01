كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 10:42 بتوقيت جرينتش

قال رجل الدين الشيعي وزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الثلاثاء، إن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس يستدعي تشكيل فرقة خاصة "لتحريرها"، في خطاب يحاكي الخطاب الإيراني الرسمي، ويستحضر في الأذهان ما يُعرف بـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.