كانون الثاني/يناير 21, 2017 - 18:54 بتوقيت جرينتش
نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت 21 يناير/ كانون الثاني شريط فيديو على صفحته في الفيسبوك مخاطبا الشعب الإيراني تحت عنوان "نحن أصدقاؤكم، لسنا أعداءكم".
كانون الثاني/يناير 21, 2017 - 18:42 بتوقيت جرينتش
قالت الشرطة الإسرائيلية السبت 21 يناير/ كانون الثاني إن شخصين قتلا في حادث إطلاق نار بمدينة تل أبيب.
كانون الثاني/يناير 21, 2017 - 11:54 بتوقيت جرينتش
حل الفنان هاني شاكر ضيفاً على جمهوره الفلسطيني ، لإحياء حفل في مقر الهلال الأحمر بمنطقة البيرة، بدعوة من هيئة الإذاعة الفلسطينية التي تحتفل بالذكرى الرابعة والعشرين على تأسيسها.
كانون الثاني/يناير 20, 2017 - 22:07 بتوقيت جرينتش
عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن تطلعه للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل السلام والأمن، وذلك عقب تنصيب الأخير رسمياً رئيساً للولايات المتحدة.
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 23:06 بتوقيت جرينتش
نفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، وقال مرارا: "لن يحدث شيء؛ لأنه ليس هناك شيء"
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 20:21 بتوقيت جرينتش
لوح المجلس الوطني الفلسطيني بإمكانية سحب الاعتراف بإسرائيل، في حال أقرت الإدارة الأمريكية الجديدة نقل سفارتها من مدينة تل أبيب لمدينة القدس المحتلة.
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 14:43 بتوقيت جرينتش
اعتبرت اللجنة الوطنية لمنع نقل السفارة الاميركية إلى القدس المحتلة أن قرار نقل السفارة للقدس، هو أحد القرارات الخطيرة والحاسمة، التي من شأنها تحديد علاقة الولايات المتحدة، مع فلسطين والمنطقة العربية، والعالم الإسلامي، وبقية المجتمع الدولي.
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 14:29 بتوقيت جرينتش
يعم الإضراب العام والشامل القرى والبلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر، احتجاجا على هدم السلطات الإسرائيلية منازل قرية أم الحيران في النقب.
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 09:22 بتوقيت جرينتش
رجحت مصادر سياسية إسرائيلية أن يتم الإعلان عن نقل السفارة الأميركية إلى القدس الأسبوع المقبل.
كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 05:58 بتوقيت جرينتش
بلغ عدد من تم اعتقالهم واستدعاؤهم 2214 مواطنا
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 20:39 بتوقيت جرينتش
طردت إذاعة الجيش الإسرائيلي مذيعة الأخبار العاملة في المحطة، حن المليح، التي نشرت تعليقا على فيسبوك أيدت فيه دهس شرطي إسرائيلي في قرية أم الحيران الفلسطينية.
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 20:30 بتوقيت جرينتش
وأكد ضرورة تكاتف الجهود الفلسطينية والعربية والإسلامية لمنع القرار المحتمل صدوره فور تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بعد يومين.
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 16:30 بتوقيت جرينتش
دعا الرئيس الإسرائيلي رؤفين رفلين، الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني، قادة المواطنين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر إلى تهدئة الأوضاع بعد أحداث أم الحيران في النقب.
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 15:40 بتوقيت جرينتش
كشفت تقارير صحفية عن أن القاهرة أبلغت حركة حماس بوجود أربعة شروط مصرية لفتح صفحة جديدة، بينها تسليم مطلوبين موجودين في قطاع غزة إلى السلطات المصرية.
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 09:34 بتوقيت جرينتش
اعلنت الفصائل الفلسطينية الرئيسية في موسكو انها توصلت الى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل تنظيم الانتخابات، وذلك اثر اجتماعات استمرت ثلاثة ايام برعاية روسية.