كانون الثاني/يناير 21, 2017 - 10:10 بتوقيت جرينتش
انطلق أمس أول عروض المسرحية الجماهيرية "مملكة أم الأفاعي" والتي تقدمها فرقة الغد لفنون الدراما، على خشبة مسرح عبد العزيز ناصر في سوق واقف والتي ستستمر حتى تاريخ 2 فبراير.
كانون الثاني/يناير 21, 2017 - 09:19 بتوقيت جرينتش
تناول الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، وجوه الاختلاف بين التجارة الإلكترونية والتبادل التجاري الرقمي، وذلك خلال مشاركته في احدى جلسات مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة...
كانون الثاني/يناير 20, 2017 - 13:19 بتوقيت جرينتش
صرّح الفنان علي شاهين أنه بصدد الانتهاء من ألبومه المصغّر الذي سيطرحه للجمهور ويضم 4 أغنيات، كما أوضح أنه يعكف حالياً على إعادة إحياء أغنية شعبية قديمة
كانون الثاني/يناير 20, 2017 - 09:53 بتوقيت جرينتش
نظّم مركز مناظرات قطر- عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع- الدوري الثالث لمناظرات الجامعات باللغة الإنجليزية، وذلك بجامعة جورج تاون...
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 18:46 بتوقيت جرينتش
تأهل المنتخب المصري لكرة اليد إلى دور الـ 16 ضمن منافسات النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس العالم التي تستضيفها فرنسا...
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 10:31 بتوقيت جرينتش
نقل عن نائب وزير الخارجية السوري الأربعاء قوله إن مشاركة السعودية وقطر في المحادثات السورية ستناقش عندما تتوقف الدولتان عن دعم "الإرهاب".
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 08:43 بتوقيت جرينتش
صرح مسؤول بالبنك المركزي القطري أن البنك باع سندات تقليدية وإسلامية حكومية بقيمة 15 مليار ريال (4.1 مليار دولار) وهي أول سندات دين حكومية محلية طرح العام الجاري.
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 12:37 بتوقيت جرينتش
أفادت تقارير إعلامية بتعرض أمير قطري لهجوم من قبل قرويين باكستانيين خلال رحلة صيد في بلوشستان.
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 10:25 بتوقيت جرينتش
قال تقرير حديث صادر عن مؤسسة "أوكسفام" الدولية الخيرية، إن 8 أشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم، والبالغ عددهم نحو 3.6 مليار شخص.
كانون الثاني/يناير 11, 2017 - 11:19 بتوقيت جرينتش
KLM تفوز بجائزة أفضل شركة طيران حول العالم من حيث دقة المواعيد في 2016 … والخطوط القطرية في المركز الرابع.
كانون الثاني/يناير 10, 2017 - 08:06 بتوقيت جرينتش
صراع مصري قطري محتدم على فضاء البث العربي
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 12:08 بتوقيت جرينتش
أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عن إنشاء مبنى سفارة قطرية بالقطاع وسكن للسفير وملحقاتهما في الفترة المقبلة، وفقاً لما ذكرته وكالة "نبأ برس" الفلسطينية اليوم الإثنين.
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 09:03 بتوقيت جرينتش
موجة من التباطؤ طالت الاقتصاد القطري، كان العامل والسبب الرئيسي وراءها انخفاض أسعار النفط.
كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 15:53 بتوقيت جرينتش
بتسجيله 5 أهداف خلال المباريات الخمس الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يعيش النجم زلاتان إبراهيموفيتش حالة تألق مع مانشستر يونايتد كونه بات عنصراً رئيسياً في تحقيق الانتصارات.
كانون الثاني/يناير 05, 2017 - 10:26 بتوقيت جرينتش
أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، الأربعاء، القانون رقم 1 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.