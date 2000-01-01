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اسرائيل تتجه للسماح بتعاطي وتصدير الماريجوانا ماريجوانا مزروعة محليا في إسرائيل
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اسرائيل تتجه للسماح بتعاطي وتصدير الماريجوانا
شباط/فبراير 05, 2017 - 19:58 بتوقيت جرينتش
وافقت لجنة حكومية إسرائيلية مبدئيا الأحد على تصدير الماريجوانا الطبية، وذلك بعدما تحركت سلطاتها الشهر الماضي باتجاه وقف تجريم الاستخدام الشخصي على نطاق ضيق لهذا النوع من المخدر.
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حماس تنفى تلقيها عرضا إسرائيليا لتبادل الأسرى
حماس تنفى تلقيها عرضا إسرائيليا لتبادل الأسرى
شباط/فبراير 05, 2017 - 19:49 بتوقيت جرينتش
نفت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" الأحد تلقيها عرضا إسرائيليا لإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين "على أساس إنساني".
رجل امن اسرائيلي يبعد مستوطنة يهودية بالقوة خلال اخلاء بؤرة عمونا الاستيطانية شمال شرق رام الله
المحكمة الاسرائيلية العليا ترجىء هدم منازل مستوطنين بالضفة الغربية
شباط/فبراير 05, 2017 - 16:31 بتوقيت جرينتش
قررت المحكمة الاسرائيلية العليا الاحد تأجيل امر هدم منازل مجموعة من المستوطنين الاسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، ومنحتهم مهلة حتى الخامس من اذار/مارس المقبل.
مقاتلون من كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس
حماس ترفض مقترحا اسرائيليا لتبادل الأسرى
شباط/فبراير 05, 2017 - 10:36 بتوقيت جرينتش
رفضت حركة حماس مقترحا إسرائيليا بتبادل أسير إسرائيلي مقابل أسير لـ"حماس" على أساس إنساني، متمسكة بصفقة تبادل شاملة أو بقاء الوضع على ما هو قائم، بحسب ما أفادت وكالة "معا" للأنباء.
نتنياهو
نتنياهو يتوجه الأحد إلى لندن للقاء ماي
شباط/فبراير 05, 2017 - 07:54 بتوقيت جرينتش
هذه الزيارة قبل زيارة نتنياهو المقررة إلى واشنطن منتصف الشهر
الدكتور المستشار طارق سيف
حملة تعنى بالتوحد لجميع أطفال فلسطين بـقيمة 5 مليون درهم إماراتي
شباط/فبراير 05, 2017 - 02:44 بتوقيت جرينتش
حملة التقييم الإلكتروني للتوحد لجميع الأطفال
طائرات إسرائيلية تلقي أجساماً
طائرات إسرائيلية تلقي أجساماً "مشبوهة" جنوب نابلس
شباط/فبراير 04, 2017 - 09:09 بتوقيت جرينتش
يجدها الأطفال، ما يسبب خطراً على حياتهم، أو تلتهمها المواشي وتؤدي إلى هلاكها
إسرائيل تعتبر بيان واشنطن
إسرائيل تعتبر بيان واشنطن "ضوءا أخضر" للتوسع الاستيطاني
شباط/فبراير 03, 2017 - 16:13 بتوقيت جرينتش
رحب مسؤولون إسرائيليون يوم الجمعة ببيان للبيت الأبيض بشأن المستوطنات معتبرين أنه يتغاضى عن البناء في الكتل الاستيطانية القائمة وليس تلميحا إلى كبح البناء الذي أغضب الفلسطينيين ودولا أوروبية.
حماس.. انطلاقه جديده
حماس تبدأ بانتخاب قيادتها السياسية الجديدة
شباط/فبراير 03, 2017 - 11:15 بتوقيت جرينتش
هذه الانتخابات هي استحقاق ديمقراطي دوري
الإستيطان
إدارة ترامب تطلب من إسرائيل وقف إعلانات الإستيطان
شباط/فبراير 03, 2017 - 07:43 بتوقيت جرينتش
ما زالت الولايات المتحدة ملتزمة بالدفع نحو إتفاق نهائي بين إسرائيل والفلسطينيين
عباس وعريقات
عريقات: سنسحب اعترافنا بإسرائيل وننضم لـ16 منظمة ردا على الاستيطان
شباط/فبراير 03, 2017 - 07:22 بتوقيت جرينتش
السلطة الفلسطينية أرسلت رسائل للإدارة الأمريكية بهذا الخصوص
ترامب
ترامب سر تقارب مصر مع الرياض وتركيا وحماس
شباط/فبراير 03, 2017 - 01:39 بتوقيت جرينتش
العلاقات السياسية المصرية - التركية شهدت انقطاعا عقب " 30 يونيو"
أهداف الإحصاء أن يُظهر للمجتمع الدولي والعالم
لبنان يبدأ في إحصاء اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيه
شباط/فبراير 02, 2017 - 21:20 بتوقيت جرينتش
بدأ لبنان اليوم الخميس أول إحصاء خاص باللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيه منذ عام 1948.
فلسطين تطالب الأمم المتحدة باتخاذ اجراءات ضد المستوطنات الإسرائيلية الجديدة
فلسطين تطالب بتحرك دولي ضد المستوطنات الإسرائيلية الجديدة
شباط/فبراير 02, 2017 - 20:30 بتوقيت جرينتش
طالبت فلسطين مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة باتخاذ اجراءات ضد خطط توسيع المستوطنات التي أعلنت عنها إسرائيل بالأيام الأخيرة وإجبار تل أبيب على الامتثال للقانون الدولي.
فلسطينية دهست جنديين اسرائيليين
الاحتلال يعتقل فلسطينية بزعم تنفيذها عملية دهس بالقدس
شباط/فبراير 02, 2017 - 19:12 بتوقيت جرينتش
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس امرأة فلسطينية بالقرب من مستوطنة "آدم" المقامة على أراضي بلدة جبع شمال شرق القدس المحتلة بزعم تنفيذها عملية دهس
هناك محادثات مع مسؤولين محليين لتجنب الصدامات
إصابة شرطيين إسرائيليين خلال إخلاء موقع استيطاني
شباط/فبراير 02, 2017 - 15:40 بتوقيت جرينتش
أصيب 24 شرطيا إسرائيليا بجروح خلال عملية إخلاء موقع استيطاني قرب رام الله بدأت الأربعاء ومن المقرر أن تنتهي الخميس.
 