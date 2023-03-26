ألمانيا: قتيلان في هامبورغ بإطلاق نار

البوابة - عثرت الشرطة الألمانية، على قتيلين في شارع بمنطقة لانغنهورن في مدينة هامبورغ الألمانية.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الاحد، بأن الشرطة دفعت بـ 28 سيارة دورية إلى مكان الحادث.

وأشارت "بيلد"، إلى أن شهود العيان أبلغوا عن وقوع إطلاق نار في شارع ريبورن في مدينة هامبورغ.

وقالت الصحيفة الألمانية، إن الترجيحات تشير إلى أن أحد القتيلين أطلق النار على الآخر، ثم أقدم على الانتحار، مبينة أن الشرطة عثرت على مسدس بجانب القتيلين.

يشار إلى أن، الشهر الجاري، شهد عملية إطلاق نار دموية، في هامبورغ بالقرب من مركز منظمة "شهود يهوه" ، وأسفرت عن سقوط 6 قتلى على الأقل، ووقوع إصابات.

وقالت صحيفة "هامبورغ مورغن بوست" آنذاك إنه "في ألستردورف (حي في هامبورغ) وقعت إراقة دماء لا يمكن تصورها، حيث قُتل 6 أشخاص على الأقل، والعديد أصيبوا بجروح خطيرة".