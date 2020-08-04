مقتل الامين العام لحزب الكتائب وإصابة مدير كهرباء لبنان بانفجار بيروت

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام "اللبنانية عن مقتل الامين العام لحزب الكتائب نزار نجاريان في البيت المركزي بعد إصابته جراء الانفجار في مرفأ بيروت.

وأضافت الوكالة ان مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك تعرض لاصابات خطرة وهو في حالة حرجة.

وقالت ان حايك موجود في مكتبه في كهرباء لبنان واصابته حرجة وهناك مناشدات للصليب الاحمر لنقله الى المستشفى. مع وجود اصابات عديدة بين موظفي كهرباء لبنان في مكاتبهم.

واعلن وزير الصحة حمد حسن معالجة المصابين نتيجة الانفجار على نفقة وزارة الصحة في مختلف المستشفيات المتعاقدة وغير المتعاقدة مع الوزارة.

وطلب وزير الصحة من المواطنين وفرق الإغاثة والصليب الأحمر والدفاع المدني التوجه بالجرحى والمصابين الى المستشفيات المحيطة بالعاصمة لان مستشفيات العاصمة تضيق بالجرحى.

واعطى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توجيهاته الى كل القوى المسلحة بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير وتسيير دوريات في الاحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الامن.

كما طلب تقديم الاسعافات الى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة ، وتأمين الايواء للعائلات التي تشردت نتيجة الاضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات.

