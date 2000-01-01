كانون الأول/ديسمبر 20, 2016 - 17:55 بتوقيت جرينتش

اعتبر موقع "كالتشيو سبورت" في عدده أمس أن مباراة يوفنتوس أمام ميلان في كأس السوبر الإيطالي تعد أهم حدث رياضي في إيطاليا، كونها ستجمع بين فريقين سبق أن تواجها في السيري آ هذا الموسم.