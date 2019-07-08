إحباط هجوم حوثي بقارب مفخخ على سفينة بالبحر الاحمر

اعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن انه احبط الاثنين، هجوما حاول المتمردون الحوثيون شنه بقارب مفخخ على سفينة تجابية في جنوب البحر الاحمر.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن "القوات البحرية للتحالف تمكنت، صباح الاثنين، من إحباط محاولة إرهابية من قبل الميليشيات الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات".

وأضاف أن قوات التحالف رصدت القارب المسير أثناء تحركه وتم اعتراضه وتدميره، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وشدد المالكي على أن "تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يعد عملاً إرهابياً خطيراً"، مؤكداً أن "قوات التحالف ماضون في تحييد كافة القدرات العدائية الإرهابية للميليشيات الحوثية".

وأعلن المالكي في مؤتمر صحافي الاثنين، أن "التنظيمات الإرهابية حاولت تأسيس نواة لها في اليمن، وأن ممارسات الميليشيات الحوثية عززت من وجود التنظيمات الإرهابية باليمن".

وتحدث عن عملية نوعية وراء اعتقال زعيم داعش في اليمن، أبو أسامة المهاجر، وقال إنه يمني ويحمل كنى مختلفة.

وأوضح أن المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود زعيم التنظيم وأعضاء من تنظيم داعش، وأكد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المدنيين خلال تنفيذ العملية، التي استغرقت 10 دقائق منذ بداية الهجوم.

