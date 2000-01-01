كانون الأول/ديسمبر 30, 2016 - 09:49 بتوقيت جرينتش
كشف الفنان التشكيلي وصانع الأفلام خليفة المري أنه يستعد حالياً لإقامة معرض شخصي، حيث يقوم بإبداع عدد من الأعمال الجديدة في موضوع سيعلن عنه قريباً...
كانون الأول/ديسمبر 30, 2016 - 08:17 بتوقيت جرينتش
يعقد برنامج اللّسانيّات والمعجميّة العربية في معهد الدوحة للدراسات العليا ندوة أكاديمية بعنوان «قضايا اللّغة العربيّة واللّسانيّات التّطبيقيّة»...
كانون الأول/ديسمبر 29, 2016 - 16:05 بتوقيت جرينتش
اعترف نجم الوسط تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق ولاعب السد الحالي، بأحقية غريمه التقليدي ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني...
كانون الأول/ديسمبر 29, 2016 - 08:00 بتوقيت جرينتش
أعلنت أكبر شركة طيران في أميركا اللاتينية “لاتام” أن الخطوط الجوية القطرية أنجزت الأربعاء عملية شراء 10% من اسهمها.
كانون الأول/ديسمبر 28, 2016 - 19:28 بتوقيت جرينتش
اعترف نجم برشلونة السابق تشافي هيرنانديز أنه ينوي مواصلة اللعب لعام إضافي على الأقل قبل اعتزال كرة القدم، قبل أن يتطرق لإمكانية تجديد لويس إنريكي...
كانون الأول/ديسمبر 27, 2016 - 16:06 بتوقيت جرينتش
خرج رئيس رابطة الدوري الإيطالي بتصريحات أيد فيها فكرة إقامة المزيد من المباريات المتعلقة بالمنافسات المحلية خارج حدود إيطاليا، لتحقيق المزيد من المكاسب على كافة الأصعدة وليس على الصعيد المادي فحسب.
كانون الأول/ديسمبر 24, 2016 - 07:28 بتوقيت جرينتش
تصدّر القضية الفلسطينية اهتمامات دولة قطر وأولويات السياسة القطرية -
كانون الأول/ديسمبر 24, 2016 - 01:43 بتوقيت جرينتش
تحدث عن حجم السلاح الذي بحوزة الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح في اليمن -
كانون الأول/ديسمبر 23, 2016 - 19:37 بتوقيت جرينتش
ظفر ميلان بكأس السوبر الإيطالي بفوزه على غريمه يوفنتوس بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما بهدفٍ لمثله خلال الزمنين الأصلي والإضافي من المباراة التي جمعتهما على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة.
كانون الأول/ديسمبر 21, 2016 - 17:38 بتوقيت جرينتش
مواجهة تاريخية واحدة جمعت ميلان مع يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي وكانت في 2003 في نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأميركية...
كانون الأول/ديسمبر 21, 2016 - 09:09 بتوقيت جرينتش
أعلنت ثلاثة مصارف قطرية أمس التفاوض فيما بينها للاندماج في كيان واحد بهدف التحول معا إلى "أكبر مصرف إسلامي" في الدولة الخليجية بأصول تبلغ قيمتها نحو 44 مليار دولار.
كانون الأول/ديسمبر 21, 2016 - 02:52 بتوقيت جرينتش
مصر تعتبر أن سد النهضة الذي أنشئ لتخزين كميات كبيرة من مياه نهر النيل -
كانون الأول/ديسمبر 20, 2016 - 17:55 بتوقيت جرينتش
اعتبر موقع "كالتشيو سبورت" في عدده أمس أن مباراة يوفنتوس أمام ميلان في كأس السوبر الإيطالي تعد أهم حدث رياضي في إيطاليا، كونها ستجمع بين فريقين سبق أن تواجها في السيري آ هذا الموسم.
كانون الأول/ديسمبر 20, 2016 - 17:03 بتوقيت جرينتش
أكد غونزالو هيغواين مهاجم يوفنتوس أنه يسعى للتتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي أمام ميلان والمقرر إقامته في الـ 23 من الشهر الجاري في الدوحة بقطر.
كانون الأول/ديسمبر 20, 2016 - 05:48 بتوقيت جرينتش
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