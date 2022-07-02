إجازة عيد الأضحى 2022 .. الأطول في السعودية والأقصر بلبنان والجزائر

إجازة عيد الأضحى المبارك، هي من أبرز ما يتشوق مواطنو الدول العربية والإسلامية الى معرفته مع دخول شهر ذي الحجة من كل عام، وذلك من اجل ترتيب خططهم بشأن مكان وكيفية قضاء الإجازة.

وعيد الأضحى، أو العيد الكبير كما يسمى أيضا، هو ثاني أعياد المسلمين بعد عيد الفطر ، ويأتي بعد وقوف الحجاج على جبل عرفة قرب مكة المكرمة وهو أهم مناسك الحج ويأتي يوم 10 ذي الحجة، وينتهي في الثالث عشر من شهر ذي الحجة وهو الشهر الثاني عشر في التقويم الإسلامي.

وخلافا لعيد الفطر، فان الدول العربية والإسلامية تكون على اتفاق تام بشأن موعد عيد الأضحى.

وعادة ما تستمر عطلة أو إجازة عيد الأضحى مدة خمسة أيام في معظم الدول العربية والإسلامية، لكن هناك استثناءات، حيث ان إجازة عيد الأضحى تمتد في السعودية حتى 11 يوما، وتقصر في لبنان والجزائر الى يومين فقط.

من عادات المسلمين ان يستهلوا العيد بزيارة ذوي الارحام والأصدقاء، وكذلك زيارة القبور، وبعدها يبدأ طقس ذبح الاضاحي وتوزيع لحومها. لاحقا يتوجهون الى الساحات والمساجد لتأدية صلاة العيد.

وتاليا مواعيد ومدد إجازة إجازة عيد الأضحى 1443هـ في الدول العربية والإسلامية:

إجازة عيد الأضحى 2022 م / 1443هـ في الاردن:

بحسب بلاغ رسمي أصدره رئيس الوزراء بشر الخصاونة ويحدَّد بموجبه عطلة عيد الأضحى المبارك، فإن العطلة تبدأ اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق للثَّامن من تمُّوز 2022 وحتَّى مساء يوم الثُّلاثاء الموافق للثَّاني عشر منه.

واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

إجازة عيد الأضحى 2022 م / 1443هـ في الإمارات:

تبدأ إجازة عيد الأضحى في الإمارات هذا العام يوم الجمعة 8 يوليو/تموز على الأرجح، وذلك اعتمادا على قرار مجلس الوزراء عام 2019 الذي يحدد العطلات الرسمية في القطاع الحكومي، ويمنح القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة.

وحسب القرار، فإن أيام الإجازة الرسمية لوقفة عرفة وعيد الأضحى لعام 1443هـ/2022 تمتد أربعة أيام.

إجازة عيد الأضحى 2022 م / 1443هـ في الكويت:

تمتد إجازة عيد الأضحى المبارك في الكويت فعليا بسبعة أيام وفق القرار الذي أصدره مجلس الوزراء ويقضي تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، اعتبارا من الأحد الموافق 10 يوليو/تموز وحتى الخميس الموافق 14 يوليو/تموز بمناسبة عيد الأضحى، على أن يستأنف العمل يوم 17 يوليو/تموز، حسب ما ذكرت صحيفة الأنباء المحلية.

إجازة عيد الأضحى 2022 م / 1443هـ في مصر:

أما في مصر، فستمتد إجازة عيد الأضحى لهذا العام خمسة أيام تبدأ يوم الجمعة الموافق 8 يوليو/تموز وتستمر حتى الثلاثاء 12 يوليو/تموز 2022 بحسب ما أعلن موقع رئاسة الجمهورية.

إجازة عيد الأضحى 2022 م / 1443هـ في السعودية:

سيستمتع السعوديون بأحد عشر يوما من الاجازة، وهي أطول إجازة بين الدول العربية والاسلامية. وطبعا هذا يرجع الى خصوصية المملكة التي تحتضن مناسك الحج.

وعلى ذلك، من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في السعودية للقطاع الحكومي اعتبارا من يوم الاثنين 5 ذي الحجة الموافق 4 يوليو/تموز، على أن تستمر حتى الخميس 15 ذي الحجة الموافق 14 يوليو/تموز 2022.

أما بالنسبة للقطاعين الخاص وغير الربحي، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إن إجازة عيد الأضحى المبارك لهما تمتد اربعة أيام وتبدأ من يوم الوقوف بعرفة يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2022.

إجازة عيد الأضحى 2022 م / 1443هـ في سلطنة عمان:

نص مرسوم سلطاني في عمان على ان تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2022-1443هـ في السلطنة، يوم الجمعة الموافق 8 يوليو/تموز 2022 وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 12 يوليو/تموز، وهو آخر أيام العيد والإجازة.

إجازة عيد الأضحى 2022 م / 1443هـ في العراق:

ما تبدأ إجازة عيد الأضحى في العراق عادة من يوم وقفة عرفات الذي يوافق الجمعة 8 يوليو/تموز 2022، وتستمر حتى الثلاثاء 12 يوليو/تموز وهو رابع أيام العيد المبارك.

