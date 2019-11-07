أمريكا تدعو لتشديد الضغط على إيران بعد تخصيب اليورانيوم

دعت الولايات المتحدة الخميس إلى اتخاذ "خطوات مشددة" للضغط على إيران، بعد استئنافها تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، ما يشكل خفضا جديدا في التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي عام 2015.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان "لقد حان الوقت لجميع الدول لرفض الابتزاز النووي الذي يقوم به هذا النظام واتخاذ خطوات مشددة لزيادة الضغط".

وأضاف أن "أعضاء المجموعة الدولية القلقين من الهجمات الايرانية الأخيرة والاستفزازات يجب أن يتصوروا كيف ستتصرف إيران في حال امتلكت السلاح النووي. إن الولايات المتحدة لن تسمح أبدا بحصول ذلك.



وكانت وكالة أنباء تسنيم، قالت نقلا عن منظمة الطاقة النووية الإيرانية، الخميس إن طهران استأنفت تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية تحت الأرض بضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بها.

ونقلت الوكالة عن المنظمة إشارتها إلى أنه: "بعد كافة الاستعدادات الناجحة.. بدأ ضخ غاز اليورانيوم في 1044 جهازا للطرد المركزي يوم الخميس في فوردو.. تجري العملية بكاملها تحت إشراف مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة".

ويحظر الاتفاق النووي، الموقع عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، إنتاج مواد نووية من منشأة فوردو. لكن مع ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي بها، فإن المنشأة التي بنيت داخل جبل ستتحول من محطة أبحاث مصرح بها إلى موقع نووي نشط.