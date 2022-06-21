إعدامات جماعية للاجئين عراقيين في بولندا (لجنة تحقيق)

أعلنت لجنة تحقيق بيلاروسية الثلاثاء، انها سلمت الجانب العراقي أدلة عن إعدامات جماعية نفذتها القوات البولندية سرا في حق عشرات اللاجئين العراقيين.

وقالت لجنة التحقيق البيلاروسية في بيان على موقعها الالكتروني انها عقدت اجتماعا مع الوفد العراقي في مكتبها المركزي حضره موظفو قسم التحقيق الرئيسي بلجنة التحقيق بوزارة الخارجية، ولجنة أمن حدود الدولة ومركز حقوق الإنسان.

واضاف البيان انه تم خلال الاجتماع "إبلاغ الجانب العراقي بالمعلومات التي خلص إليها التحقيق مع الجندي البولندي تشيتشكو حول عمليات إعدام جماعية، ودفن سري للاجئين قتلهم الجيش البولندي في منطقة الحدود على الجانب البولندي من الحدود مع جمهورية بيلاروس".

وتابع ان الجانب العراقي حصل على "معلومات ومواد عن سير ونتائج التحقيق في القضية الجنائية الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية والدعاية للحرب وتعريض الآخرين للخطر عن عمد، والوقائع المتعلقة بانتهاكات المسؤولين في بولندا".

واشار البيان الى ان هذه الجرائم "تشمل الترحيل، والقسوة، والتعذيب، والتقصير المتعمد في تقديم المساعدة، مما أدى إلى وفاة الضحايا من اللاجئين من دول الشرق الأوسط بما فيها العراق وأفغانستان".

وقالت لجنة التحقيق البيلاروسية في بيانها انه "تم التأكيد على أن هذه الجرائم قد ارتكبت على أساس العرق والجنسية والقومية والدين عندما عبر الضحايا حدود بولندا لمزيد قاصدين بلدانا أخرى في الاتحاد الأوروبي".

وحسب التقرير، وثق المحققون البيلاروسيون أعمالا إجرامية ضد 135 شخصا من مواطني العراق، أصيبوا بجروح نتيجة العنف واستخدام الوسائل الخاصة ضدهم من قبل قوات الأمن البولندية.

كما يجري التحقيق في ثلاث قضايا تتعلق بأذى جسدي وطرد غير قانوني من أراضي الاتحاد الأوروبي إلى بيلاروس، مما أدى إلى مقتل ضحايا من أصل عراقي.

وستنظر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في شباط/فبراير العام القادم، في تصريح نشطاء حقوق إنسان بيلاروسيين بشأن "الإبادة الجماعية للمهاجرين" في بولندا.

وأعلنت قوات حرس الحدود في بولندا، في 25 كانون الثاني/يناير، بدء بناء سياج بطول 186 كيلومتراً (115 ميلاً) عند الحدود مع بيلاروسيا بعد تدفّق الآلاف من المهاجرين من الشرق الأوسط إلى الحدود، في محاولةٍ للعبور إلى الاتحاد الأوروبي.