آخر الأخبار

إسرائيل تعتبر بيان واشنطن
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إسرائيل تعتبر بيان واشنطن "ضوءا أخضر" للتوسع الاستيطاني
شباط/فبراير 03, 2017 - 16:13 بتوقيت جرينتش
رحب مسؤولون إسرائيليون يوم الجمعة ببيان للبيت الأبيض بشأن المستوطنات معتبرين أنه يتغاضى عن البناء في الكتل الاستيطانية القائمة وليس تلميحا إلى كبح البناء الذي أغضب الفلسطينيين ودولا أوروبية.
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حماس.. انطلاقه جديده
حماس تبدأ بانتخاب قيادتها السياسية الجديدة
شباط/فبراير 03, 2017 - 11:15 بتوقيت جرينتش
هذه الانتخابات هي استحقاق ديمقراطي دوري
الإستيطان
إدارة ترامب تطلب من إسرائيل وقف إعلانات الإستيطان
شباط/فبراير 03, 2017 - 07:43 بتوقيت جرينتش
ما زالت الولايات المتحدة ملتزمة بالدفع نحو إتفاق نهائي بين إسرائيل والفلسطينيين
عباس وعريقات
عريقات: سنسحب اعترافنا بإسرائيل وننضم لـ16 منظمة ردا على الاستيطان
شباط/فبراير 03, 2017 - 07:22 بتوقيت جرينتش
السلطة الفلسطينية أرسلت رسائل للإدارة الأمريكية بهذا الخصوص
ترامب
ترامب سر تقارب مصر مع الرياض وتركيا وحماس
شباط/فبراير 03, 2017 - 01:39 بتوقيت جرينتش
العلاقات السياسية المصرية - التركية شهدت انقطاعا عقب " 30 يونيو"
أهداف الإحصاء أن يُظهر للمجتمع الدولي والعالم
لبنان يبدأ في إحصاء اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيه
شباط/فبراير 02, 2017 - 21:20 بتوقيت جرينتش
بدأ لبنان اليوم الخميس أول إحصاء خاص باللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيه منذ عام 1948.
فلسطين تطالب الأمم المتحدة باتخاذ اجراءات ضد المستوطنات الإسرائيلية الجديدة
فلسطين تطالب بتحرك دولي ضد المستوطنات الإسرائيلية الجديدة
شباط/فبراير 02, 2017 - 20:30 بتوقيت جرينتش
طالبت فلسطين مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة باتخاذ اجراءات ضد خطط توسيع المستوطنات التي أعلنت عنها إسرائيل بالأيام الأخيرة وإجبار تل أبيب على الامتثال للقانون الدولي.
فلسطينية دهست جنديين اسرائيليين
الاحتلال يعتقل فلسطينية بزعم تنفيذها عملية دهس بالقدس
شباط/فبراير 02, 2017 - 19:12 بتوقيت جرينتش
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس امرأة فلسطينية بالقرب من مستوطنة "آدم" المقامة على أراضي بلدة جبع شمال شرق القدس المحتلة بزعم تنفيذها عملية دهس
هناك محادثات مع مسؤولين محليين لتجنب الصدامات
إصابة شرطيين إسرائيليين خلال إخلاء موقع استيطاني
شباط/فبراير 02, 2017 - 15:40 بتوقيت جرينتش
أصيب 24 شرطيا إسرائيليا بجروح خلال عملية إخلاء موقع استيطاني قرب رام الله بدأت الأربعاء ومن المقرر أن تنتهي الخميس.
جنود من قوات الاحتلال في الضفة الغربية
قوة خاصة اسرائيلية تعتقل طالبين من أمام حرم جامعة بير زيت
شباط/فبراير 02, 2017 - 14:23 بتوقيت جرينتش
اعتقلت قوة خاصة إسرائيلية، الخميس، طالبيْن فلسطينييْن من أمام حرم جامعي، قرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
رجل امن اسرائيلي يبعد مستوطنة يهودية بالقوة خلال اخلاء بؤرة عمونا الاستيطانية شمال شرق رام الله
الشرطة الاسرائيلية تواصل اخلاء بؤرة عمونا الاستيطانية لليوم الثاني
شباط/فبراير 02, 2017 - 11:41 بتوقيت جرينتش
بقي عشرات المستوطنين متحصنين داخل كنيس صباح الخميس في بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية رافضين الامتثال لامر قضائي باخلائها الذي بدأ الاربعاء، بحسب ما اعلنت الشرطة الاسرائيلية.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
ترامب يتوعد الفلسطينيين
شباط/فبراير 02, 2017 - 07:26 بتوقيت جرينتش
حذر الرئيس الامريكي دونالد ترامب السلطة الفلسطينية من مغبة التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة اسرائيل.
مستوطنون على سطح مبنى خلال عملية اخلاء بؤرة عمونا الاستيطانية
إسرائيل تقرر بناء مستوطنة جديدة بالضفة الغربية لأول مرة منذ التسعينيات
شباط/فبراير 02, 2017 - 06:54 بتوقيت جرينتش
قالت إسرائيل يوم الأربعاء إنها ستبني مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة في قرار هو الأول منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي بهدف إسكان مستوطنين طردوا من موقع بني على أرض مملوكة لفلسطينيين.
عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا خلال الحرب السنوات الست، بلغ 3424 لاجئاً
84 فلسطينياً أعدموا ميدانياً في سوريا
شباط/فبراير 01, 2017 - 17:12 بتوقيت جرينتش
أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن 84 لاجئاً فلسطينياً أُعدموا ميدانياً منذ بدء الثورة السورية، قبل ست سنوات.
وفد أمني من غزة يتوجه إلى مصر
وفد أمني من غزة يتوجه إلى مصر
شباط/فبراير 01, 2017 - 15:46 بتوقيت جرينتش
وأعلنت حركة "حماس" مساء الخميس الماضي عن اختتام زيارة وفدها إلى القاهرة الذي قاده نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، بمشاركة كل من القياديين موسى أبو مرزوق وروحي مشتهي.
مسؤولون فلسطينيون: صمت الإدارة الأمريكية يشجع إسرائيل على التوسع الاستيطاني
الاستيطان الاسرائيلي يستعر مع تسلم ترامب الرئاسة
شباط/فبراير 01, 2017 - 15:41 بتوقيت جرينتش
قال مسؤولون فلسطينيون الأربعاء، إن صمت الإدارة الأمريكية الجديدة على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يعتبر موافقة عليه.
 