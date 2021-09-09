هيئة فلسطينية تتهم إسرائيل بمحاولة تسميم أسرى بوجبات فاسدة

اتهمت هيئة فلسطينية اسرائيل ضمنا الخميس، بمحاولة تسميم أسرى "مركز توقيف حوارة" قرب نابلس شمالي الضفة الغربية، عبر تزويدهم بوجبات طعام فاسدة، فيما يبدو امتدادا للقمع الذي يتعرض له الاسرى منذ فرار زملائهم الستة من سجن جلبوع.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان ان سلطات الاحتلال الاسرائيلية قدمت قبل عدة أيام إلى الأسرى في مركز توقيف حوارة، وجبات طعام فاسدة، تفوح منها رائحة كريهة ومنتهية الصلاحية.

وذكرت الهيئة أنه "ردا على ذلك قام الأسرى بإرجاع وجبات الطعام، وطلبوا من الإدارة استبدالها ولم تستجب لمطالبهم".

وأشارت إلى أن إدارة مركز التوقيف الاحتلالي، تواصل انتهاك حقوق الأسرى والمعتقلين المحتجزين فيه، وتحرمهم من أبسط حاجاتهم الإنسانية.

وأبلغ أسرى حوارة محامي الهيئة عقب زيارته لهم، بأنه كردٍّ على هذه الإجراءات التنكيلية المنفذة بحقهم، رفض الأسرى الدخول إلى غرفهم ومكثوا بساحة "الفورة" لحين الاستجابة لمطالبهم بتحسين ظروفهم الحياتية داخل المعتقل واحترام حقوقهم الأساسية.

وناشد الأسرى مجددا عبر محامي الهيئة، المؤسسات الحقوقية والقانونية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، بضرورة إجراء زيارة عاجلة للوقوف على الأوضاع المعيشية والاعتقالية القاسية التي يعيشونها داخل المعتقل، وضرورة محاسبة سلطات الاحتلال على ما ترتكبه من انتهاكات بحقهم.

يذكر أن عدد المعتقلين المحتجزين حاليا بمركز توقيف حوارة 16 معتقلا، ويعتبر من أسوأ مراكز التوقيف الإسرائيلية من حيث معاملة الأسرى والاستجابة لأدنى حاجياتهم الأساسية.

أسرى قيد الانتقام

وتصاعدت الأوضاع في سجون الاحتلال بشكل خطير مع ازدياد الهجمة الإسرائيلية الانتقامية على الأسرى وعمليات التنكيل بهم منذ فرار زملائهم الستة من سجن جلبوع شمالي فلسطين المحتلة.

اسرى داخل زنزانة سجن اسرائيلي

وتقول سلطة السجون الإسرائيلية إن الأسرى استخدموا نفقا من فتحة في زنزانتهم للخروج من السجن.

وأحد الأسرى الفارين، هو زكريا الزبيدي، عضو المجلس الثوري لـ"فتح".

أما الأسرى الخمسة الباقون، فينتمون لحركة الجهاد الإسلامي، وهم: مناضل يعقوب نفيعات، ومحمد قاسم العارضة، ويعقوب محمود قدري، وأيهم فؤاد كممجي، ومحمود عبد الله العارضة.

دعت فصائل فلسطينية الخميس، إلى اعتبار الجمعة، "يوم غضب" ضد الاحتلال بسبب انتهاكاته بحق الأسرى في السجون.