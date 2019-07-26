إيران تفرج عن 9 هنود من أفراد طاقم ناقلة نفط بريطانية

أفرجت إيران الجمعة عن تسعة من أصل 12 هنديا، هم أفراد طاقم ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها منذ الـ"14 تموز/يوليو، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الهندية.

واتهمت إيران الناقلة "رياح" لدى احتجازها بنقل الوقود المهرب، في إطار من التوتر المتزايد بين الحكومة الإيرانية ولندن وواشنطن حول الملاحة في مضيق هرمز.

ولا يزال 21 هنديا محتجزين لدى إيران، بينهم ثلاثة من طاقم "رياح" و18 من طاقم السفينة ستينا إمبيرو، التي ترفع علم بريطانيا واحتجزتها إيران الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق، أعلن السفير الإيراني لدى لندن عن "منح السفارة الهندية حق زيارة 18 هنديا من أفراد طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة".