أرفع دبلوماسي كوري شمالي في إيطاليا وزوجته يختفيان عن الأنظار

سفير كوريا الشمالية في إيطاليا “جو سونغ غيل” يختفي برفقة عائلته

أفادت تقارير مخابراتية وإعلامية كورية جنوبية، الخميس، بأن القائم بأعمال سفير كوريا الشمالية في إيطاليا “جو سونغ غيل” اختفى برفقة عائلته منذ بداية نوفمبر/ تشرين ثان الماضي.

وأكد كيم مين غي النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي الحاكم للصحافيين، أن أرفع دبلوماسي كوري شمالي في إيطاليا مختفي عن الأنظار.

وأضاف كيم، الذي يشغل منصب عضو لجنة المعلومات الاستخباراتية البرلمانية أن “مهمة السفير بالإنابة جو سونغ جيل، كانت تنتهي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، وقد فر من المجمع الدبلوماسي مطلع الشهر نفسه مع زوجته”.

وفيما يتعلق بمزاعم لجوء القائم بأعمال السفير الكوري الشمالي في إيطاليا، قالت وكالة الاستخبارات الوطنية في سيول، إنه “اختبأ مع زوجته منذ بداية نوفمبر الماضي”.

وفي السياق نفسه، نقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية عن مصادر رسمية قولها إن القائم بأعمال السفير “جو”، الذي اختبأ مؤخرا، يسعى للجوء السياسي إلى دولة ثالثة.

وفي أوائل ديسمبر/ كانون أول الماضي، تقدم “جو” إلى الحكومة الإيطالية بطلب اللجوء مع توفير الحماية الشخصية له، حيث أنه وأسرته تحت الحماية في مكان آمن، بحسب المصدر نفسه.

ويقول المراقبون إن “جو” قرر اللجوء رافضا لأمر العودة إلى الوطن بعد انتهاء فترة مهامه لمدة 3 أعوام، ويبدو أن السبب في ذلك مسألة تعليم أطفاله نظرا لأنه مقيم مع أسرته هناك، حسب “يونهاب”.

وفي مايو/ أيار عام 2015، باشر “جو” عمله بصفة سكرتير ثالث ثم تم ترقيته إلى درجة سكرتير أول، حيث كان يعمل بالسفارة الكورية الشمالية في إيطاليا 4 دبلوماسيين منهم السكرتير الثالث واثنين بدرجة سكرتير أول والمستشار.