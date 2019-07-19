إيران: الأميركيون أسقطوا واحدة من طائراتهم "بالخطأ"

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس عن تدمير طائرة مسيرة إيرانية.لكن طهران قالت انها لم تفقد ايا من طائراتها وان الاميركيين على الارجح قد اسقطوا احدى طائراتهم بالخطأ ظنا منهم انها ايرانية.

نفى نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة أن تكون إيران فقد فقدت طائرة مسيرة مؤخرا، مرجحا أن تكون الولايات المتحدة قد دمرت واحدة من طائراتها المسيرة "بالخطأ".

وكتب عراقجي في تغريدة على تويتر "إننا قلقون من أن تكون (السفينة الأميركية) يو إس إس بوكسر قد أسقطت واحدة من طائراتهم الأميركية بالخطأ"، وذلك غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس عن تدمير طائرة مسيرة إيرانية.

وأضاف "لم نخسر أي طائرة مسيرة في مضيق هرمز أو في أي مكان آخر".

وكان ترامب أعلن الخميس عن تدمير طائرة مسيرة إيرانية.

وقال إنّ الطائرة اقتربت من سفينة الإنزال الأميركية "يو إس إس بوكسر" لمسافة أقلّ من ألف متر، ما دفع السفينة الحربية إلى القيام "بعمل دفاعي" أسفر عن "تدمير الطائرة المسيّرة في الحال".

من جهته، صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الخميس أنّه لا يملك "أيّ معلومات عن فقدان طائرة مسيّرة" إيرانية.

وقال لدى وصوله إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، للاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "ليست لدينا أي معلومات عن فقدان طائرة مسيّرة اليوم".

وأكد ترامب أنّ الطائرة الإيرانية "عرّضت للخطر سلامة السفينة وطاقمها"، مشيرا إلى أن "هذه أحدث حلقة من مسلسل طويل من الأعمال الاستفزازية والعدائية التي تقوم بها إيران ضدّ السفن العاملة في المياه الدولية".

وأكد أن "الولايات المتحدة تحتفظ بالحقّ في الدفاع عن منشآتها وموظفيها ومصالحها، وتدعو كل الدول إلى إدانة محاولات إيران عرقلة حرية الملاحة والتجارة العالمية".

وتشهد منطقة الخليج ومضيق هرمز الذي يمر عبره ثلث النفط الخام العالمي المنقول بحرا، تصاعداً في التوتر على خلفية مواجهة أميركية إيرانية.

وعززت إدارة ترامب وجودها العسكري في المنطقة، وبررت ذلك ب"تهديدات" إيران ضدّ مصالحها، دون تقديم توضيحات.

