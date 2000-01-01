شباط/فبراير 01, 2017 - 15:46 بتوقيت جرينتش
وأعلنت حركة "حماس" مساء الخميس الماضي عن اختتام زيارة وفدها إلى القاهرة الذي قاده نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، بمشاركة كل من القياديين موسى أبو مرزوق وروحي مشتهي.
شباط/فبراير 01, 2017 - 15:41 بتوقيت جرينتش
قال مسؤولون فلسطينيون الأربعاء، إن صمت الإدارة الأمريكية الجديدة على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يعتبر موافقة عليه.
شباط/فبراير 01, 2017 - 13:39 بتوقيت جرينتش
اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تولي دونالد ترامب الرئاسة الاميركية بأنه يشكل "فرصة عظيمة" لاسرائيل. في الآتي ملخص عن المواقف الاسرائيلية والتصريحات منذ دخول ترامب البيت الابيض في 20 كانون الثاني.
شباط/فبراير 01, 2017 - 13:05 بتوقيت جرينتش
قال مسؤولون فلسطينيون الأربعاء، إن صمت الإدارة الأمريكية الجديدة على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يعتبر موافقة عليه.
شباط/فبراير 01, 2017 - 12:55 بتوقيت جرينتش
تعهد زعيم حزب البيت اليهودي الاسرائيلي المتطرف والذي يشغل وزيرا للتربية في الحكومة الاسرائيلية، بضم كامل الضفة الغربية بعد "الخسارة المؤلمة" التي تلقاها المستوطنون باخلائهم الاربعاء، من بؤرة عمونا الاستيطانية قرب رام الله.
شباط/فبراير 01, 2017 - 12:47 بتوقيت جرينتش
أعرب مسؤولون أمنيون وعسكريون في إسرائيل، الأربعاء 1 فبراير/كانون الثاني، عن خشيتهم من احتمال نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس.
شباط/فبراير 01, 2017 - 08:58 بتوقيت جرينتش
باشرت قوات الامن الاسرائيلية صباح الاربعاء عملية اخلاء بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة من المستوطنين، والتي اصبحت وسط معركة قضائية وسياسية منذ سنوات.
شباط/فبراير 01, 2017 - 08:52 بتوقيت جرينتش
طلب مدع عسكري اسرائيلي الثلاثاء السجن بين ثلاثة وخمسة اعوام للجندي ايلور عزريا الذي دين بالاجهاز على فلسطيني جريح في الضفة الغربية المحتلة.
شباط/فبراير 01, 2017 - 08:48 بتوقيت جرينتش
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الأربعاء إن دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس للاجتماع في موسكو لا تزال قائمة.
شباط/فبراير 01, 2017 - 08:46 بتوقيت جرينتش
يقيم في هذه البؤورة المقامة شمال شرق مدينة رام الله، ما بين 200 إلى 300 مستوطن
شباط/فبراير 01, 2017 - 07:55 بتوقيت جرينتش
3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة المحتلة
شباط/فبراير 01, 2017 - 05:21 بتوقيت جرينتش
اعتقل بني عودة من إحدى ضواحي مدينة طولكرم
شباط/فبراير 01, 2017 - 01:20 بتوقيت جرينتش
نتنياهو ليس فقط معجبا بسياسات دونالد ترامب، بل إنه بدأ يتصرف مثله
كانون الثاني/يناير 31, 2017 - 22:00 بتوقيت جرينتش
حددت الحكومة الفلسطينية موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في 13 أيار (مايو) المقبل، لكن «حركة المقاومة الاسلامية» (حماس) سارعت إلى رفض القرار معتبرة أنه «يعزز الانقسام» الداخلي.
كانون الثاني/يناير 31, 2017 - 21:30 بتوقيت جرينتش
ويعيش في اسرائيل نحو 140 الف شخصا ولدوا في الدول السبع الواردة في الامر بينهم نحو 45 الفا من ايران، و53 الفا من العراق، بحسب الاحصاءات الرسمية.