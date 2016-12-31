كانون الأول/ديسمبر 31, 2016 - 15:47 بتوقيت جرينتش

اصدرت صحيفة "السفير" اللبنانية الواسعة الانتشار في لبنان والعالم العربي السبت عددها الاخير، واعلنت توقفها عن الصدور جراء مصاعب مالية بعد 42 عاماً على تأسيسها، وفي وقت تتفاقم فيه ازمة الاعلام في لبنان.