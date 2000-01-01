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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (في المنتصف)
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نتنياهو يدعو لنقل كل السفارات الى القدس ويطرح قانونا لتشريع البؤر الاستيطانية
كانون الثاني/يناير 29, 2017 - 16:16 بتوقيت جرينتش
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد ان كل السفارات لدى اسرائيل يجب ان تنتقل الى القدس، واعلن انه قرر تقديم مشروع قانون الى البرلمان الاثنين، لتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية المقامة على اراض فلسطينية، خصوصا في الضفة الغربية المحتلة.
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عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة
فتح : حماس تمارس القمع بحق أبناء غزة
كانون الثاني/يناير 29, 2017 - 15:46 بتوقيت جرينتش
قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، في بيان صدر عنها أن الاعتقالات التي تشنها حماس في غزة ، ضد النشطاء و الإعلاميين وصلت لمرحلة تستباح فيها أبسط حقوق التعبير عن الرأي.
ارشيفية
اعتقال فلسطينييْن بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن شمالي الضفة الغربية
كانون الثاني/يناير 29, 2017 - 11:33 بتوقيت جرينتش
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قوات الجيش، اعتقلت فلسطينييْن اثنين، بتهمة محاولتهما تنفيذ عملية طعن، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
الشهيد محمد أبو خليفة
استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة (صور)
كانون الثاني/يناير 29, 2017 - 06:29 بتوقيت جرينتش
5 إصابات أخرى وصلت المستشفى أربعة منها طفيفة وواحدة خطيرة
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو
نتنياهو يشيد بقرار ترامب بشان بناء جدار على حدود المكسيك
كانون الثاني/يناير 28, 2017 - 22:05 بتوقيت جرينتش
اشاد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في تغريدة على تويتر السبت بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بناء جدار على الحدود مع المكسيك.
جثمان الفلسطينية مجد الخضور
تشييع جثمان فلسطينية احتجزته إسرائيل منذ يونيو الماضي
كانون الثاني/يناير 28, 2017 - 14:42 بتوقيت جرينتش
شيع المئات من الفلسطنييين في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، السبت، جثمان فتاة احتجزته إسرائيل منذ يونيو/ حزيران الماضي.
عدد المُسجلين للسفر يبلغ 16 ألف حالة إنسانية
مصر تفتح معبر رفح "استثنائياً" في كلا الاتجاهين
كانون الثاني/يناير 28, 2017 - 08:43 بتوقيت جرينتش
عدد المُسجلين للسفر يبلغ 16 ألف حالة إنسانية
مبيدات إسرائيلية تقتل محاصيل زراعية بغزة وتكبّد أصحابها الخسائر
كانون الثاني/يناير 28, 2017 - 07:42 بتوقيت جرينتش
"نبقى نزرع، وإسرائيل تخرب"
جرى الاتفاق مع الوزير على
حماس تتحدث عن لقاءات مثمرة في مصر
كانون الثاني/يناير 27, 2017 - 20:40 بتوقيت جرينتش
وتابعت أن اللقاءات تخللها بحث عدد من الملفات المهمة على الصعيد السياسي، وصعيد العلاقات الثنائية، كما تم بحث ملف المصالحة الفلسطينية، وأوضاع قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وما خلّفه من معاناة شديدة طالت حياة أهلنا في القطاع.
اسماعيل هنية
هنية يصل غزة عبر معبر رفح البري
كانون الثاني/يناير 27, 2017 - 14:00 بتوقيت جرينتش
هنية وصل بعد غياب قرابة 5 أشهر برفقة عائلته
ترامب: من السابق لأوانه الحديث عن موضوع نقل السفارة
ترامب يغير موقفه من قضية نقل السفارة إلى القدس
كانون الثاني/يناير 27, 2017 - 12:42 بتوقيت جرينتش
ترامب: من السابق لأوانه الحديث عن موضوع نقل السفارة
نتنياهو يخضع للتحقيق للمرة الثالثة
فساد وفضائح متتالية.. نتنياهو يخضع للتحقيق للمرة الثالثة
كانون الثاني/يناير 27, 2017 - 11:04 بتوقيت جرينتش
الاحتجاجات ضد فساد نتنياهو بين الإسرائيليين تتسع دائرته ويطالبونه بالرحيل
إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة
حماس: زيارتنا لمصر "ناجحة" وستكرر
كانون الثاني/يناير 27, 2017 - 02:28 بتوقيت جرينتش
تم بحث "الوضع الأمني على الحدود بين القطاع ومصر
ارشيف
اسرائيل توافق نهائيا على بناء 153 وحدة استيطانية بالقدس الشرقية
كانون الثاني/يناير 26, 2017 - 17:05 بتوقيت جرينتش
منحت السلطات الاسرائيلية موافقتها النهائية على بناء 153 وحدة استيطانية في حي جيلو الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة، علىما اعلنت بلدية القدس الاسرائيلية.
نبتة قنب
إسرائيل تعتزم السماح بتعاطي الماريجوانا
كانون الثاني/يناير 26, 2017 - 15:47 بتوقيت جرينتش
قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان يوم الخميس إن إسرائيل تعتزم وقف تجريم الاستخدام الشخصي للماريجوانا متبنية نهجا مماثلا لما اتبعته بعض الولايات الأمريكية والدول الأوروبية.
فتاة فلسطينية تحمل مياه في علبة بلاستيكية في شمال غزة
أزمة نقص المياه في غزة تتفاقم ولا تبدو في الأفق حلول سهلة
كانون الثاني/يناير 26, 2017 - 15:46 بتوقيت جرينتش
يقول مروان النجار وهو فلسطيني من جنوب قطاع غزة إنه لم يذق الماء العذب من الصنبور منذ عشر سنوات ويضطر للسفر أربعة كيلومترات كل يوم ليملأ علبة بلاستيكية بعشرين لترا من المياه من محطة محلية للتحلية.
 