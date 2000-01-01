كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 09:03 بتوقيت جرينتش
موجة من التباطؤ طالت الاقتصاد القطري، كان العامل والسبب الرئيسي وراءها انخفاض أسعار النفط.
كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 15:53 بتوقيت جرينتش
بتسجيله 5 أهداف خلال المباريات الخمس الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يعيش النجم زلاتان إبراهيموفيتش حالة تألق مع مانشستر يونايتد كونه بات عنصراً رئيسياً في تحقيق الانتصارات.
كانون الثاني/يناير 05, 2017 - 10:26 بتوقيت جرينتش
أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، الأربعاء، القانون رقم 1 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
كانون الثاني/يناير 02, 2017 - 13:32 بتوقيت جرينتش
شهدت قيم التعاملات ببورصة قطر هبوطًا حادًا خلال العام 2016 مقارنة بالعام 2015 نتيجة مجموعة من العوامل التي كان لها أثر سلبي على نفسية المستثمرين
كانون الثاني/يناير 01, 2017 - 06:30 بتوقيت جرينتش
«استراتيجيات النبي في التعامل مع الأصدقاء والأعداء» لقاء تربوي ثقافي إيماني يقدمه فضيلة الشيخ إسماعيل الكيلاني،ضمن برنامج لقاء وارتقاء الذي ينظمه القسم العلمي بمركز عيد الثقافي...
كانون الأول/ديسمبر 30, 2016 - 09:49 بتوقيت جرينتش
كشف الفنان التشكيلي وصانع الأفلام خليفة المري أنه يستعد حالياً لإقامة معرض شخصي، حيث يقوم بإبداع عدد من الأعمال الجديدة في موضوع سيعلن عنه قريباً...
كانون الأول/ديسمبر 30, 2016 - 08:17 بتوقيت جرينتش
يعقد برنامج اللّسانيّات والمعجميّة العربية في معهد الدوحة للدراسات العليا ندوة أكاديمية بعنوان «قضايا اللّغة العربيّة واللّسانيّات التّطبيقيّة»...
كانون الأول/ديسمبر 29, 2016 - 16:05 بتوقيت جرينتش
اعترف نجم الوسط تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق ولاعب السد الحالي، بأحقية غريمه التقليدي ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني...
كانون الأول/ديسمبر 29, 2016 - 08:00 بتوقيت جرينتش
أعلنت أكبر شركة طيران في أميركا اللاتينية “لاتام” أن الخطوط الجوية القطرية أنجزت الأربعاء عملية شراء 10% من اسهمها.
كانون الأول/ديسمبر 28, 2016 - 19:28 بتوقيت جرينتش
اعترف نجم برشلونة السابق تشافي هيرنانديز أنه ينوي مواصلة اللعب لعام إضافي على الأقل قبل اعتزال كرة القدم، قبل أن يتطرق لإمكانية تجديد لويس إنريكي...
كانون الأول/ديسمبر 27, 2016 - 16:06 بتوقيت جرينتش
خرج رئيس رابطة الدوري الإيطالي بتصريحات أيد فيها فكرة إقامة المزيد من المباريات المتعلقة بالمنافسات المحلية خارج حدود إيطاليا، لتحقيق المزيد من المكاسب على كافة الأصعدة وليس على الصعيد المادي فحسب.
كانون الأول/ديسمبر 24, 2016 - 07:28 بتوقيت جرينتش
تصدّر القضية الفلسطينية اهتمامات دولة قطر وأولويات السياسة القطرية -
كانون الأول/ديسمبر 24, 2016 - 01:43 بتوقيت جرينتش
تحدث عن حجم السلاح الذي بحوزة الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح في اليمن -
كانون الأول/ديسمبر 23, 2016 - 19:37 بتوقيت جرينتش
ظفر ميلان بكأس السوبر الإيطالي بفوزه على غريمه يوفنتوس بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما بهدفٍ لمثله خلال الزمنين الأصلي والإضافي من المباراة التي جمعتهما على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة.
كانون الأول/ديسمبر 21, 2016 - 17:38 بتوقيت جرينتش
مواجهة تاريخية واحدة جمعت ميلان مع يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي وكانت في 2003 في نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأميركية...