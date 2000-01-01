كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 21:44 بتوقيت جرينتش

وصل الرئيس اللبناني ميشال عون إلى السعودية يوم الاثنين في أول زيارة خارجية منذ انتخابه في أكتوبر تشرين الأول على أمل تخفيف التوتر الناجم عن التنافس بين الرياض وطهران.