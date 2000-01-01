آخر الأخبار

من المقرر أن يُقام مبنى السفارة إلى الجنوب من ميناء غزة
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قطر تشرع بإنشاء سفارة لها بغزة
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 12:08 بتوقيت جرينتش
أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عن إنشاء مبنى سفارة قطرية بالقطاع وسكن للسفير وملحقاتهما في الفترة المقبلة، وفقاً لما ذكرته وكالة "نبأ برس" الفلسطينية اليوم الإثنين.
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الريال القطري
قطر: 140 مليار ريال الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثالث من 2016
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 09:03 بتوقيت جرينتش
موجة من التباطؤ طالت الاقتصاد القطري، كان العامل والسبب الرئيسي وراءها انخفاض أسعار النفط.
زلاتان إبراهيموفيتش
الخليفي: لم يفاجئني نجاح إبراهيموفيتش في إنجلترا
كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 15:53 بتوقيت جرينتش
بتسجيله 5 أهداف خلال المباريات الخمس الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يعيش النجم زلاتان إبراهيموفيتش حالة تألق مع مانشستر يونايتد كونه بات عنصراً رئيسياً في تحقيق الانتصارات.
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر
قانون قطري جديد ينظم خروج الوافدين
كانون الثاني/يناير 05, 2017 - 10:26 بتوقيت جرينتش
أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، الأربعاء، القانون رقم 1 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
بورصة قطر
بالفيديو: سيولة بورصة قطر تنخفض في 2016
كانون الثاني/يناير 02, 2017 - 13:32 بتوقيت جرينتش
شهدت قيم التعاملات ببورصة قطر هبوطًا حادًا خلال العام 2016 مقارنة بالعام 2015 نتيجة مجموعة من العوامل التي كان لها أثر سلبي على نفسية المستثمرين
«لقاء وارتقاء» بـ «عيد الثقافي»
ثقافة التعامل مع الأصدقاء والأعداء
كانون الثاني/يناير 01, 2017 - 06:30 بتوقيت جرينتش
«استراتيجيات النبي في التعامل مع الأصدقاء والأعداء» لقاء تربوي ثقافي إيماني يقدمه فضيلة الشيخ إسماعيل الكيلاني،ضمن برنامج لقاء وارتقاء الذي ينظمه القسم العلمي بمركز عيد الثقافي...
ارتباط التشيكل بالسينما جعلني أجمع بينهما
خليفة المري بمعرض جديد
كانون الأول/ديسمبر 30, 2016 - 09:49 بتوقيت جرينتش
كشف الفنان التشكيلي وصانع الأفلام خليفة المري أنه يستعد حالياً لإقامة معرض شخصي، حيث يقوم بإبداع عدد من الأعمال الجديدة في موضوع سيعلن عنه قريباً...
«اللغة العربية» في ندوة بمعهد الدوحة
ندوة لرصد البحوث عن اللغة العربية في الدوحة
كانون الأول/ديسمبر 30, 2016 - 08:17 بتوقيت جرينتش
يعقد برنامج اللّسانيّات والمعجميّة العربية في معهد الدوحة للدراسات العليا ندوة أكاديمية بعنوان «قضايا اللّغة العربيّة واللّسانيّات التّطبيقيّة»...
تشافي
تشافي: ريال مدريد فريق عظيم
كانون الأول/ديسمبر 29, 2016 - 16:05 بتوقيت جرينتش
اعترف نجم الوسط تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق ولاعب السد الحالي، بأحقية غريمه التقليدي ريال مدريد بصدارة الدوري الإسباني...
الخطوط الجوية القطرية
بأكثر من 600 مليون دولار.. الخطوط الجوية القطرية تشتري 10% من شركة “لاتام”!
كانون الأول/ديسمبر 29, 2016 - 08:00 بتوقيت جرينتش
أعلنت أكبر شركة طيران في أميركا اللاتينية “لاتام” أن الخطوط الجوية القطرية أنجزت الأربعاء عملية شراء 10% من اسهمها.
تشافي هيرنانديز
تشافي يخطط للاستمرار في الملاعب لعام آخر
كانون الأول/ديسمبر 28, 2016 - 19:28 بتوقيت جرينتش
اعترف نجم برشلونة السابق تشافي هيرنانديز أنه ينوي مواصلة اللعب لعام إضافي على الأقل قبل اعتزال كرة القدم، قبل أن يتطرق لإمكانية تجديد لويس إنريكي...
لاعبو ميلان يحتفلون بكأس السوبر الإيطالي
رئيس السيري آ يؤيد إقامة مباريات خارج إيطاليا بعد نجاح كأس السوبر في قطر
كانون الأول/ديسمبر 27, 2016 - 16:06 بتوقيت جرينتش
خرج رئيس رابطة الدوري الإيطالي بتصريحات أيد فيها فكرة إقامة المزيد من المباريات المتعلقة بالمنافسات المحلية خارج حدود إيطاليا، لتحقيق المزيد من المكاسب على كافة الأصعدة وليس على الصعيد المادي فحسب.
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري
قطر ترحب بإدانة مجلس الأمن للاستيطان الإسرائيلي
كانون الأول/ديسمبر 24, 2016 - 07:28 بتوقيت جرينتش
تصدّر القضية الفلسطينية اهتمامات دولة قطر وأولويات السياسة القطرية -
"السلاح المنهوب"حلقة مثيرة تبثها قناة الجزيرة الأحد المقبل
كانون الأول/ديسمبر 24, 2016 - 01:43 بتوقيت جرينتش
تحدث عن حجم السلاح الذي بحوزة الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح في اليمن -
لاعبو ميلان يحتفلون بهدف بونافينتورا (الثاني من اليمين)
أهداف مباراة ميلان ويوفنتوس 1-1 (4-3) كأس السوبر الإيطالي
كانون الأول/ديسمبر 23, 2016 - 19:37 بتوقيت جرينتش
ظفر ميلان بكأس السوبر الإيطالي بفوزه على غريمه يوفنتوس بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما بهدفٍ لمثله خلال الزمنين الأصلي والإضافي من المباراة التي جمعتهما على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة.
جانب من استعدادات يوفنتوس اليوم الأربعاء
5 ملايين يورو لبطل كأس السوبر الإيطالي
كانون الأول/ديسمبر 21, 2016 - 17:38 بتوقيت جرينتش
مواجهة تاريخية واحدة جمعت ميلان مع يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي وكانت في 2003 في نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأميركية...
 