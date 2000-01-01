كانون الثاني/يناير 26, 2017 - 11:55 بتوقيت جرينتش
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو وافقت على استيعاب 100 طفل يتيم سوري، لدى عائلات عربية في إسرائيل.
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 20:24 بتوقيت جرينتش
اصدرت محكمة عسكرية تابعة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الاربعاء احكاما متفاوتة بحق 8 من حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، متهمة اياهم بـ”النيل من الوحدة الثورية”.
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 19:53 بتوقيت جرينتش
اكد امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الاربعاء انه "صدم" امام صمت البيت الابيض الثلاثاء ازاء اعلان اسرائيل عن بناء وحدات استيطانية جديدة، داعيا ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى توضيح موقفها.
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 19:51 بتوقيت جرينتش
استشهد فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي الاربعاء عندما حاول تنفيذ هجوم بسيارة قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، بحسب متحدثة باسم الجيش.
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 16:01 بتوقيت جرينتش
قالت المانيا الاربعاء انها تشك في رغبة اسرائيل في تحقيق حل الدولتين وذلك بعد اعلانها عن تسريع الاستيطان في الاراضي الفلسطينية مبدية "قلقها العميق" لذلك.
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 16:00 بتوقيت جرينتش
تقوم وزارة الخارجية الاميركية بمراجعة قرار اتخذته ادارة باراك اوباما في الساعات الاخيرة بمنح 220 مليون دولار للفلسطينيين لاعادة بناء قطاع غزة المدمر جراء الحروب الاسرائيلية.
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 15:39 بتوقيت جرينتش
سارعت اسرائيل الى الاستفادة من تعهدات الرئيس الاميركي دونالد ترامب بدعمها عبر الاعلان عن مشاريع استيطانية كبيرة تثير مخاوف الساعين الى المضي قدما على طريق حل الدولتين.
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 14:05 بتوقيت جرينتش
نددت الجامعة العربية الاربعاء، بـ “استهانة” إسرائيل بالمجتمع الدولي في أعقاب إعلانها عن بناء مساكن استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 10:42 بتوقيت جرينتش
قال رجل الدين الشيعي وزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الثلاثاء، إن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس يستدعي تشكيل فرقة خاصة "لتحريرها"، في خطاب يحاكي الخطاب الإيراني الرسمي، ويستحضر في الأذهان ما يُعرف بـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 06:36 بتوقيت جرينتش
"يرى الأمين العام (انطونيو غوتيريس) أن لا بديل لحل الدولتين"
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 06:24 بتوقيت جرينتش
القصف تسبب بتدمير البرج، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات
كانون الثاني/يناير 25, 2017 - 01:23 بتوقيت جرينتش
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كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 20:29 بتوقيت جرينتش
دانت الامم المتحدة الثلاثاء المبادرات الاسرائيلية الاخيرة لتسريع الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة مشيرة الى ان هذه "الاعمال الاحادية" عقبة لحل الدولتين.
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 17:32 بتوقيت جرينتش
أكدت الحكومة الاردنية ادانتها لكافة الاجراءات الاسرائيلية التي تستهدف الاستمرار بسياسة البناء الاستيطاني والذي يمثل استهتاراً واضحا بالقانون الدولي وتقويضاً ممنهجاً لعملية السلام في المنطقة وانتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني، بحسب ما اوردته وكالة الانباء الرسمية (بترا).
كانون الثاني/يناير 24, 2017 - 16:25 بتوقيت جرينتش
حذر الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر الثلاثاء من احتمال نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس معتبرا ان تلك الخطوة ستكون بمثابة "اعلان الحرب بصورة علنية ضد الاسلام".