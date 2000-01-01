شباط/فبراير 05, 2017 - 10:36 بتوقيت جرينتش

رفضت حركة حماس مقترحا إسرائيليا بتبادل أسير إسرائيلي مقابل أسير لـ"حماس" على أساس إنساني، متمسكة بصفقة تبادل شاملة أو بقاء الوضع على ما هو قائم، بحسب ما أفادت وكالة "معا" للأنباء.