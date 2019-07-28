أمريكا تدعم جيش باكستان بـ125 مليون دولار

قالت وسائل إعلام باكستانية الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على تقديم 125 مليون دولار دعما للجيش الباكستاني.

وأوضح التلفزيون الرسمي الباكستاني "PTV News" أن "الخارجية الأمريكية وافقت على تقديم 125 مليون دولار لباكستان، لتوفير الدعم التقني لأسطول طائراتها من طراز أف16".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية علقت في أيار/ مايو 2018، معظم المساعدات الأمنية التي تقدر بمليار دولار إلى باكستان، بعد أن زعمت أن الأخيرة توفر ملاذات آمنة للإرهابيين في أفغانستان، وهو ما نفته إسلام أباد.

ويأتي القرار الأمريكي باستئناف الدعم بعد أيام من زيارة أجراها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى واشنطن، التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يشار إلى أن إسلام أباد قدمت طلبا إلى واشنطن، حتى تواصل خدمات الدعم التقني وخدمات أخرى متعلقة بالدعم اللوجستي لجيشها.