أردوغان: مصممون على تدمير "الممر الإرهابي" شرقي الفرات

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، على أن بلاده مصممة على "تدمير الممر الإرهابي شرق الفرات" في سوريا.

وأضاف أردوغان في تصريحات صحفية، أن بلاده عازمة على قطع الارتباط بين "الإرهابيين" شرق الفرات، وشمال العراق، عبر عمليتي "المخلب1" و "المخلب2".

وشدد على أن اغتيال نائب القنصل التركي في أربيل، تؤكد صحة العملية التركية في شمال العراق.

وحول المحادثات مع الولايات المتحدة حول المنطقة الآمنة، أكد الرئيس التركي على أن نتائجها أيا كانت، فبلاده مصممة على تدمير "الممر الإرهابي" في شرق الفرات.

وأشار إلى أن "الإرهابيين الذين يمارسون البلطجة (الوحدات الكردية)، بالاعتماد على دول أجنبية سيدفنون تحت التراب".