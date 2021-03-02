  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. إزالة آخر تمثال للدكتاتور الإسباني فرانكو

إزالة آخر تمثال للدكتاتور الإسباني فرانكو

منشور 02 آذار / مارس 2021 - 05:50
إزالة آخر تمثال للدكتاتور الإسباني فرانكو

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...