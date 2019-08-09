إنتاج إيران من النفط في أدنى مستوى منذ الثمانينيات

تراجع إنتاج إيران من النفط، وكذلك صادراتها من الخام، في تموز/ يوليو الماضي، إلى أدنى مستوى منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وأوضح تقرير شهري صادر عن وكالة الطاقة الدولية، الجمعة، أن عقوبات واشنطن على طهران تسببت بتراجع صادرات الأخيرة بواقع 130 ألف برميل يوميا، إلى 400 ألف برميل يوميا.

كما تراجع إنتاج إيران من الخام بواقع 50 ألف برميل يوميا، إلى 2.23 مليون برميل يوميا.

يتزامن ذلك مع تراجع نمو الطلب العالمي على النفط بشكل حاد، بحسب التقرير، جراء تباطؤ النمو العالمي وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.