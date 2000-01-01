شباط/فبراير 01, 2017 - 09:03 بتوقيت جرينتش

كشفت وثيقة منسوبة للسفارة القطرية في أنقرة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب منها في خطاب رسمي، إرسال مجموعة من القوات الخاصة الأميرية القطرية كحراس لحماية شخصه بعد يوم من الانقلاب العسكري الفاشل الذي وقع في الـ 155 من يوليو/ تموز الماضي.