إصابتين بهجوم مسلح في مركز تسوق بالولايات المتحدة (فيديو)

إصابة شخصين بهجوم مسلح في مركز تسوق بالولايات المتحدة

أُصيب شخصان بجروح بليغة جراء هجوم مسلح وقع داخل مركز تسوق في مدينة جيرسي بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وقال ستيف فولوب، عمدة جيرسي، في بيان، إن الحادث وقع مساء الجمعة في مركز تسوق اسمه نيوبورت سنتر، وأُصيب خلاله شخص في بطنه وآخر في ذراعه.

وأوضح فولوب أن جروح المصابين خطيرة، مشيرًا أن السلطات تعتقد أن الحادث ناجم عن صراع بين أفراد عصابات.

وأشار إلى توقيف شخصين على خلفية الحادث، موضحًا أنه تم إخلاء مركز التسوق عقب الهجوم.

(الأناضول)