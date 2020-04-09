إصابات كورونا حول العالم تتخطى حاجز المليون ونصف

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ 1.5 مليون، بحسب موقع “Worldometer” .

وذكر الموقع الخاص برصد تطورات الفيروس حول العالم، أن عدد الإصابات حول العالم حتى ليلة الأربعاء بلغت مليونا و501 ألفا و62 حالة.

وجاءت الولايات المتحدة في الصدارة من حيث عدد الإصابات بـ422 ألفا، تلتها إسبانيا بـ146 ألفا، ثم إيطاليا بـ139 ألفا، ثم فرنسا بـ112 ألفا، وتلتها ألمانيا بـ111 ألفا.

وأوضحت البيانات أن الوفيات بلغت 87 ألفا و830.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن 319 ألفا. (الأناضول)