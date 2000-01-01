كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 10:25 بتوقيت جرينتش

قال تقرير حديث صادر عن مؤسسة "أوكسفام" الدولية الخيرية، إن 8 أشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم، والبالغ عددهم نحو 3.6 مليار شخص.