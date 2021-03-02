منشور 02 آذار / مارس 2021 - 05:50 تابعونا على مواقع التواصل: FB Twitter © 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند إزالة آخر تمثال للدكتاتور الإسباني فرانكو شركة تركية تبتكر كمامة إلكترونية ضد كورونا البنتاغون: حصيلة الغارة الأمريكية على سوريا قتيل وجريحان من فصيل موال لإيران 195 مليون دولار دعم قطري لليمن خلال 7 سنوات الأمم المتحدة بعد مؤتمر التعهدات المالية لليمن: خاب أملنا ولا بد من عقد مؤتمر آخر Loading content ...