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إسرائيل تعترف رسميا بتدمير مفاعل نووي سوري في 2007 (صور)

إسرائيل تعترف رسميا بتدمير مفاعل نووي سوري في 2007 (صور)
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