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إصابة 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية

إصابة 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية
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