كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 19:53 بتوقيت جرينتش

اقتحمت القوات الاسرائيلية منزل منفذ عملية الدهس التي اسفرت الاحد عن مقتل اربعة جنود، ونكلت بافراد عائلته واعتقلت عددا منهم، كما قررت الحكومة الاسرائيلية هدم المنزل الواقع في حي جبل المكبر بالمدينة، فيما شن مستوطنون هجمات انتقامية ضد الفلسطينيين في عدة مدن بالضفة.