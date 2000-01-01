كانون الثاني/يناير 19, 2017 - 14:43 بتوقيت جرينتش

اعتبرت اللجنة الوطنية لمنع نقل السفارة الاميركية إلى القدس المحتلة أن قرار نقل السفارة للقدس، هو أحد القرارات الخطيرة والحاسمة، التي من شأنها تحديد علاقة الولايات المتحدة، مع فلسطين والمنطقة العربية، والعالم الإسلامي، وبقية المجتمع الدولي.