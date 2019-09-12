العنف ضد المرأة في الدراما العربية.. ورقة استغلها الإنتاج وترسخت في ذهن المشاهد! (فيديو)

يسعى صناع الدراما للعمل على زيادة نسبة مشاهدة اعمالهم بشتى الطرق الممكنة، ونتيجة لذلك لجأت بعض شركات الإنتاج إلى إقحام مشاهد العري والعنف، من أجل جذب أكبر عدد من المشاهدين.

ومن أبرز المشاهد التي أصبحت مكررة في الدراما مشاهد العنف ضد المرأة وتحقيرها وتهميش دورها، حتى أنها باتت مشاهد مألوفة، يراها المشاهد العربي دون أن يشعر بأنها غير سليمة.

والأسوأ من ذلك هي بعض التبريرات الدرامية التي يطرحها العمل من أجل وضع هذه المشاهد، والتي تجعل منها أمرًا منطقيًا قد يألفه المشاهد ويشعر بأنه مبرر ومطلوب.

ونستعرض في هذا الفيديو أبرز مشاهد العنف في الدراما العربية:



