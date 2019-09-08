أمير الكويت في المستشفى وتأجيل لقائه مع ترامب

أعلنت الكويت الأحد، أن أميرها الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح دخل إحدى المستشفیات في الولایات المتحدة الأمریكیة، ما استدعى تأجيل لقاء مقرر له مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

ونقلت وكالة ” كونا” الرسمية عن وزیر شؤون الدیوان الأمیري الشیخ علي جراح الصباح، قوله إن “أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح دخل إحدى المستشفیات في الولایات المتحدة الأمریكیة لاستكمال الفحوصات الطبیة الأمر الذي دعا إلى تأجیل اللقاء المقرر مع الرئیس دونالد ترامب رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة الصدیقة إلى موعد یحدد لاحقاً”.

