خطط غير قانونية: نتنياهو يحاول تسويق صفقة القرن كرؤية متوازنة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الإثنين خطاب العنصرية والتطرف الذي بعث به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جمعية “مسيحيون موحدون من أجل إسرائيل”، الذي اعتبر فيه أن “صفقة القرن” (فرصة تاريخية) يجب على الفلسطينيين (عدم إضاعتها والتفاوض من أجل تطبيقها).

وأكدت الوزارة في بيان أن نتنياهو يحاول تسويق صفقة القرن على أنها (رؤية متوازنة) لتحقيق السلام، متجاهلا حقيقة أنها وصفة اسرائيلية ـ أمريكية لتعميق الاحتلال في الأرض الفلسطينية وتقويض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة.

وقالت الخارجية، إن فحوى هذا الخطاب الممجوج والمليء بالمغالطات والافتراءات يعكس انفصامًا سياسيًا مفضوحًا.

ودعت المجتمع الدولي والقادة المسؤولين الحذر من تلاعب نتنياهو بالكلمات ومن حملاته التضليلية التي يحاول من خلالها تسويق مخططاته ومشاريعه الاستعمارية وتجميلها بعبارات مختلقة لامتصاص الرفض الدولي لقرار الضم وتخفيف آثاره السلبية على دولة الاحتلال.

الامم المتحدة

من جانبها دعت ميشيل باشليه مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إسرائيل يوم الاثنين إلى وقف خططها ”غير القانونية“ لضم جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية محذرة من أن هذا يمكن أن يفجر اشتباكات دامية.

وقالت باشليه في بيان ”الضم غير قانوني. بكل تأكيد. أشعر بقلق بالغ من أنه حتى أقل شكل من أشكال الضم سيؤدي إلى زيادة العنف وخسائر في الأرواح“.