شباط/فبراير 01, 2017 - 18:00 بتوقيت جرينتش
نفت قطر الأربعاء رسمياً أي مشاركة لها في حماية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد الانقلاب الفاشل في يوليو (تموز) الماضي، وفق وكالة الأنباء الرسمية القطرية.
شباط/فبراير 01, 2017 - 09:03 بتوقيت جرينتش
كشفت وثيقة منسوبة للسفارة القطرية في أنقرة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب منها في خطاب رسمي، إرسال مجموعة من القوات الخاصة الأميرية القطرية كحراس لحماية شخصه بعد يوم من الانقلاب العسكري الفاشل الذي وقع في الـ 155 من يوليو/ تموز الماضي.
كانون الثاني/يناير 30, 2017 - 14:12 بتوقيت جرينتش
استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الإثنين، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
كانون الثاني/يناير 26, 2017 - 15:43 بتوقيت جرينتش
وقع تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة عقداً جديداً مع السد القطري يمتد إلى عام 2018 وفقاً لما أعلنه النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".
كانون الثاني/يناير 26, 2017 - 12:01 بتوقيت جرينتش
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يأمل في زيادة التعاون بين الصندوق الروسي للاستثمار المباشر وجهاز قطر للاستثمار.
كانون الثاني/يناير 23, 2017 - 16:03 بتوقيت جرينتش
حقق منتخب قطر إنجازاً جديداً بتأهله إلى ربع نهائي بطولة العالم الخامسة والعشرين للرجال لكرة اليد بعد فوزه على نظيره الألماني بنتيجة 21-20...
كانون الثاني/يناير 21, 2017 - 10:10 بتوقيت جرينتش
انطلق أمس أول عروض المسرحية الجماهيرية "مملكة أم الأفاعي" والتي تقدمها فرقة الغد لفنون الدراما، على خشبة مسرح عبد العزيز ناصر في سوق واقف والتي ستستمر حتى تاريخ 2 فبراير.
كانون الثاني/يناير 21, 2017 - 09:19 بتوقيت جرينتش
تناول الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، وجوه الاختلاف بين التجارة الإلكترونية والتبادل التجاري الرقمي، وذلك خلال مشاركته في احدى جلسات مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة...
كانون الثاني/يناير 20, 2017 - 13:19 بتوقيت جرينتش
صرّح الفنان علي شاهين أنه بصدد الانتهاء من ألبومه المصغّر الذي سيطرحه للجمهور ويضم 4 أغنيات، كما أوضح أنه يعكف حالياً على إعادة إحياء أغنية شعبية قديمة
كانون الثاني/يناير 20, 2017 - 09:53 بتوقيت جرينتش
نظّم مركز مناظرات قطر- عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع- الدوري الثالث لمناظرات الجامعات باللغة الإنجليزية، وذلك بجامعة جورج تاون...
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 18:46 بتوقيت جرينتش
تأهل المنتخب المصري لكرة اليد إلى دور الـ 16 ضمن منافسات النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس العالم التي تستضيفها فرنسا...
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 10:31 بتوقيت جرينتش
نقل عن نائب وزير الخارجية السوري الأربعاء قوله إن مشاركة السعودية وقطر في المحادثات السورية ستناقش عندما تتوقف الدولتان عن دعم "الإرهاب".
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 08:43 بتوقيت جرينتش
صرح مسؤول بالبنك المركزي القطري أن البنك باع سندات تقليدية وإسلامية حكومية بقيمة 15 مليار ريال (4.1 مليار دولار) وهي أول سندات دين حكومية محلية طرح العام الجاري.
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 12:37 بتوقيت جرينتش
أفادت تقارير إعلامية بتعرض أمير قطري لهجوم من قبل قرويين باكستانيين خلال رحلة صيد في بلوشستان.
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 10:25 بتوقيت جرينتش
قال تقرير حديث صادر عن مؤسسة "أوكسفام" الدولية الخيرية، إن 8 أشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم، والبالغ عددهم نحو 3.6 مليار شخص.