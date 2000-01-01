كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 16:04 بتوقيت جرينتش

قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي يشارك في مؤتمر باريس حول السلام في الشرق الاوسط، تعهد الاحد، لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بان لا يؤدي المؤتمر الى مزيد من الخطوات ضد الدولة العبرية في الامم المتحدة او اي محفل دولي اخر.