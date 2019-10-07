منشور 07 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 03:39 © 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند العراقيون يواصلون احتجاجاتهم ضد الفساد والبطالة وانهيار الخدمات العامة إزاحة الستار عن نصب تذكاري لخاشقجي قبالة القنصلية السعودية في اسطنبول توقيف "الرجل العنكبوت" الفرنسي بعد تسلقه ناطحة سحاب بفرانكفورت هل وظيفتك تصيبك بالمرض؟ فدوى الفلسطينية.. من البطالة إلى ريادة مشروعها الخاص Loading content ...