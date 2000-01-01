آخر الأخبار

الطيبي: الجماهير العربية لن ترضخ لسياسة الهدم والتحريض
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إسرائيل تستخدم الغاز لتفريق المظاهرات في عرعرة
كانون الثاني/يناير 21, 2017 - 21:20 بتوقيت جرينتش
أصيب 3 فلسطينيين السبت 21 يناير/كانون الثاني بعدما أطلقت الشرطة الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في منطقة وادي عرعرة، احتجاجا على الممارسات الإسرائيلية.
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نتنياهو للإيرانيين: لسنا أعداءكم
نتنياهو للإيرانيين: نحن أصدقاؤكم
كانون الثاني/يناير 21, 2017 - 18:54 بتوقيت جرينتش
نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت 21 يناير/ كانون الثاني شريط فيديو على صفحته في الفيسبوك مخاطبا الشعب الإيراني تحت عنوان "نحن أصدقاؤكم، لسنا أعداءكم".
قتيلان في إطلاق نار في تل أبيب
قتيلان في إطلاق نار في تل أبيب
كانون الثاني/يناير 21, 2017 - 18:42 بتوقيت جرينتش
قالت الشرطة الإسرائيلية السبت 21 يناير/ كانون الثاني إن شخصين قتلا في حادث إطلاق نار بمدينة تل أبيب.
هاني شاكر يغني لفلسطين
هاني شاكر يغني لفلسطين وعساف في الإنتظار
كانون الثاني/يناير 21, 2017 - 11:54 بتوقيت جرينتش
حل الفنان هاني شاكر ضيفاً على جمهوره الفلسطيني ، لإحياء حفل في مقر الهلال الأحمر بمنطقة البيرة، بدعوة من هيئة الإذاعة الفلسطينية التي تحتفل بالذكرى الرابعة والعشرين على تأسيسها.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني يتطلع للعمل مع ترامب من أجل “الأمن والسلام”
كانون الثاني/يناير 20, 2017 - 22:07 بتوقيت جرينتش
عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن تطلعه للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل السلام والأمن، وذلك عقب تنصيب الأخير رسمياً رئيساً للولايات المتحدة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه تحقيقين جنائيين
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 23:06 بتوقيت جرينتش
نفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، وقال مرارا: "لن يحدث شيء؛ لأنه ليس هناك شيء"
المجلس الوطني الفلسطيني يلوح بسحب الاعتراف بإسرائيل
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 20:21 بتوقيت جرينتش
لوح المجلس الوطني الفلسطيني بإمكانية سحب الاعتراف بإسرائيل، في حال أقرت الإدارة الأمريكية الجديدة نقل سفارتها من مدينة تل أبيب لمدينة القدس المحتلة.
اللجنة الوطنية تحذر الادارة الاميركية من نقل السفارة للقدس المحتلة
"اللجنة الوطنية": نقل سفارة أميركا للقدس عمل عدواني
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 14:43 بتوقيت جرينتش
اعتبرت اللجنة الوطنية لمنع نقل السفارة الاميركية إلى القدس المحتلة أن قرار نقل السفارة للقدس، هو أحد القرارات الخطيرة والحاسمة، التي من شأنها تحديد علاقة الولايات المتحدة، مع فلسطين والمنطقة العربية، والعالم الإسلامي، وبقية المجتمع الدولي.
عمليات الهدم، التي تنفذها السلطات الإسرائيلية، تهدد ٥٠ ألف منزل في النقب
اضراب شامل في القرى والبلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 14:29 بتوقيت جرينتش
يعم الإضراب العام والشامل القرى والبلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر، احتجاجا على هدم السلطات الإسرائيلية منازل قرية أم الحيران في النقب.
السفارة الاميركية في
مصادر: نقل السفارة الاميركية للقدس الاسبوع المقبل
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 09:22 بتوقيت جرينتش
رجحت مصادر سياسية إسرائيلية أن يتم الإعلان عن نقل السفارة الأميركية إلى القدس الأسبوع المقبل.
محمود عباس
منظمة حقوقية: 33 حالة تعذيب وحشي بسجون السلطة الفلسطينية
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 05:58 بتوقيت جرينتش
بلغ عدد من تم اعتقالهم واستدعاؤهم 2214 مواطنا
طرد مذيعة إسرائيلية قالت
مذيعة إسرائيلية: "لو طردوني من بيتي سأدهس شرطيا"
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 20:39 بتوقيت جرينتش
طردت إذاعة الجيش الإسرائيلي مذيعة الأخبار العاملة في المحطة، حن المليح، التي نشرت تعليقا على فيسبوك أيدت فيه دهس شرطي إسرائيلي في قرية أم الحيران الفلسطينية.
اشتية: نحن والأردن وكل العرب جبهة واحدة في مواجهة تهويد القدس
تنسيق فلسطيني اردني لمواجهة المخاطر التي تحدق بالقدس
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 20:30 بتوقيت جرينتش
وأكد ضرورة تكاتف الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية لمنع القرار المحتمل صدوره فور تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بعد يومين.
الرئيس الإسرائيلي يناشد فلسطينيي الداخل التهدئة
الرئيس الإسرائيلي يناشد فلسطينيي الداخل التهدئة
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 16:30 بتوقيت جرينتش
دعا الرئيس الإسرائيلي رؤفين رفلين، الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني، قادة المواطنين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر إلى تهدئة الأوضاع بعد أحداث أم الحيران في النقب.
حماية الحدود بين غزة وسيناء، ووقف تهريب السلاح
ما هي شروط مصر لفتح صفحة جديدة مع حماس؟
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 15:40 بتوقيت جرينتش
كشفت تقارير صحفية عن أن القاهرة أبلغت حركة حماس بوجود أربعة شروط مصرية لفتح صفحة جديدة، بينها تسليم مطلوبين موجودين في قطاع غزة إلى السلطات المصرية.
ارشيف/ الرئيس الفلسطيني محمود عباس (يمين) ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس خالد مشعل
الفصائل الفلسطينية تتفق في موسكو على تشكيل حكومة وحدة وطنية
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 09:34 بتوقيت جرينتش
اعلنت الفصائل الفلسطينية الرئيسية في موسكو انها توصلت الى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل تنظيم الانتخابات، وذلك اثر اجتماعات استمرت ثلاثة ايام برعاية روسية.
 