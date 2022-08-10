إيران تعلن احباط هجوم على إحدى سفنها في البحر الأحمر

كشفت إيران الاربعاء، عما قالت انه هجوم استهدف احدى سفنها في البحر الأحمر، وتم احباطه بفضل التدخل السريع لقوات بحريتها.

وقال نائب قائد العمليات في البحرية الإيرانية الأميرال مصطفى تاج الديني إن "فريق المواكبة للقوات البحرية تحت قيادة المدّمرة جماران (...) وصل فوراً إلى المكان، ليل أمس، بعد تلقيه نداء استغاثة من سفينة إيرانية في البحر الأحمر، وتواجَه مع الزوارق المهاجِمة".

واضاف خلال حديث للتلفزيون الرسمي انه "مع الحضور الفاعل لفريق المواكبة والتبادلات القوية (بين الجانبين)، لاذت الزوارق بالفرار"، ودون ان يقدّم تفاصيل إضافية بشأن السفينة المستهدفة أو الجهات التي يشتبه بوقوفها خلف الهجوم.

وكانت البحرية الإيرانية اعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إحباط محاولة قرصنة ناقلة نفط في خليج عدن. وأتى ذلك بعد نحو أسبوعين من إعلانها التصدي كذلك لمحاولة قرصنة استهدفت ناقلتين أخريين في خليج عدن.

وقد عززت إيران من حضور قواتها البحرية في المنطقة، امتداداً إلى خليج عدن، على خلفية سلسلة من هجمات القرصنة التي شهدتها بين العامين 2000 و2011، وذل اسوة بالدول التي تعتمد على حركة الملاحة عبر والبحر الأحمر.

وتراجعت في الأعوام الماضية وتيرة محاولات القرصنة التي غالبا ما يقف صوماليون وراءها، في ظل إجراءات قامت بها دول عدة لتأمين الملاحة، وفق منظمة الأمن البحري البريطانية "يو كاي أم تي أو"،

وتنشط البحرية الإيرانية في هذه المنطقة عبر دوريات مراقبة منذ عام 2008، لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن التابعة لها أو لدول أخرى.