"أم الفقراء".. وفاة الزوجة الأولى لعمر البشير

توفيت مساء الأحد الزوجة الاولى للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، الملقبة بـ"أم الفقراء" بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقالت صحيفة "الراكوبة" ان جثمان الراحلة فاطمة خالد، سيوراى الثرى بمسقط رأسها في حوش بانقا بمدينة شندي شمال السودان.

وعرفت الراحلة، وهي الزوجة الأولى للبشير، وابنة عمه، ببعدها عن الأضواء خلال فترة حكم البشير (1989 _ 2019).

وتقلدت فاطمة خالد الرئاسة الفخرية لاتحاد المرأة السودانية، وقدمت عبر منظمات طوعية المساعدات للمحتاجين حتى لقبت بـ"أم الفقراء".