مقتل مستوطنين اثنين بعملية طعن مزدوجة في أريئيل واستشهاد المنفذ

لقي مستوطنان مصرعهما واصيب اربعة اخرون، ثلاثة منهم في حالة حرجة، إثر عملية طعن مزدوجة نفذها فلسطيني قرب مستوطنة أريئيل في الضفة الغربية الثلاثاء، فيما قالت سلطات الاحتلال انها تمكنت من قتل المهاجم.

ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن خدمة الاسعاف "نجمة داود" قولها ان فلسطينيا طعن في البداية حارس أمن قرب مدخل الحديقة الصناعية لمستوطنة أريئيل، مضيفة ان الحارس اصيب بجروح متوسطة فيما تم اطلاق النار على المهاجم من قبل قوات الامن.

وفي موقع اخر، قام فلسطيني ثان بطعن ثلاثة اشخاص داخل محطة للوقود قبل ان يفر بمركبته ويصدمها بعد سيارات كانت على الطريق السريع قرب المستوطنة. وأخيرا أوقف المهاجم السيارة وترجل منها ثم قام بطعن رجل آخر قبل ان يتم اطلاق النار عليه بحسب المصادر نفسها.

منفذ عملية أريئيل على الارض بعد اطلاق النار عليه من قبل الجيش الاسرائيلي

وتحدث مصادر اخرى عن ان عمليتي الطعن نفذهما فلسطيني واحد وليس اثنين، وهو ما اكدته إذاعة الجيش الاسرائيلي التي نقلت عن مسؤول أمني قوله إن "عملية مستوطنة أريئيل نفذها فلسطيني، حيث جرى إطلاق النار عليه وإصابته".

وقال الجيش الاسرائيلي انه يقوم في الاثناء بعملية تمشيط بحثا عن مهاجمين محتملين اخرن.

ومن جانبها، افادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب مجهول الهوية برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة اريئيل شمال سلفيت، في إشارة لمنفذ العملية او احدى العمليتين.

اعتقالات ومداهمات

وفي الاثناء، تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي التضييق على الفلسطينيين عبر شن مداهمات واعتقالات في انحاء متفرقة من الضفة الغربية بشكل يومي.

وفي هذا الاطار، فقد افاد نادي الاسير الفلسطيني بان الجيش الاسرائيلي شن فجر الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات واسعة اعتقل خلالها 10 من الفلسطينيين بتهمة المشاركة في أعمال مقاومة.

كما داهمت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء، منزل الأسير يونس هيلان في بلدة حجة قرب محافظة قلقيلية وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه.

وتتهم سلطات الاحتلال الأسير هيلان (19 عاما)، بقتل مستوطن طعنا في بلدة الفندق قرب قلقيلية في 25 تشرين الاول/أكتوبر الماضي.