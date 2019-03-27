إنفجار يهز العاصمة السويدية

عناصر من الشرطة السويدية

وقع انفجار، صباح الأربعاء، غرب العاصمة السويدية ستوكهولم، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، بحسب إعلام غربي.

وذكرت صحيفة “مترو” البريطانية نقلًا عن مصادر محلية سويدية، أن انفجارًا كبيرًا هز ستوكهولم صباح الأربعاء، موقعًا عددًا من الجرحى.

وأوضحت أن الانفجار وقع في منطقة “فالينغباي” الصناعية، ما تسبب بحدوث أضرار لعدد من السيارات والمباني، من بينها فندق.

وقالت الشرطة المحلية، إنه تم نقل عدد من المصابين إلى مستشفى، دون ذكر عدد محدد.

وأوضح فيدريك آندرسون، المتحدث باسم الشرطة أنه تم تطويق المنطقة التي وقع فيها الحادث، وتم إطلاق تحقيق في الانفجار.

ولم تعلن السلطات الرسمية ماهية الانفجار وأسبابه، حتى الساعة 7:00