كانون الثاني/يناير 29, 2017 - 21:31 بتوقيت جرينتش

ابعد ستة سوريين بينهم مسيحيون من مطار فيلادلفيا الاميركي وعادوا الى بيروت من حيث غادروا، كما اعلن الاحد لوكالة فرانس برس مسؤول في مطار بيروت.