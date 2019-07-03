أول رحلة تجارية لصيد الحيتان في اليابان منذ أكثر من 30 عاماً

منشور 03 تمّوز / يوليو 2019 - 07:36
أول رحلة تجارية لصيد الحيتان في اليابان منذ أكثر من 30 عاماً

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