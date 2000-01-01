كانون الثاني/يناير 31, 2017 - 21:30 بتوقيت جرينتش

ويعيش في اسرائيل نحو 140 الف شخصا ولدوا في الدول السبع الواردة في الامر بينهم نحو 45 الفا من ايران، و53 الفا من العراق، بحسب الاحصاءات الرسمية.