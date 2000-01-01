كانون الأول/ديسمبر 31, 2016 - 14:14 بتوقيت جرينتش

تحتفل حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الأحد الأول من يناير/ كانون ثانٍ، بمرور 52 عاماً على تأسيسها عام 1965، وهي مناسبة تحييها بهذا اليوم من كل عام.