إجازة عيد الأضحى 2022 م / 1443هـ في البحرين:

وتبدأ إجازة عيد الأضحى في مملكة البحرين من الجمعة 8 يوليو/تموز وهو وقفة عرفة، وتستمر حتى الثلاثاء 12 يوليو/يوليو/تموز 2022.

إجازة عيد الأضحى 2022 م / 1443هـ في اليمن:

كما تبدأ إجازة عيد الأضحى في اليمن الجمعة 8 يوليو/تموز، وحتى الثلاثاء 12 يوليو/تموز المقبل.

إجازة عيد الأضحى 2022 م / 1443هـ في فلسطين:

وفي فلسطين، جرت العادة أن تكون إجازة العيد الكبير أربعة أيام حسب بيانات الرئاسة السابقة، وعليه يتوقع أن تبدأ الإجازة من يوم الوقفة وهو الجمعة الموافق 8 يوليو/تموز وحتى الثلاثاء 12يوليو/تموز.

إجازة عيد الأضحى 2022 م / 1443هـ في لبنان:

لعل لبنان هي من أقصر الدول العربية من حيث مدة إجازة عيد الأضحى، حيث ينص قانون الإجازات المعتمد في هذا البلد بأن العطلة يومان مُتتاليان، وذلك وفق الآتي: أول يوم من أيام إجازة عيد الأضحى في لبنان: السبت الموافق 9 يوليو/تموز 2022. ثاني يوم من أيام إجازة عيد الأضحى في لبنان: الأحد ثاني أيام العيد الموافق 10 يوليو/تموز 2022.

إجازة عيد الأضحى 2022 م / 1443هـ في سوريا:

تبدأ إجازة عيد الأضحى في سوريا من يوم وقفة عرفة وتستمر حتى الثلاثاء 12 يوليو/تموز.

إجازة عيد الأضحى 2022 م / 1443هـ في تونس:

وفي تونس كذلك، فإن إجازة عيد الأضحى تبدأ مع وقفة عرفات يوم الجمعة الموافق 8 يوليو/تموز 2022، وتستمر حتى الثلاثاء 12يوليو/تموز.

إجازة عيد الأضحى 2022 م / 1443هـ في المغرب:

يتوقع أن تبدأ إجازة عيد الأضحى في المملكة المغربية من السبت الموافق 9 يوليو/تموز وتستمر 4 أيام وحتى الثلاثاء 12 يوليو/تموز.

إجازة عيد الأضحى 2022 م / 1443هـ في الجزائر:

في الجزائر، وكما هي الحال مع لبنان، فإن إجازة عيد الأضحى تستمر يومين فقط، حيث يتم منح العاملين إجازة يومي التاسع والعاشر من يوليو/تموز القادم، ليعود بعدها العاملون إلى مؤسساتهم وعملهم كالمعتاد.

إجازة عيد الأضحى 2022 م / 1443هـ في ليبيا:

تبدأ إجازة عيد الأضحى في ليبيا كما هو متوقع الجمعة الموافق 8 يوليو/تموز، وتستمر حتى الثلاثاء 12 من الشهر نفسه، وذلك حسب مواقع إخبارية ليبية.

إجازة عيد الأضحى 2022 م / 1443هـ في الصومال:

وايضا تبدأ إجازة عيد الأضحى في الصومال من صباح الجمعة الموافق 8 يوليو/تموز، وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 12 يوليو/تموز المقبل.

إجازة عيد الأضحى 2022 م / 1443هـ في السودان:

تبدأ إجازة عيد الأضحى 1443هـ/2022 في السودان من الجمعة الموافق 8 يوليو/تموز القادم وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 12 من نفس الشهر.

إجازة عيد الأضحى 2022 م / 1443هـ في موريتانيا:

موعد إجازة عيد الأضحى لم يتم الاعلان رسميا عنه بعد، لكن من المتوقع أن تبدأ من صباح السبت الموافق 9 يوليو/تموز وتستمر حتى الثلاثاء 12 من نفس الشهر، وذلك كما هي الحال في أغلبية الدول العربية والإسلامية.

إجازة عيد الأضحى 2022 م / 1443هـ في جزر القمر:

العيد فلكيا في جزر القمر سيكون السبت الموافق 9 يوليو/تموز، ومن المتوقع حسب مصادر إعلامية أن تكون إجازة العيد 4 أيام تنتهي مساء الثلاثاء 12 يوليو/تموز القادم.

إجازة عيد الأضحى 2022 م / 1443هـ في: تركيا وإندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنغلاديش وباكستان وإيران وأفغانستان وغانا والهند:

كباقي الدول العربية والإسلامية، سيكون العيد في هذه الدول السبت الموافق 9 يوليو/تموز القادم، وتستمر الإجازة في هذه الدول 4 أيام عادة لتنتهي مساء الثلاثاء 12 يوليو/تموز المقبل.