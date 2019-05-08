إسطنبول.. مأدبة إفطار رمضانية بمشاركة آلاف الصائمين

منشور 08 أيّار / مايو 2019 - 08:47 كلمات دالة: مواضيع ممكن أن تعجبك View the discussion thread. مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند خلاف عشائري حول قصر زوجة صدام حسين جميع وزراء الحكومة الأردنية يستيقلون 9 قتلى بانفجار قرب مزار صوفي كبير في لاهور الباكستانية بعد اللقيط وقصة الخيانة .. "العاصوف 2" يثير جدلاً بـ "عملية الإستيلاء على الحرم المكي" بومبيو يزور بغدار بشكل مفاجىء.. ويوضح الغاء زيارته لالمانيا حظك اليوم مع الأبراج الجمعة 3 أيار/ مايو 2019 حظك اليوم مع الأبراج الأحد 5 أيار/ مايو 2019 مقاضاة فاشنيستا كويتية تهجّمت على قاتل الإعلامية هداية السلطان حظك اليوم مع الأبراج السبت 4 أيار/ مايو 2019 حظك اليوم مع الأبراج الإثنين 6 أيار/ مايو 2019