أمريكية من أصول عربية: تعرضت لاعتداء عنصري بسبب الحجاب (فيديو)

جنان عايش (33 عاما)

قالت سيدة أمريكية من أصول عربية، إنها تعرضت لاعتداء عنصري أمام أبنائها في مدينة دالاس، بويلاة أوكلاهوما، بسبب ارتدائها الحجاب.

وذكرت جنان عايش (33 عاما) في حديث مع “سي إن إن” إنها “وبينما كانت تقضي عطلة نهاية الأسبوع مع أسرتها، هاجمتها امرأة بسبب حجابها، ونزعته، طالبة منها العودة إلى بلادها”.

وأوضحت أن المرأة وجعت لها عدة صفعات على وجهها ورأسها ما أشعرها بالدوار، قبل أن تنزع حجابها.

وقالت عايش إنها أجابت المرأة بأنها أمريكية، وتقيم في بلدها، لترد المهاجمة عن سبب ارتدائها الحجاب إذا كانت أمريكية.

وأضافت: “حاولت أن أشرح لها ببساطة أنني أمريكية مسلمة، وأن الحجاب أحد رموز ديني”.

وأصدر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بيانا، طالب فيه شرطة دالاس بالتحقيق في الحادثة، واعتبرها جريمة كراهية.

ونقلت صحيفة “نيوزويك” أن جنان تتوقع أن تكون مهاجمتها من أصل إسباني.