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فلسطينيا استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة تقوع
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شهيد برصاص الاحتلال في الضفة الغربية
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 15:59 بتوقيت جرينتش
قالت مصادر فلسطينية إن فلسطينيا استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة تقوع جنوب بيت لحم.
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أحد السجون الاسرائيلية/ ارشيفية
وفاة شاب فلسطيني معتقل بأحد السجون الاسرائيلية
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 13:12 بتوقيت جرينتش
توفي المعتقل الفلسطيني الشاب محمود بصيلة الاثنين، في أحد السجون الإسرائيلية.
وزير الثقافة والإعلام السعودي عادل بن زيد الطريفي
السعودية تجدد تأكيدها على حل "الدولتين" لانهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 12:52 بتوقيت جرينتش
جددت المملكة العربية السعودية الاثنين التأكيد على أن الحل الأمثل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ينبغي أن يكون وفقاً للقرارات الدولية، وعلى مبادرة حل الدولتين.
8 أشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم
8 اشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه نصف سكان العالم (أسماء)
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 10:25 بتوقيت جرينتش
قال تقرير حديث صادر عن مؤسسة "أوكسفام" الدولية الخيرية، إن 8 أشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم، والبالغ عددهم نحو 3.6 مليار شخص.
يبلغ من العمر 17 عاما وامضى في سجون إسرائيلية فترة عامين ونصف العام
استشهاد شاب فلسطيني معتقل في أحد السجون الإسرائيلية
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 08:48 بتوقيت جرينتش
يبلغ من العمر 17 عاما وامضى في سجون إسرائيلية فترة عامين ونصف العام
البحرية الإسرائيلية تتعمد التضييق على الصيادين في بحر غزة
البحرية الإسرائيلية تستهدف صيادين فلسطينيين قبالة بحر مدينة غزة
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 07:33 بتوقيت جرينتش
البحرية الإسرائيلية تتعمد التضييق على الصيادين في بحر غزة
عباس
عباس يؤكد عقب مؤتمر باريس استعداده لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 06:49 بتوقيت جرينتش
رحب عباس بانعقاد المؤتمر الدولي للسلام في باريس بحضور 70 دولة
الرئيس الأمريكي باراك أوباما
أوباما: امتناعنا عن التصويت لم يقطع علاقاتنا مع إسرائيل
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 05:48 بتوقيت جرينتش
ترفض إسرائيل وصف المستوطنات بأنها غير شرعية
مئات المناصرين لاسرائيل يحتجون في باريس على المؤتمر الدولي
مئات المناصرين لاسرائيل يحتجون في باريس على المؤتمر الدولي
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 20:19 بتوقيت جرينتش
تجمع الف شخص في باريس، وفقا للشرطة الفرنسية، بدعوة من المؤسسات الفرنسية اليهودية للاحتجاج على تنظيم مؤتمر دولي عن النزاع الفلسطيني الاسرائيلي.
المشاركون في مؤتمر باريس
مؤتمر باريس يؤكد على حل الدولتين وبريطانيا تتحفظ وترفض توقيع البيان الختامي
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 20:15 بتوقيت جرينتش
أكدت نحو 70 دولة يوم الأحد أن إنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن أن يتحقق إلا بالحل الخاص بإقامة دولتين وحذرت من أنها لن تعترف بأي خطوات أحادية الجانب يتخذها أي طرف من شأنها تهديد المفاوضات.
ارشيف
قطر تتبرع ب 12 مليون دولار لشراء وقود لمحطة الكهرباء في غزة
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 16:48 بتوقيت جرينتش
أعلنت قطر أنها تبرعت بمبلغ 12 مليون دولار، بغرض تزويد محطة الكهرباء في قطاع غزة بالوقود، لمدة ثلاثة أشهر.
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو
كيري يطمئن نتانياهو: مؤتمر باريس لن يقود لخطوات اخرى في الامم المتحدة
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 16:04 بتوقيت جرينتش
قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي يشارك في مؤتمر باريس حول السلام في الشرق الاوسط، تعهد الاحد، لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بان لا يؤدي المؤتمر الى مزيد من الخطوات ضد الدولة العبرية في الامم المتحدة او اي محفل دولي اخر.
مسلحون من حركة حماس
حركة “فتح” تتهم “أمن حماس″ باعتقال كوادرها في غزة
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 13:24 بتوقيت جرينتش
اتهمت الهيئة القيادية العليا لحركة فتح، الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بغزة، (تشرف عليها حركة حماس)، بشن حملة اعتقالات في صفوف عناصرها.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
نتنياهو: مؤتمر "باريس" عبثي
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 12:07 بتوقيت جرينتش
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس بشأن الصراع في الشرق الأوسط بأنه “عبثي”.
العاصمة الروسية موسكو
موسكو تستضيف حوار المصالحة الفلسطيني
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 12:04 بتوقيت جرينتش
أعلن نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم، أن اجتماع الفصائل الفلسطينية يوم الأحد 15 يناير/كانون الثاني في موسكو يهدف إلى بحث اتفاقات مؤتمر بيروت.
انطلاق اعمال مؤتمر باريس للسلام في الشرق الاوسط
افتتاح مؤتمر "باريس".. وايرولت يؤكد: "حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام"
كانون الثاني/يناير 15, 2017 - 11:24 بتوقيت جرينتش
شدد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت، في كلمته الافتتاحية لمؤتمر باريس للسلام، أن حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام.
 