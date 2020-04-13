أردوغان يرفض استقالة وزير الداخلية

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد استقالة وزير الداخلية سليمان صويلو على خلفية ادارة أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت الرئاسة التركية في بيان “لم تُقبل استقالة وزير الداخلية. سيواصل أداء وظيفته”.

وكان وزير الداخلية صويلو قد أعلن استقالته في وقت سابق من منصبه.

ونقلت وكالة الانباء التركية (الأناضول) عن الوزير قوله إن “مسؤولية تطبيق حظر التجول لمنع الوباء في هذه المرحلة التي تدار بدقة بجهد ودقة عائدة لي”.

وكانت المعارضة قد انتقدت الحكومة لقرارها المفاجئ بفرض الحظر على 31 مدينة بالبلاد بشكل مفاجئ، وقالت إنه أدى إلى مزيد من الارتباك.

وكان قد تم الإعلان مساء يوم الجمعة الماضي عن حظر للتجوال في تلك المدن، ومن بينها إسطنبول والعاصمة أنقرة، ومنع السكان من مغادرة منازلهم بدءا من يوم الجمعة الماضي وحتى منتصف ليل الأحد/ الإثنين.

وفي سياق متصل، رحّب دولت بهتشلي، زعيم حزب الحركة القومية التركي، برفض أردوغان، استقالة وزير الداخلية سليمان صويلو مشيدا بأدائه.

وقال بهتشلي، في تغريدة عبر تويتر: “نية صويلو للاستقالة تشكل خطرًا على تعطيل روح الكفاح المتواصل في هذه المرحلة الحساسة”. (وكالات)