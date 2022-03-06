إنذار روسي صارم لجيران أوكرانيا

وجهت روسيا الاحد، انذارا صارما الى الدول المجاورة لأوكرانيا مفاده ان استخدام الطيران الحربي الأوكراني لشبكة المطارات التابعة لها سيعني تورطها في الحرب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن استخدام الطيران الحربي الأوكراني لشبكة المطارات التابعة لدول الجوار قد تعتبره روسيا دليلا على تورط هذه الدول في النزاع المسلح.

واعلنت الوزارة في البيان ان الجيش الروسي عمل على تعطيل المقاتلات الحربية التابعة للجيش الأوكراني في مطار فينيتسا في أوكرانيا باستخدام أسلحة "الدقة العالية".

وقال البيان إن بعض الطائرات الحربية الأوكرانية ذهبت إلى رومانيا ودول أخرى مجاورة، مشددة على أن "السماح لطائرات حربية أوكرانية باستخدام مطارات دول أخرى قد يُعتبر مشاركة من تلك الدول في الصراع المسلح".

كما دعت الدفاع الروسية الأوكرانيين لإخلاء المنشآت الصناعية العسكرية على الفور لأنها تخطط لضربها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الصواريخ الروسية دمرت تماما المطار المدني بمدينة فينيتسا، عاصمة المنطقة الغربية الوسطىالأحد.

وقال زيلينسكي أيضا، إن الجيش الرويس يستعد لقصف مدينة أوديسا المطلة على ساحل البحر الأسود، معتبرا ان ”إطلاق صواريخ على أوديسا، ستكون هذه جريمة حرب“.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية الأحد إن ”القوات الروسية تستهدف المناطق المأهولة في أوكرانيا، لكن شدة المقاومة تبطئ التقدم الروسي“، شميرة الى أنه ”ما زال حجم وقوة المقاومة الأوكرانية يشكلان مفاجأة لروسيا“.

وأضافت أن روسيا ردت باستهداف المناطق المأهولة في العديد من المواقع من بينها مدن خاركيف وتشرنيهيف وماريوبول.

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية: ”استخدمت روسيا في السابق أساليب مماثلة في الشيشان عام 1999 وسوريا عام 2016، عندما وظفت كلّا من الذخائر الجوية والأرضية في هجماتها“.

ونفت السلطات الروسية مِرارًا استهداف المناطق المدنية الأوكرانية.

وتوقع نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب الاحد ان تمتد الحرب في أوكرانيا لسنوات، معتبرا ان ”الحلفاء الدوليين سيحتاجون إلى إظهار قوة تحمّل إستراتيجية لضمان إخفاق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أوكرانيا“، بحسب تعبيره.