شباط/فبراير 03, 2017 - 11:15 بتوقيت جرينتش
هذه الانتخابات هي استحقاق ديمقراطي دوري
شباط/فبراير 03, 2017 - 07:43 بتوقيت جرينتش
ما زالت الولايات المتحدة ملتزمة بالدفع نحو إتفاق نهائي بين إسرائيل والفلسطينيين
شباط/فبراير 03, 2017 - 07:22 بتوقيت جرينتش
السلطة الفلسطينية أرسلت رسائل للإدارة الأمريكية بهذا الخصوص
شباط/فبراير 03, 2017 - 01:39 بتوقيت جرينتش
العلاقات السياسية المصرية - التركية شهدت انقطاعا عقب " 30 يونيو"
شباط/فبراير 02, 2017 - 21:20 بتوقيت جرينتش
بدأ لبنان اليوم الخميس أول إحصاء خاص باللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيه منذ عام 1948.
شباط/فبراير 02, 2017 - 20:30 بتوقيت جرينتش
طالبت فلسطين مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة باتخاذ اجراءات ضد خطط توسيع المستوطنات التي أعلنت عنها إسرائيل بالأيام الأخيرة وإجبار تل أبيب على الامتثال للقانون الدولي.
شباط/فبراير 02, 2017 - 19:12 بتوقيت جرينتش
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس امرأة فلسطينية بالقرب من مستوطنة "آدم" المقامة على أراضي بلدة جبع شمال شرق القدس المحتلة بزعم تنفيذها عملية دهس
شباط/فبراير 02, 2017 - 15:40 بتوقيت جرينتش
أصيب 24 شرطيا إسرائيليا بجروح خلال عملية إخلاء موقع استيطاني قرب رام الله بدأت الأربعاء ومن المقرر أن تنتهي الخميس.
شباط/فبراير 02, 2017 - 14:23 بتوقيت جرينتش
اعتقلت قوة خاصة إسرائيلية، الخميس، طالبيْن فلسطينييْن من أمام حرم جامعي، قرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
شباط/فبراير 02, 2017 - 11:41 بتوقيت جرينتش
بقي عشرات المستوطنين متحصنين داخل كنيس صباح الخميس في بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية رافضين الامتثال لامر قضائي باخلائها الذي بدأ الاربعاء، بحسب ما اعلنت الشرطة الاسرائيلية.
شباط/فبراير 02, 2017 - 07:26 بتوقيت جرينتش
حذر الرئيس الامريكي دونالد ترامب السلطة الفلسطينية من مغبة التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة اسرائيل.
شباط/فبراير 02, 2017 - 06:54 بتوقيت جرينتش
قالت إسرائيل يوم الأربعاء إنها ستبني مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة في قرار هو الأول منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي بهدف إسكان مستوطنين طردوا من موقع بني على أرض مملوكة لفلسطينيين.
شباط/فبراير 01, 2017 - 17:12 بتوقيت جرينتش
أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن 84 لاجئاً فلسطينياً أُعدموا ميدانياً منذ بدء الثورة السورية، قبل ست سنوات.
شباط/فبراير 01, 2017 - 15:46 بتوقيت جرينتش
وأعلنت حركة "حماس" مساء الخميس الماضي عن اختتام زيارة وفدها إلى القاهرة الذي قاده نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، بمشاركة كل من القياديين موسى أبو مرزوق وروحي مشتهي.
شباط/فبراير 01, 2017 - 15:41 بتوقيت جرينتش
قال مسؤولون فلسطينيون الأربعاء، إن صمت الإدارة الأمريكية الجديدة على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يعتبر موافقة عليه.