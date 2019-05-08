إسطنبول.. مأدبة إفطار رمضانية بمشاركة آلاف الصائمين

منشور 08 أيّار / مايو 2019 - 08:47
إسطنبول.. مأدبة إفطار رمضانية بمشاركة آلاف الصائمين
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