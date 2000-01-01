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8 أشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم
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8 اشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه نصف سكان العالم (أسماء)
كانون الثاني/يناير 16, 2017 - 10:25 بتوقيت جرينتش
قال تقرير حديث صادر عن مؤسسة "أوكسفام" الدولية الخيرية، إن 8 أشخاص يمتلكون ثروات تساوي ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم، والبالغ عددهم نحو 3.6 مليار شخص.
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تطور خلاف الأسير مع حزب الله إلى اشتباكات مع الجيش
قضية الأسير بلبنان.. حزب الله يحرّض ومطالب بضمه للقضية
كانون الثاني/يناير 14, 2017 - 01:40 بتوقيت جرينتش
من أشعل معركة عبرا ؟
ميشال عون تحدث عن الشأن السوري ودول الخليج
الإسلام أم السلاح.. عون يثير جدلا بلقاء "العربية" (شاهد)
كانون الثاني/يناير 14, 2017 - 01:27 بتوقيت جرينتش
ميشال عون تحدث عن الشأن السوري ودول الخليج خلال المقابلة
وثائق مالية مسربة .. تزعج لبنان
وثائق مالية مسربة .. تزعج لبنان
كانون الثاني/يناير 13, 2017 - 11:45 بتوقيت جرينتش
منذ حزيران الماضي، يدير حاكم مصرف لبنان واحدة من أكبر عمليات خلق النقد في لبنان وتحويله بوتيرة سريعة من «مال عام» إلى «مال خاص».
كيف سيتعمال عون مع حقيقة وجود حزب الله في سوريا
ميشال عون ضد وجود حزب الله في سوريا
كانون الثاني/يناير 13, 2017 - 01:36 بتوقيت جرينتش
ملف سلاح الحزب ضخم جداً بالنسبة إلى قدرة الدولة اللبنانية على المعالجة
حزب الله
محاكمة سعودي تواصل مع حزب الله للانضمام إليه مقابل ألفي دولار شهريا
كانون الثاني/يناير 12, 2017 - 08:00 بتوقيت جرينتش
كان مجلس التعاون الخليجي أعلن مؤخرا اتخاذ إجراءات تنفيذية إثر تصنيف حزب الله منظمة إرهابية
ناشطون شيعة يتهمون حزب الله بخرق مفهوم الدولة اللبنانية
ناشطون شيعة يتهمون حزب الله بخرق مفهوم الدولة اللبنانية
كانون الثاني/يناير 12, 2017 - 05:20 بتوقيت جرينتش
من يبتلع الدولة في لبنان؟
طائرة تابعة لطيران الشرق الاوسط في مطار بيروت
كثافة تحليق الطيور قرب مطار بيروت تهدد سلامة الطيران
كانون الثاني/يناير 11, 2017 - 19:42 بتوقيت جرينتش
اقر وزير الاشغال العامة والنقل اللبناني يوسف فنيانوس الاربعاء بأن حركة الطيران المدني في مطار بيروت الدولي معرضة للخطر جراء كثافة تحليق الطيور فوق مطمر قريب للنفايات.
عون: علاقات لبنان والسعودية تتحسن
عون: علاقات لبنان والسعودية تتحسن
كانون الثاني/يناير 11, 2017 - 15:44 بتوقيت جرينتش
قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن علاقات بلاده مع السعودية تتحسن بعد توترات مرتبطة بالتنافس الإقليمي بين السعودية وإيران أدت إلى إلغاء الرياض مساعدات عسكرية بقيمة ثلاثة مليارات دولار لبيروت العام الماضي.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط
من هو "ممثل العلوج" الذي قصده جنبلاط؟ أجاب مواربا (صورة)
كانون الثاني/يناير 11, 2017 - 03:12 بتوقيت جرينتش
جنبلاط ربما قصد من تغريدته وئام وهاب المقرب من حزب الله
ميشال عون (يسار) مع الملك سلمان بن عبد العزيز
السعودية تنهي تجميد المساعدات العسكرية للبنان
كانون الثاني/يناير 10, 2017 - 18:12 بتوقيت جرينتش
افاد مصدر لبناني في الرياض لفرانس برس مساء الثلاثاء ان السعودية ولبنان اتفقا على اجراء محادثات حول اعادة العمل بحزمة مساعدات عسكرية للجيش اللبناني بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
الملك سلمان و الرئيس عون
العاهل السعودي يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس اللبناني
كانون الثاني/يناير 10, 2017 - 13:23 بتوقيت جرينتش
عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الثلاثاء، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ، الذي يزور المملكة حاليا ، تركزت على سبل دعم العلاقات بين البلدين إضافة الى الأحداث العربية والدولية .
إلغاء الازدواج الضريبي خلال الأشهر المقبلة ينتهي التفاوض وتوقع الاتفاقية
السعودية ولبنان يؤكدان ضرورة الإسراع في إنجاز إتفاقية الازدواج الضريبي
كانون الثاني/يناير 10, 2017 - 10:34 بتوقيت جرينتش
إلغاء الازدواج الضريبي خلال الأشهر المقبلة ينتهي التفاوض وتوقع الاتفاقية
الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني يزور السعودية لإصلاح العلاقات بين البلدين
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 21:44 بتوقيت جرينتش
وصل الرئيس اللبناني ميشال عون إلى السعودية يوم الاثنين في أول زيارة خارجية منذ انتخابه في أكتوبر تشرين الأول على أمل تخفيف التوتر الناجم عن التنافس بين الرياض وطهران.
من المحتمل أن تكون إيران خرقت حظرا على السلاح
تقرير أممي: من المحتمل أن تكون إيران خرقت حظرا على السلاح
كانون الثاني/يناير 09, 2017 - 01:45 بتوقيت جرينتش
كي مون: إيران قد تكون خرقت حظرا على السلاح بتزويدها حزب الله اللبناني بأسلحة وصواريخ
حزب الله.. تصفية جديدة للغاضبين من الورطة السورية
حزب الله.. تصفية جديدة للغاضبين من الورطة السورية
كانون الثاني/يناير 08, 2017 - 03:59 بتوقيت جرينتش
قيادات حذّرت نصرالله من أن الحزب قد يجبر على الانسحاب من سوريا في مرحلة لاحقة -
 