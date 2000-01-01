كانون الثاني/يناير 29, 2017 - 15:46 بتوقيت جرينتش
قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، في بيان صدر عنها أن الاعتقالات التي تشنها حماس في غزة ، ضد النشطاء و الإعلاميين وصلت لمرحلة تستباح فيها أبسط حقوق التعبير عن الرأي.
كانون الثاني/يناير 29, 2017 - 11:33 بتوقيت جرينتش
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قوات الجيش، اعتقلت فلسطينييْن اثنين، بتهمة محاولتهما تنفيذ عملية طعن، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
كانون الثاني/يناير 29, 2017 - 06:29 بتوقيت جرينتش
5 إصابات أخرى وصلت المستشفى أربعة منها طفيفة وواحدة خطيرة
كانون الثاني/يناير 28, 2017 - 22:05 بتوقيت جرينتش
اشاد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في تغريدة على تويتر السبت بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بناء جدار على الحدود مع المكسيك.
كانون الثاني/يناير 28, 2017 - 14:42 بتوقيت جرينتش
شيع المئات من الفلسطنييين في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، السبت، جثمان فتاة احتجزته إسرائيل منذ يونيو/ حزيران الماضي.
كانون الثاني/يناير 28, 2017 - 08:43 بتوقيت جرينتش
عدد المُسجلين للسفر يبلغ 16 ألف حالة إنسانية
كانون الثاني/يناير 28, 2017 - 07:42 بتوقيت جرينتش
"نبقى نزرع، وإسرائيل تخرب"
كانون الثاني/يناير 27, 2017 - 20:40 بتوقيت جرينتش
وتابعت أن اللقاءات تخللها بحث عدد من الملفات المهمة على الصعيد السياسي، وصعيد العلاقات الثنائية، كما تم بحث ملف المصالحة الفلسطينية، وأوضاع قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وما خلّفه من معاناة شديدة طالت حياة أهلنا في القطاع.
كانون الثاني/يناير 27, 2017 - 14:00 بتوقيت جرينتش
هنية وصل بعد غياب قرابة 5 أشهر برفقة عائلته
كانون الثاني/يناير 27, 2017 - 12:42 بتوقيت جرينتش
ترامب: من السابق لأوانه الحديث عن موضوع نقل السفارة
كانون الثاني/يناير 27, 2017 - 11:04 بتوقيت جرينتش
الاحتجاجات ضد فساد نتنياهو بين الإسرائيليين تتسع دائرته ويطالبونه بالرحيل
كانون الثاني/يناير 27, 2017 - 02:28 بتوقيت جرينتش
تم بحث "الوضع الأمني على الحدود بين القطاع ومصر
كانون الثاني/يناير 26, 2017 - 17:05 بتوقيت جرينتش
منحت السلطات الاسرائيلية موافقتها النهائية على بناء 153 وحدة استيطانية في حي جيلو الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة، علىما اعلنت بلدية القدس الاسرائيلية.
كانون الثاني/يناير 26, 2017 - 15:47 بتوقيت جرينتش
قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان يوم الخميس إن إسرائيل تعتزم وقف تجريم الاستخدام الشخصي للماريجوانا متبنية نهجا مماثلا لما اتبعته بعض الولايات الأمريكية والدول الأوروبية.
كانون الثاني/يناير 26, 2017 - 15:46 بتوقيت جرينتش
يقول مروان النجار وهو فلسطيني من جنوب قطاع غزة إنه لم يذق الماء العذب من الصنبور منذ عشر سنوات ويضطر للسفر أربعة كيلومترات كل يوم ليملأ علبة بلاستيكية بعشرين لترا من المياه من محطة محلية للتحلية.