أفريقيا تتضامن مع مدير منظمة الصحة بمواجهـة انتقادات ترامب

اتهم ترامب منظمة الصحة بالتركيز على الصين أكثر مما ينبغي وإصدار نصائح سيئة بشأن وباء كوفيد- 19.

احتشد الزعماء الأفارقة وراء مدير منظمة الصحة العالمية الإثيوبي الجنسية وذلك بعدما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنظمة التابعة للأمم المتحدة وهدد بوقف مساهمة بلاده في تمويلها.

واتهم ترامب منظمة الصحة الثلاثاء بالتركيز على الصين أكثر مما ينبغي وإصدار نصائح سيئة بشأن وباء كوفيد- 19.

وقال سيريل رامافوسا رئيس جنوب إفريقيا، الذي يرأس بلده الاتحاد الإفريقي، في بيان مساء الأربعاء إن المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أبدى “قيادة استثنائية… منذ المراحل المبكرة جدا لهذه الأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة”.

وأضاف: “يدعو الاتحاد الإفريقي المجتمع الدولي للتكاتف من أجل دعم جهود المدير العام وأسرة منظمة الصحة العالمية بأكملها أثناء قيادتهم الجهود العالمية لمكافحة هذا الوباء”.

وكتب بول كاغامي رئيس رواندا على “تويتر” أن مدير منظمة الصحة: “يحظى بثقة مطلقة ودعم تام من إفريقيا” فيما حث موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الزعماء على التركيز على مكافحة كوفيد- 19 وقال إن المحاسبة سيحين وقتها لاحقا.

ورفض تيدروس تلميح ترامب بأن المنظمة “تركز على الصين” في جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقال “نحن على تواصل وثيق مع كافة الدول دون تمييز” مضيفا أن المنظمة “تطلع العالم على أحدث البيانات والمعلومات والأدلة”.

وتشكل أفريقيا نسبة قليلة من عدد حالات الإصابة بالمرض على مستوى العالم لكن بلدانها تشعر بتأثير الأزمة حيث من المتوقع أن تنكمش الاقتصادات مما يشكل تهديدا لنحو 20 مليون وظيفة.

وقال تيدروس للدبلوماسيين في جنيف الخميس: “فرصة احتواء الفيروس على المستويين الوطني والمحلي تتقلص في الكثير من البلدان… عدد حالات الإصابة في إفريقيا قليل نسبيا الآن لكنه يزيد على نحو متسارع”.

