أردوغان: تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات السودانية

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان التطورات في السودان، وفقا لوكالة الأناضول.

وما أبدى الرئيس التركي للبرهان عن قلقه من زيادة الضحايا والمصابين جراء ما وصفه بـ "اقتتال الأشقاء" في السودان.

وبحسب وكالة الأناضول فقد أبلغ أردوغان البرهان أنه وفي حال التوصل لقرار بدء مفاوضات شاملة في السودان فإن تركيا على استعداد لاستضافتها.

وبدأ الصراع على السلطة في السودان في 15 أبريل بين قادة الجيش السوداني ومجموعة الدعم السريع التي تنازع الجيش حكم البلاد.

ولا تزال الاشتباكات متواصلة في السودان رغم اعلان عن هدنة تم الاتفاق عليها بين أطراف الصراع في البلاد إلا أن تلك الهدنة لم تطل وسرعان ما انهارت.



