إصابة جنديين من "الانتقالي الجنوبي" بقنبلة في عدن

أصيب جنديان يمنيان من القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي بإصابات بليغة، فجر الجمعة، جرّاء انفجار قنبلة استهدفت طقمًا (مركبة) عسكريًا، بمحافظة عدن، جنوبي البلاد، بحسب مصدر أمني.

جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها المصدر، مفضلا عدم كشف هويته لكونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام.

وأشار المصدر إلى أن “مجهولين على متن دراجة نارية قاموا برمي قنبلة على طقم عسكري تابع لقوات العاصفة الموالية للانتقالي الجنوبي المدعوم “إماراتيًا”، بالقرب من البنك الأهلي، بحي كريتر، في عدن.

وأوضح المصدر أن البنك الأهلي، الذي انفجرت بجانبه القنبلة، لا يبعد أكثر من 300 متر عن البنك المركزي اليمني الذي شهد في فترات سابقة بعض الحوادث الأمنية.

وأضاف بأنه تسبب انفجار القنبلة في إصابة جنديين بإصابات بليغة أسعفا على أثرها إلى مستشفى الجمهورية التعليمي بمدينة خور مكسر.

وتابع موضحًا أن قوات الأمن انتشرت في معظم شوارع حي كريتر، للبحث عن المتسببين في الحادثة، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وتشهد العاصمة اليمنية المؤقتة “عدن” الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، بين الحين والآخر، العديد من الحوادث الأمنية دون أن تتمكن السلطات الأمنية فيها من وضع حدٍ لها.

ويتحكم “المجلس” بزمام الأمور في عدن، منذ أغسطس/ آب الماضي، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية، انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي. (الأناضول)