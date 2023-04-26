ألمانيا: انتهاء عمليات الإجلاء من السودان

البوابة - اعلنت السلطات الالمانية، اليوم الأربعاء، انتهاء عمليات الإجلاء من السودان، ليصبح إجمالي من تم اجلاؤهم 700 شخص من بينهم 200 مواطن ألماني.

وأفادت وزارة الدفاع الألمانية، بأن الطائرة "إيه 400إم" التابعة لها، وصلت الليلة الماضية وعلى متنها 78 شخصًا إلى الأردن.

وقالت الوزارة في بيان: "أصبح إجمالي عدد من تم إجلاؤهم من السودان أكثر من 700 فرد بينهم 200 مواطن ألماني".

من جهة أخرى وصلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، سفينة قادمة من السودان تقل على متنها 1687 مدنيّاً من أكثر من 50 دولة فرّوا من المعارك في الدولة الأفريقية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية: "إنها أكبر عملية إنقاذ تنفذها المملكة حتى الآن، من خلال إحدى السفن التابعة للمملكة".

وأضافت الوزارة أنها قامت بإجلاء ما مجموعه 2148 شخصا من بينهم أكثر من 2000 من الرعايا الأجانب.

وتواصل الحكومات الأجنبية عمليات الإجلاء عبر قوافل برية وطائرات وسفن لإخراج الآلاف من مواطنيها، مع دخول وقف إطلاق النار في السودان، يومه الثاني.

وأشار رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس، إلى اشتداد المعارك في محيط "مواقع استراتيجية" في العاصمة الخرطوم بما في ذلك المطار الدولي.

وخلفت المعارك التي استمرت على مدار 11 يوما، أكثر من 495 قتيلا وما يزيد على 4 آلاف جريح، وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة