أردنيون يحتجون ضد صفقة القرن قرب السفارة الأمريكية بعمّان

شارك مئات الأردنيين، الجمعة، في وقفة احتجاجية قرب السفارة الأمريكية في العاصمة عمان، ضد “صفقة القرن”.

وتأتي الفعالية للجمعة الثانية على التوالي، بدعوة من التحالف الوطني لمجابهة “صفقة القرن”.

ولم تمنع الأمطار الغزيرة المشاركين من إتمام الاحتجاج، وسط تواجد أمني كثيف.

وهتف المشاركون: “حلو عنا حلو عنا.. هذا الوطن كله النا”، و”يا هالناس يا هالناس.. صفقة القرن رح تنداس”، وغيرها من العبارات الأخرى.

كما رفع المشاركون لافتات كتب عليها: “القدس أمانة.. أشعلها ثورة”، و”وادي الأردن للأردنيين.. مش (ليس) للصهاينة الغاصبين” وقاموا بحرق العلمين الإسرائيلي والأمريكي.

صالح العرموطي، عضو كتلة الإصلاح في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، قال خلال مشاركته في الفعالية: “اليوم نقول إننا ندين موقف ترامب ونعتبره مجرما.. أخل بالأمن والسلم العالميين، وخرق كل الاتفاقيات.. يجب أن يحال إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعلى الشعوب العربية التحرك في كل مكان”.

ظاهر عمرو، الأمين العام السابق لحزب الحياة، أكد “أن الفعالية هي إحساس بأن الشعب حي، لا تمثلنا قيادات العالم العربي.. لا تخوفنا لا أمريكا ولا أوروبا، وإنما جماعتنا المتآمرين على قضيتنا”.

و”صفقة القرن” المزعومة، أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الـ28 من الشهر الماضي، ولاقت رفضاً أردنياً رسمياً وشعبياً.

وتتضمن خطة ترامب، إقامة دولة فلسطينية في صورة “أرخبيل” تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها “في أجزاء من القدس الشرقية”، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل. (الأناضول)