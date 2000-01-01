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المتغيرات على الساحة الفلسطينية تقرب بين مصر وحماس
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المتغيرات على الساحة الفلسطينية تقرب بين مصر وحماس
كانون الثاني/يناير 01, 2017 - 06:38 بتوقيت جرينتش
مصر تدرس تحسين الوضع في غزة بما في ذلك إنشاء منطقة تجارة حرة -
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لقطة من احد المعطعي المصورين اللذين بثتهما حماس
حماس تبث مقطعين مصورين لجندي اسرائيلي اكدت انه اسير لديها (شاهد)
كانون الأول/ديسمبر 31, 2016 - 18:16 بتوقيت جرينتش
بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء السبت مقطعين مصورين قالت انهما يظهران الجندي الاسرائيلي شاؤول ارون الاسير لديها والذي تعتقد اسرائيل انه قتل خلال حرب 2014 على قطاع غزة.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
عباس يدعو العالم للاعتراف بدولة فلسطين
كانون الأول/ديسمبر 31, 2016 - 17:03 بتوقيت جرينتش
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم السبت إلى أن يكون عام 2017 عام الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.
(فتح) تعد من أولى حركات النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي
“فتح” توقد شعلة انطلاقتها الـ”52″ الأحد
كانون الأول/ديسمبر 31, 2016 - 14:14 بتوقيت جرينتش
تحتفل حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الأحد الأول من يناير/ كانون ثانٍ، بمرور 52 عاماً على تأسيسها عام 1965، وهي مناسبة تحييها بهذا اليوم من كل عام.
المرشحة لرئاسة حزب المحافظين في كندا تتوعد بنقل سفارة بلادها إلى القدس المحتلة
مرشحة المحافظين في كندا تتوعد بنقل سفارة بلادها إلى القدس المحتلة
كانون الأول/ديسمبر 30, 2016 - 22:30 بتوقيت جرينتش
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة، أن عضوة البرلمان الكندي، كيلي ليتش، المرشحة لرئاسة حزب المحافظين، أعلنت أنها ملتزمة بنقل سفارة بلادها من مدينة تل أبيب إلى القدس المحتلة، في حال نجحت في تشكيل الحكومة الفيدرالية المقبلة.
دان كيري بشدة البناء في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين
بريطانيا: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أعقد من المستوطنات
كانون الأول/ديسمبر 30, 2016 - 21:20 بتوقيت جرينتش
"لا نعتقد أن من المناسب مهاجمة حكومة حليفة ومنتخبة ديموقراطياً، وتعتقد حكومتنا أن المفاوضات لا يمكن أن تنجح إلا إذا نفذت من جانب طرفي النزاع، وبدعم من المجتمع الدولي".
محمود عباس
عباس: التنسيق الأمني مع إسرائيل سيستمر فهو مصلحة مشتركة للطرفين
كانون الأول/ديسمبر 30, 2016 - 08:05 بتوقيت جرينتش
مفاوضات السلام الاسرائيلية الفلسطينية متوقفة منذ عام 2014.
إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال بالقدس بزعم محاولة الطعن
القدس: إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم محاولة الطعن
كانون الأول/ديسمبر 30, 2016 - 07:38 بتوقيت جرينتش
الاحتلال يزعم أن السيدة حاولت تنفيذ عملية طعن قبل إطلاق النار عليها -
بريطانيا تدين بشكل غير مباشر تصريحات كيري بخصوص الاستيطان
بريطانيا تدين بشكل غير مباشر تصريحات كيري بخصوص الاستيطان
كانون الأول/ديسمبر 30, 2016 - 05:51 بتوقيت جرينتش
يبدو أن الموقف البريطاني الجديد هو انتقاد لخطاب كيري بشكل غير مباشر -
27 نفقا تحت المسجد الأقصى تنذر بتدميره الحفريات تحت المسجد الأقصى باتت أشبه بمدينة كاملة
27 نفقا تحت المسجد الأقصى تنذر بتدميره
كانون الأول/ديسمبر 30, 2016 - 04:01 بتوقيت جرينتش
الحفريات تحت المسجد الأقصى باتت أشبه بمدينة كاملة -
بنيامين نتانياهو
الشرطة الاسرائيلية ستقوم باستجواب نتانياهو
كانون الأول/ديسمبر 29, 2016 - 16:25 بتوقيت جرينتش
اعلنت الاذاعة الاسرائيلية الخميس ان الشرطة ستقوم باستجواب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "في الايام المقبلة"، بعد يوم على اعلان قناة تلفزيونية ان المدعي العام للحكومة وافق على فتح تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء.
وزير الخارجية الاميركي جون كيري
ترحيب عربي بخطاب كيري واليمين الاسرائيلي غاضب ويندد
كانون الأول/ديسمبر 29, 2016 - 16:25 بتوقيت جرينتش
رحبت عواصم عربية عدة برؤية وزير الخارجية الاميركي جون كيري لحل النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني، معتبرة انها تنسجم مع القرارات الدولية، فيما ندد بها اليمين الاسرائيلي بغضب وبدأ يعد الايام في انتظار تولي الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب مهماته، على امل ان يسمح لهم بدفن فكرة اقامة دولة فلسطينية.
وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت
وزير إسرائيلي: سوف يتم حذف فلسطين من الأجندة بعد تنصيب ترامب
كانون الأول/ديسمبر 29, 2016 - 14:06 بتوقيت جرينتش
قال وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، إنه “سوف يتم حذف فلسطين من الأجندة” عندما يتسلم الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب منصبه في 20 كانون أول/يناير ، وسوف يتم فرض القانون الإسرائيلي في (المناطق اليهودية في يهودا والسامرة).
محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس
حماس تنفي أسر "القسام" لجندي اسرائيلي
كانون الأول/ديسمبر 29, 2016 - 09:10 بتوقيت جرينتش
نفى محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ما تناقلته وسائل إعلام، حول إعلانه أسر كتائب القسام، الجناح المسلح لحركته، جنديا إسرائيليا.
نتنياهو
المدعي العام الإسرائيلي يأمر بتحقيق جنائي ضد نتنياهو
كانون الأول/ديسمبر 29, 2016 - 05:10 بتوقيت جرينتش
أكد نتنياهو أنه لا يعلم بصلة شيمرون بهذه العملية -
بنيامين نتانياهو
المدعي العام الإسرائيلي يأمر بفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو
كانون الأول/ديسمبر 28, 2016 - 20:04 بتوقيت جرينتش
امر المدعي العام الاسرائيلي الشرطة الاربعاء، بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في قضيتين لم يكشف عن طبيعتهما، بحسب ما اوردته القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي.
 