كانون الثاني/يناير 17, 2017 - 12:11 بتوقيت جرينتش

قال مصدر في جماعة حزب الله اللبنانية وتلفزيون المنار التابع للحزب إن الجماعة عثرت على طائرة دون طيار سقطت الاثنين في الأراضي اللبنانية على الحدود مع إسرائيل ونقلها إلى مكان آمن.