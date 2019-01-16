أبو الغيط: سوريا ستعود للجامعة العربية لا محالة.. لكن!

الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن سوريا ستعود للجامعة العربية لا محالة، "لكن بعد التحقق من أساس الأرضية الداخلية في سوريا، التي ستتعامل معنا".