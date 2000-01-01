كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 13:12 بتوقيت جرينتش
توفي المعتقل الفلسطيني الشاب محمود بصيلة الاثنين، في أحد السجون الإسرائيلية.
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 12:52 بتوقيت جرينتش
جددت المملكة العربية السعودية الاثنين التأكيد على أن الحل الأمثل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ينبغي أن يكون وفقاً للقرارات الدولية، وعلى مبادرة حل الدولتين.
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 10:25 بتوقيت جرينتش
قال تقرير حديث صادر عن مؤسسة "أوكسفام" الدولية الخيرية، إن 8 أشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم، والبالغ عددهم نحو 3.6 مليار شخص.
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 08:48 بتوقيت جرينتش
يبلغ من العمر 17 عاما وامضى في سجون إسرائيلية فترة عامين ونصف العام
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 07:33 بتوقيت جرينتش
البحرية الإسرائيلية تتعمد التضييق على الصيادين في بحر غزة
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 06:49 بتوقيت جرينتش
رحب عباس بانعقاد المؤتمر الدولي للسلام في باريس بحضور 70 دولة
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 05:48 بتوقيت جرينتش
ترفض إسرائيل وصف المستوطنات بأنها غير شرعية
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 20:19 بتوقيت جرينتش
تجمع الف شخص في باريس، وفقا للشرطة الفرنسية، بدعوة من المؤسسات الفرنسية اليهودية للاحتجاج على تنظيم مؤتمر دولي عن النزاع الفلسطيني الاسرائيلي.
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 20:15 بتوقيت جرينتش
أكدت نحو 70 دولة يوم الأحد أن إنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن أن يتحقق إلا بالحل الخاص بإقامة دولتين وحذرت من أنها لن تعترف بأي خطوات أحادية الجانب يتخذها أي طرف من شأنها تهديد المفاوضات.
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 16:48 بتوقيت جرينتش
أعلنت قطر أنها تبرعت بمبلغ 12 مليون دولار، بغرض تزويد محطة الكهرباء في قطاع غزة بالوقود، لمدة ثلاثة أشهر.
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 16:04 بتوقيت جرينتش
قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي يشارك في مؤتمر باريس حول السلام في الشرق الاوسط، تعهد الاحد، لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بان لا يؤدي المؤتمر الى مزيد من الخطوات ضد الدولة العبرية في الامم المتحدة او اي محفل دولي اخر.
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 13:24 بتوقيت جرينتش
اتهمت الهيئة القيادية العليا لحركة فتح، الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بغزة، (تشرف عليها حركة حماس)، بشن حملة اعتقالات في صفوف عناصرها.
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 12:07 بتوقيت جرينتش
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس بشأن الصراع في الشرق الأوسط بأنه “عبثي”.
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 12:04 بتوقيت جرينتش
أعلن نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم، أن اجتماع الفصائل الفلسطينية يوم الأحد 15 يناير/كانون الثاني في موسكو يهدف إلى بحث اتفاقات مؤتمر بيروت.
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 11:24 بتوقيت جرينتش
شدد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت، في كلمته الافتتاحية لمؤتمر باريس للسلام، أن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام.