كانون الثاني/يناير 02, 2017 - 13:32 بتوقيت جرينتش

شهدت قيم التعاملات ببورصة قطر هبوطًا حادًا خلال العام 2016 مقارنة بالعام 2015 نتيجة مجموعة من العوامل التي كان لها أثر سلبي على نفسية المستثمرين