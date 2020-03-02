أطفال سوريون في مخيمات النازحين بمحيط إدلب

منشور 02 آذار / مارس 2020 - 10:30 © 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند الدولار يواجه ضغط مع مراهنة الأسواق على خفض الفائدة الأميركية مبيعات Hyundai تتراجع بنسبة 13% في فبراير وسط انتشار فيروس كورونا محكمة مصرية تقضي بإعدام هشام عشماوي و36 آخرين بتهمة الارهاب تطورات صادمة في قضية دنيا بطمة قد تلقيها في غيابة الجُب..إليكم التفاصيل! توقعات باحتدام الوضع على الحدود مع اليونان Loading content ...