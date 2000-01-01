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طائرة ركاب قطرية
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بعد حكم قضائي.. “القطرية” تستأنف نقل مواطني الدول المحظورة إلى أمريكا
شباط/فبراير 04, 2017 - 09:31 بتوقيت جرينتش
أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية السبت، أنها ستمسح للركاب المحظور دخولهم الولايات المتحدة، اعتلاء الطائرات بعد أن أصدر قاض اتحادي حكمًا بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي، وفق متحدثة باسم الشركة.
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أردوغان طلب في خطاب رسمي، إرسال مجموعة من القوات الخاصة الأميرية القطرية كحراس لحماية شخصه
قطر تنفي اي دور لقواتها في حماية اردوغان
شباط/فبراير 01, 2017 - 18:00 بتوقيت جرينتش
نفت قطر الأربعاء رسمياً أي مشاركة لها في حماية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد الانقلاب الفاشل في يوليو (تموز) الماضي، وفق وكالة الأنباء الرسمية القطرية.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
وثيقة: قوات خاصة قطرية تنقذ أردوغان من محاولة اغتيال
شباط/فبراير 01, 2017 - 09:03 بتوقيت جرينتش
كشفت وثيقة منسوبة للسفارة القطرية في أنقرة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب منها في خطاب رسمي، إرسال مجموعة من القوات الخاصة الأميرية القطرية كحراس لحماية شخصه بعد يوم من الانقلاب العسكري الفاشل الذي وقع في الـ 155 من يوليو/ تموز الماضي.
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
أمير قطر يستقبل الرئيس اليمني في الدوحة
كانون الثاني/يناير 30, 2017 - 14:12 بتوقيت جرينتش
استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الإثنين، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
تشافي هيرنانديز
رسمياً: تشافي يمدد عقده مع السد حتى 2018
كانون الثاني/يناير 26, 2017 - 15:43 بتوقيت جرينتش
وقع تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة عقداً جديداً مع السد القطري يمتد إلى عام 2018 وفقاً لما أعلنه النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".
روسيا تتأمل في التعاون الاقتصادي الجديد مع قطر
روسيا متفائلة بالتعاون الاقتصادي مع قطر
كانون الثاني/يناير 26, 2017 - 12:01 بتوقيت جرينتش
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يأمل في زيادة التعاون بين الصندوق الروسي للاستثمار المباشر وجهاز قطر للاستثمار.
من مباراة المنتخبين
كأس العالم لكرة اليد: قطر تطيح بألمانيا
كانون الثاني/يناير 23, 2017 - 16:03 بتوقيت جرينتش
حقق منتخب قطر إنجازاً جديداً بتأهله إلى ربع نهائي بطولة العالم الخامسة والعشرين للرجال لكرة اليد بعد فوزه على نظيره الألماني بنتيجة 21-20...
مسرحية
مسرحية "أم الأفاعي".. أداء استعراضي غير مسبوق
كانون الثاني/يناير 21, 2017 - 10:10 بتوقيت جرينتش
انطلق أمس أول عروض المسرحية الجماهيرية "مملكة أم الأفاعي" والتي تقدمها فرقة الغد لفنون الدراما، على خشبة مسرح عبد العزيز ناصر في سوق واقف والتي ستستمر حتى تاريخ 2 فبراير.
البنوك تطور قنواتها الرقمية
الفرق بين التجارة الإلكترونية والتبادل التجاري الرقمي
كانون الثاني/يناير 21, 2017 - 09:19 بتوقيت جرينتش
تناول الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، وجوه الاختلاف بين التجارة الإلكترونية والتبادل التجاري الرقمي، وذلك خلال مشاركته في احدى جلسات مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة...
أحضّر لطرح ألبوم غنائي مصغر
علي شاهين يعيد إحياء الأغنية الشعبية
كانون الثاني/يناير 20, 2017 - 13:19 بتوقيت جرينتش
صرّح الفنان علي شاهين أنه بصدد الانتهاء من ألبومه المصغّر الذي سيطرحه للجمهور ويضم 4 أغنيات، كما أوضح أنه يعكف حالياً على إعادة إحياء أغنية شعبية قديمة
جامعات بدوري مناظرات اللغة الإنجليزية
جامعات قطرية تتنافس في "دوري المناظرات"
كانون الثاني/يناير 20, 2017 - 09:53 بتوقيت جرينتش
نظّم مركز مناظرات قطر- عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع- الدوري الثالث لمناظرات الجامعات باللغة الإنجليزية، وذلك بجامعة جورج تاون...
من مباراة مصر والأرجنتين
مصر تبلغ دور الـ 16 من بطولة كأس العالم لكرة اليد
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 18:46 بتوقيت جرينتش
تأهل المنتخب المصري لكرة اليد إلى دور الـ 16 ضمن منافسات النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس العالم التي تستضيفها فرنسا...
نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد
دمشق ترفض مشاركة قطر والسعودية في محادثات استانا
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 10:31 بتوقيت جرينتش
نقل عن نائب وزير الخارجية السوري الأربعاء قوله إن مشاركة السعودية وقطر في المحادثات السورية ستناقش عندما تتوقف الدولتان عن دعم "الإرهاب".
المركزي القطري يبيع سندات بقيمة 15 مليار ريال
المركزي القطري يبيع سندات بقيمة 15 مليار ريال
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 08:43 بتوقيت جرينتش
صرح مسؤول بالبنك المركزي القطري أن البنك باع سندات تقليدية وإسلامية حكومية بقيمة 15 مليار ريال (4.1 مليار دولار) وهي أول سندات دين حكومية محلية طرح العام الجاري.
أمير قطري يتعرض لهجوم من قبل قرويين باكستانيين خلال رحلة صيد
أمير قطري يتعرض لهجوم في باكستان
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 12:37 بتوقيت جرينتش
أفادت تقارير إعلامية بتعرض أمير قطري لهجوم من قبل قرويين باكستانيين خلال رحلة صيد في بلوشستان.
8 أشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم
8 اشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه نصف سكان العالم (أسماء)
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 10:25 بتوقيت جرينتش
قال تقرير حديث صادر عن مؤسسة "أوكسفام" الدولية الخيرية، إن 8 أشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم، والبالغ عددهم نحو 3.6 مليار شخص.
 