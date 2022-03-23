أوكرانيا تحث الصين على لعب دور أبرز لوقف الحرب الروسية

وجهت أوكرانيا دعوة للصين للعب دور بارز فيما يتعلق بوقف الحرب التي تشنها روسيا عليها.

وقال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني في تغريدة الثلاثاء: “تأمل كييف أن تلعب بكين دورا أبرز في إنهاء هذه الحرب”.

وأضاف أنهم يتوقعون حوارا بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الصيني شي جين بينغ، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

والأحد، دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الصين إلى لعب دور مهم لحل النزاع.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي “الناتو”، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.