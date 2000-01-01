شباط/فبراير 05, 2017 - 19:49 بتوقيت جرينتش
نفت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" الأحد تلقيها عرضا إسرائيليا لإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين "على أساس إنساني".
شباط/فبراير 05, 2017 - 16:31 بتوقيت جرينتش
قررت المحكمة الاسرائيلية العليا الاحد تأجيل امر هدم منازل مجموعة من المستوطنين الاسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، ومنحتهم مهلة حتى الخامس من اذار/مارس المقبل.
شباط/فبراير 05, 2017 - 10:36 بتوقيت جرينتش
رفضت حركة حماس مقترحا إسرائيليا بتبادل أسير إسرائيلي مقابل أسير لـ"حماس" على أساس إنساني، متمسكة بصفقة تبادل شاملة أو بقاء الوضع على ما هو قائم، بحسب ما أفادت وكالة "معا" للأنباء.
شباط/فبراير 05, 2017 - 07:54 بتوقيت جرينتش
هذه الزيارة قبل زيارة نتنياهو المقررة إلى واشنطن منتصف الشهر
شباط/فبراير 05, 2017 - 02:44 بتوقيت جرينتش
حملة التقييم الإلكتروني للتوحد لجميع الأطفال
شباط/فبراير 04, 2017 - 09:09 بتوقيت جرينتش
يجدها الأطفال، ما يسبب خطراً على حياتهم، أو تلتهمها المواشي وتؤدي إلى هلاكها
شباط/فبراير 03, 2017 - 16:13 بتوقيت جرينتش
رحب مسؤولون إسرائيليون يوم الجمعة ببيان للبيت الأبيض بشأن المستوطنات معتبرين أنه يتغاضى عن البناء في الكتل الاستيطانية القائمة وليس تلميحا إلى كبح البناء الذي أغضب الفلسطينيين ودولا أوروبية.
شباط/فبراير 03, 2017 - 11:15 بتوقيت جرينتش
هذه الانتخابات هي استحقاق ديمقراطي دوري
شباط/فبراير 03, 2017 - 07:43 بتوقيت جرينتش
ما زالت الولايات المتحدة ملتزمة بالدفع نحو إتفاق نهائي بين إسرائيل والفلسطينيين
شباط/فبراير 03, 2017 - 07:22 بتوقيت جرينتش
السلطة الفلسطينية أرسلت رسائل للإدارة الأمريكية بهذا الخصوص
شباط/فبراير 03, 2017 - 01:39 بتوقيت جرينتش
العلاقات السياسية المصرية - التركية شهدت انقطاعا عقب " 30 يونيو"
شباط/فبراير 02, 2017 - 21:20 بتوقيت جرينتش
بدأ لبنان اليوم الخميس أول إحصاء خاص باللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيه منذ عام 1948.
شباط/فبراير 02, 2017 - 20:30 بتوقيت جرينتش
طالبت فلسطين مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة باتخاذ اجراءات ضد خطط توسيع المستوطنات التي أعلنت عنها إسرائيل بالأيام الأخيرة وإجبار تل أبيب على الامتثال للقانون الدولي.
شباط/فبراير 02, 2017 - 19:12 بتوقيت جرينتش
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس امرأة فلسطينية بالقرب من مستوطنة "آدم" المقامة على أراضي بلدة جبع شمال شرق القدس المحتلة بزعم تنفيذها عملية دهس
شباط/فبراير 02, 2017 - 15:40 بتوقيت جرينتش
أصيب 24 شرطيا إسرائيليا بجروح خلال عملية إخلاء موقع استيطاني قرب رام الله بدأت الأربعاء ومن المقرر أن تنتهي الخميس.