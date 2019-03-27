إصابة 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية

أصيب ثلاثة فلسطينيين، الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إنها نقلت ثلاثة مصابين بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة للاجئين بمحافظة بيت لحم.

وأضافت المصادر أن أحد المصابين تعرض لعيار ناري في الصدر.

وقال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوة إسرائيلية داهمت المخيم، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وعادةً ما يقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي البلدات الفلسطينية لاعتقال “مطلوبين”، على حد زعمه.

الأناضول