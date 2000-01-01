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من مباراة المنتخبين
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كأس العالم لكرة اليد: قطر تطيح بألمانيا
كانون الثاني/يناير 23, 2017 - 16:03 بتوقيت جرينتش
حقق منتخب قطر إنجازاً جديداً بتأهله إلى ربع نهائي بطولة العالم الخامسة والعشرين للرجال لكرة اليد بعد فوزه على نظيره الألماني بنتيجة 21-20...
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مسرحية
مسرحية "أم الأفاعي".. أداء استعراضي غير مسبوق
كانون الثاني/يناير 21, 2017 - 10:10 بتوقيت جرينتش
انطلق أمس أول عروض المسرحية الجماهيرية "مملكة أم الأفاعي" والتي تقدمها فرقة الغد لفنون الدراما، على خشبة مسرح عبد العزيز ناصر في سوق واقف والتي ستستمر حتى تاريخ 2 فبراير.
البنوك تطور قنواتها الرقمية
الفرق بين التجارة الإلكترونية والتبادل التجاري الرقمي
كانون الثاني/يناير 21, 2017 - 09:19 بتوقيت جرينتش
تناول الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، وجوه الاختلاف بين التجارة الإلكترونية والتبادل التجاري الرقمي، وذلك خلال مشاركته في احدى جلسات مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة...
أحضّر لطرح ألبوم غنائي مصغر
علي شاهين يعيد إحياء الأغنية الشعبية
كانون الثاني/يناير 20, 2017 - 13:19 بتوقيت جرينتش
صرّح الفنان علي شاهين أنه بصدد الانتهاء من ألبومه المصغّر الذي سيطرحه للجمهور ويضم 4 أغنيات، كما أوضح أنه يعكف حالياً على إعادة إحياء أغنية شعبية قديمة
جامعات بدوري مناظرات اللغة الإنجليزية
جامعات قطرية تتنافس في "دوري المناظرات"
كانون الثاني/يناير 20, 2017 - 09:53 بتوقيت جرينتش
نظّم مركز مناظرات قطر- عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع- الدوري الثالث لمناظرات الجامعات باللغة الإنجليزية، وذلك بجامعة جورج تاون...
من مباراة مصر والأرجنتين
مصر تبلغ دور الـ 16 من بطولة كأس العالم لكرة اليد
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 18:46 بتوقيت جرينتش
تأهل المنتخب المصري لكرة اليد إلى دور الـ 16 ضمن منافسات النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس العالم التي تستضيفها فرنسا...
نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد
دمشق ترفض مشاركة قطر والسعودية في محادثات استانا
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 10:31 بتوقيت جرينتش
نقل عن نائب وزير الخارجية السوري الأربعاء قوله إن مشاركة السعودية وقطر في المحادثات السورية ستناقش عندما تتوقف الدولتان عن دعم "الإرهاب".
المركزي القطري يبيع سندات بقيمة 15 مليار ريال
المركزي القطري يبيع سندات بقيمة 15 مليار ريال
كانون الثاني/يناير 18, 2017 - 08:43 بتوقيت جرينتش
صرح مسؤول بالبنك المركزي القطري أن البنك باع سندات تقليدية وإسلامية حكومية بقيمة 15 مليار ريال (4.1 مليار دولار) وهي أول سندات دين حكومية محلية طرح العام الجاري.
أمير قطري يتعرض لهجوم من قبل قرويين باكستانيين خلال رحلة صيد
أمير قطري يتعرض لهجوم في باكستان
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 12:37 بتوقيت جرينتش
أفادت تقارير إعلامية بتعرض أمير قطري لهجوم من قبل قرويين باكستانيين خلال رحلة صيد في بلوشستان.
8 أشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم
8 اشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه نصف سكان العالم (أسماء)
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 10:25 بتوقيت جرينتش
قال تقرير حديث صادر عن مؤسسة "أوكسفام" الدولية الخيرية، إن 8 أشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم، والبالغ عددهم نحو 3.6 مليار شخص.
الخطوط القطرية
فيديو: الخطوط القطرية في المركز الرابع بين أفضل شركات الطيران من حيث دقة المواعيد 2016
كانون الثاني/يناير 11, 2017 - 11:19 بتوقيت جرينتش
KLM تفوز بجائزة أفضل شركة طيران حول العالم من حيث دقة المواعيد في 2016 … والخطوط القطرية في المركز الرابع.
صراع مصري قطري محتدم على فضاء البث العربي
صراع مصري قطري محتدم على فضاء البث العربي
كانون الثاني/يناير 10, 2017 - 08:06 بتوقيت جرينتش
صراع مصري قطري محتدم على فضاء البث العربي
من المقرر أن يُقام مبنى السفارة إلى الجنوب من ميناء غزة
قطر تشرع بإنشاء سفارة لها بغزة
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 12:08 بتوقيت جرينتش
أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عن إنشاء مبنى سفارة قطرية بالقطاع وسكن للسفير وملحقاتهما في الفترة المقبلة، وفقاً لما ذكرته وكالة "نبأ برس" الفلسطينية اليوم الإثنين.
الريال القطري
قطر: 140 مليار ريال الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث من 2016
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 09:03 بتوقيت جرينتش
موجة من التباطؤ طالت الاقتصاد القطري، كان العامل والسبب الرئيسي وراءها انخفاض أسعار النفط.
زلاتان إبراهيموفيتش
الخليفي: لم يفاجئني نجاح إبراهيموفيتش في إنجلترا
كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 15:53 بتوقيت جرينتش
بتسجيله 5 أهداف خلال المباريات الخمس الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يعيش النجم زلاتان إبراهيموفيتش حالة تألق مع مانشستر يونايتد كونه بات عنصراً رئيسياً في تحقيق الانتصارات.
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر
قانون قطري جديد ينظم خروج الوافدين
كانون الثاني/يناير 05, 2017 - 10:26 بتوقيت جرينتش
أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، الأربعاء، القانون رقم 1 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
 