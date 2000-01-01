آخر الأخبار

«لقاء وارتقاء» بـ «عيد الثقافي»
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ثقافة التعامل مع الاصدقاء والاعداء
كانون الثاني/يناير 01, 2017 - 06:30 بتوقيت جرينتش
«استراتيجيات النبي في التعامل مع الأصدقاء والأعداء» لقاء تربوي ثقافي إيماني يقدمه فضيلة الشيخ إسماعيل الكيلاني،ضمن برنامج لقاء وارتقاء الذي ينظمه القسم العلمي بمركز عيد الثقافي...
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ارتباط التشيكل بالسينما جعلني أجمع بينهما
خليفة المري بمعرض جديد
كانون الأول/ديسمبر 30, 2016 - 09:49 بتوقيت جرينتش
كشف الفنان التشكيلي وصانع الأفلام خليفة المري أنه يستعد حالياً لإقامة معرض شخصي، حيث يقوم بإبداع عدد من الأعمال الجديدة في موضوع سيعلن عنه قريباً...
«اللغة العربية» في ندوة بمعهد الدوحة
ندوة لرصد البحوث عن اللغة العربية في الدوحة
كانون الأول/ديسمبر 30, 2016 - 08:17 بتوقيت جرينتش
يعقد برنامج اللّسانيّات والمعجميّة العربية في معهد الدوحة للدراسات العليا ندوة أكاديمية بعنوان «قضايا اللّغة العربيّة واللّسانيّات التّطبيقيّة»...
تشافي
تشافي: ريال مدريد فريق عظيم
كانون الأول/ديسمبر 29, 2016 - 16:05 بتوقيت جرينتش
اعترف نجم الوسط تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق ولاعب السد الحالي، بأحقية غريمه التقليدي ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني...
الخطوط الجوية القطرية
بأكثر من 600 مليون دولار.. الخطوط الجوية القطرية تشتري 10% من شركة “لاتام”!
كانون الأول/ديسمبر 29, 2016 - 08:00 بتوقيت جرينتش
أعلنت أكبر شركة طيران في أميركا اللاتينية “لاتام” أن الخطوط الجوية القطرية أنجزت الأربعاء عملية شراء 10% من اسهمها.
تشافي هيرنانديز
تشافي يخطط للاستمرار في الملاعب لعام آخر
كانون الأول/ديسمبر 28, 2016 - 19:28 بتوقيت جرينتش
اعترف نجم برشلونة السابق تشافي هيرنانديز أنه ينوي مواصلة اللعب لعام إضافي على الأقل قبل اعتزال كرة القدم، قبل أن يتطرق لإمكانية تجديد لويس إنريكي...
لاعبو ميلان يحتفلون بكأس السوبر الإيطالي
رئيس السيري آ يؤيد إقامة مباريات خارج إيطاليا بعد نجاح كأس السوبر في قطر
كانون الأول/ديسمبر 27, 2016 - 16:06 بتوقيت جرينتش
خرج رئيس رابطة الدوري الإيطالي بتصريحات أيد فيها فكرة إقامة المزيد من المباريات المتعلقة بالمنافسات المحلية خارج حدود إيطاليا، لتحقيق المزيد من المكاسب على كافة الأصعدة وليس على الصعيد المادي فحسب.
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري
قطر ترحب بإدانة مجلس الأمن للاستيطان الإسرائيلي
كانون الأول/ديسمبر 24, 2016 - 07:28 بتوقيت جرينتش
تصدّر القضية الفلسطينية اهتمامات دولة قطر وأولويات السياسة القطرية -
"السلاح المنهوب"حلقة مثيرة تبثها قناة الجزيرة الأحد المقبل
كانون الأول/ديسمبر 24, 2016 - 01:43 بتوقيت جرينتش
تحدث عن حجم السلاح الذي بحوزة الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح في اليمن -
لاعبو ميلان يحتفلون بهدف بونافينتورا (الثاني من اليمين)
أهداف مباراة ميلان ويوفنتوس 1-1 (4-3) كأس السوبر الإيطالي
كانون الأول/ديسمبر 23, 2016 - 19:37 بتوقيت جرينتش
ظفر ميلان بكأس السوبر الإيطالي بفوزه على غريمه يوفنتوس بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما بهدفٍ لمثله خلال الزمنين الأصلي والإضافي من المباراة التي جمعتهما على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة.
جانب من استعدادات يوفنتوس اليوم الأربعاء
5 ملايين يورو لبطل كأس السوبر الإيطالي
كانون الأول/ديسمبر 21, 2016 - 17:38 بتوقيت جرينتش
مواجهة تاريخية واحدة جمعت ميلان مع يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي وكانت في 2003 في نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأميركية...
تهدف عملية دمج المصارف الثلاثة إلى إنشاء
اندماج 3 مصارف قطرية بأصول 44 مليار دولار
كانون الأول/ديسمبر 21, 2016 - 09:09 بتوقيت جرينتش
أعلنت ثلاثة مصارف قطرية أمس التفاوض فيما بينها للاندماج في كيان واحد بهدف التحول معا إلى "أكبر مصرف إسلامي" في الدولة الخليجية بأصول تبلغ قيمتها نحو 44 مليار دولار.
قطر تلعب على وتر التوتر بين مصر والسعودية في إثيوبيا
قطر تلعب على وتر التوتر بين مصر والسعودية في إثيوبيا
كانون الأول/ديسمبر 21, 2016 - 02:52 بتوقيت جرينتش
مصر تعتبر أن سد النهضة الذي أنشئ لتخزين كميات كبيرة من مياه نهر النيل -
صورة أرشيفية لمونتيلا (يمين) وآليغري
مونتيلا وآليغري في تحدٍ جديدٍ بالدوحة
كانون الأول/ديسمبر 20, 2016 - 17:55 بتوقيت جرينتش
اعتبر موقع "كالتشيو سبورت" في عدده أمس أن مباراة يوفنتوس أمام ميلان في كأس السوبر الإيطالي تعد أهم حدث رياضي في إيطاليا، كونها ستجمع بين فريقين سبق أن تواجها في السيري آ هذا الموسم.
غونزالو هيغواين
هيغواين: لقاء كأس السوبر الإيطالي ليس مواجهة تحضيرية
كانون الأول/ديسمبر 20, 2016 - 17:03 بتوقيت جرينتش
أكد غونزالو هيغواين مهاجم يوفنتوس أنه يسعى للتتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي أمام ميلان والمقرر إقامته في الـ 23 من الشهر الجاري في الدوحة بقطر.
رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
حمد بن جاسم يرفض الابتعاد عن الأضواء
كانون الأول/ديسمبر 20, 2016 - 05:48 بتوقيت جرينتش
الحفاظ على الصورة وتلميعها باستمرار -
 