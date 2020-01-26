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أردوغان يتفقد مناطق الزلزال ويشارك في تشييع ضحايا

منشور 26 كانون الثّاني / يناير 2020 - 05:12
أردوغان يتفقد مناطق الزلزال ويشارك في تشييع ضحايا

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