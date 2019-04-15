"أدوات منع الاغتصاب"..تشعل الجدل حول جدواها

تركت الحملات الإعلانية لـ"أدوات منع الإغتصاب" كـ "الواقيات الذكرية المشروطة بالتراضي" في الأرجنتين، و"أساور منع الاغتصاب" في ألمانيا روّاد شبكات التواصل الاجتماعية في حيرة عن مدى فاعليتها في الحد من هذه الجريمة.

واحتلت المُنتجات المصممة للتصدي للاعتداء الجنسي العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم، باعتبارها جزءا من صناعة مُتنامية لاختراعات الدفاع عن النفس، التي تستهدف النساء في الغالب.

كما تشمل هذه الأدوات الترويج لسراويل قصيرة مزودة بجهاز إنذار وأساور تطلق "رائحة كريهة" لصدّ محاولات الاغتصاب بالإضافة إلى تطبيقات تتطلب الموافقة على ممارسة الجنس، حيث يزعم صناع هذه المنتجات بأنهم يلعبون دورًا حيويًا للحد من الاغتصاب.

وتشمل هذه الأدوات:

الواقيات الذكرية المشروطة بالتراضي:

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هي عبارة عن واقيات ذكرية تنتجها شركة تيوليبان الأرجنتينية، تهدف إلى التوعية بضرورة موافقة طرفي الجنس إذ يتطلب منتجهم أربعة أيدي أو شخصين لفتح العلبة الذي يحتوي على الواقي الذكري.

زانتوكس Xantus:

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وهو عبارة عن سوار صممه مخترعون ألمان بهدف تنبيه مرتديها إذا ما كان مشروبه قد وضع فيه مادة مخدرة، حيث يتغير لونه الأخضر بمجرد وضع قطرة من المشروب عليها.

سوار إنفي Invi:

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هو عبارة عن سوار أطلقته شركة هولندية، يمكن لمرتديها سحبها لإطلاق "رائحة كريهة" تهدف إلى ردع الجناة المحتملين.

تطبيق ليغال فلينغ LegalFling:

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وهو عبارة عن تطبيق هولندي، يتيح لمستخدميه طلب الموافقة الصريحة والتأكد منها قبل ممارسة الجنس.

وانقسمت آراء المغردين بين مؤيدٍ لهذه المنتجات وبين معارضٍ لها:

يقول بعض المدافعين عن حقوق المرأة إنه وعلى الرغم من "النوايا الحسنة" لمصنعي هذه المنتجات، إلا أن هذه المنتجات فشلت في تحقيق الغرض منها، وقد لا تساعد في منع الاغتصاب.

وقالت الباحثة في منظمة العفو الدولية لشؤون أوروبا الغربية وحقوق المرأة، آنا بلوس: "لن يمنعوا الاغتصاب ولن يمنعوا الحاجة إلى وجود تغيير في الممارسات والسلوكيات".

وأضافت: "تتعرض النساء للاغتصاب بغض النظر عما يقمن به، بغض النظر عن الاحتياطات التي يتخذنها ... لا يهم كيف يحاولن حماية أنفسهن".

وأكدت أنه يجب تركيز الجهود على وقف الجناة بدلًا من هذه المنتجات.

وأردفت: "لا ينبغي أن يكون علينا نحن النساء أن نراقب سلوكياتنا باستمرار وأن نفكر في هذه التكتيكات، بل ينبغي إيقاف الاغتصاب من جانب الجناة".

فيما يرى القسم الآخر بأن هذه الأدوات ستحدّ من الاعتداء والاغتصاب الجنسي.