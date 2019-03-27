أرديرن: ارتدائي الحجاب بعث الأمان في نفوس الناس

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، إنها لم تكن تتصور أن ارتدائها الحجاب (غطاء الرأس) خلال زيارتها لتعزية أهالي الضحايا وطمأنتهم، سيبث الأمان في نفوسهم.



جاء ذلك خلال مشاركتها في برنامج “ذي بروجيكت” على قناة “تن نتورك”(Ten Network) الأسترالية، الأربعاء.



وفي معرض ردها على سؤال لمقدم البرامج عن سبب ارتدائها الحجاب خلال زيارة التعزية، أجابت قائلة: “لم أفكر في الأمر كثيرا، لكن اعتقدت أنه سيكون مناسبا”.



وأضافت: “لم أكن أعتقد أن ارتدائي الحجاب من شأنه أن يبعث في نفوسهم كل هذا الشعور بالأمان”.



وأكدت أن بث الأمان في نفوس الناس مسؤولية تقع عاتقها، مضيفة: “فكرة عدم شعور الناس بالأمان يؤلمني بشدة، لذا فإن استعادة هذا الشعور مسؤولية تقع على عاتقي”.



وفي 15 مارس/ آذار الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدين بـ”كرايست تشيرش” النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصا أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب مثلهم.



فيما تمكنت السلطات من توقيف المنفذ، وهو أسترالي يدعى بيرنتون هاريسون تارانت، ومثل أمام المحكمة السبت الماضي، ووجهت إليه اتهامات بالقتل المتعمد.



وظهر التضامن الواسع لرئيسة وزراء نيوزيلندا منذ اللحظات الأولى للمجزرة، ومن ثم ارتدائها الحجاب في ثاني يوم عند ذهابها لتعزية أهالي الضحايا وطمأنتهم.



تضامن ظهر أيضا بوضوح عندما أعلنت أرديرن، الأربعاء، رفع الآذان والوقوف دقيقتيْ صمت، الجمعة، في ذكرى مرور أسبوع على المجزرة المروعة ببلادها.