إيران تنقذ 44 بحارا من ناقلتي النفط المنكوبتين (صور)

أنقذت إيران 44 بحارا من طاقم ناقلتي النفط، المنكوبتين واللتين تعرضتا لانفجارين كبيرين في مياه بحر عمان فجر الخميس.

وأفادت السلطات الايرانية أنها نقلت طاقم السفينيتن إلى ميناء جاسك جنوب البلاد.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية بأن إحدى ناقلتي النفط ترفع علم جزر مارشال، وكانت تتجه من قطر نحو تايوان، والناقلة الثانية كانت ترفع علم باناما وكانت متجهة من السعودية نحو سنغافورة.

كذلك ذكرت وكالة "رويترز" أن ناقلة نفط مملوكة لشركة "فرونت لاين" النرويجية قد أصيبت بطوربيد قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية، صباح اليوم الخميس.

كما أعلن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، ومقره في البحرين، أن قواته تساعد ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لحادث اليوم الخميس في خليج عمان.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم الأسطول الخامس، جوشوا غراي، أن القوات الأمريكية تلقت ندائي استغاثة في الساعة 6:12 و7:00 صباحا.

وفي وقت سابق أعلنت البحرية البريطانية أنها على علم بحادث وقع في خليج عمان بالقرب من الساحل الإيراني.

ونشرت وكالة فارس صورا للناقلتين، مضيفة أن إحدى الناقلتين (FRONT ALTAIR) تتبع جزر مارشال والناقلة الأخرى (Kokuka Courageous) ترفع علم باناما.

وذكرت الوكالة أنه تجري الآن عملية إخلاء الناقليتين من الطواقم، وأن سفينة إنقاذ إيرانية توجهت نحو الناقلة (FRONT ALTAIR) التي تحترق في بحر عمان.

بدوره ذكر موقع "عصر إيران"، أن الهجوم تم على بعد ٣٠ كم من ميناء جاسك الإيراني جنوب البلاد، مضيفا أن إحدى الناقلتين كانت تحمل مادة الميثانول شديدة الاشتعال وأن إطفاء الحريق سيكون عملية خطيرة.

من جهتها قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية إن سفينة كانت تنقل النفط من السعودية إلى سنغافورة "تعرضت لأضرار نتيجة للهجوم المشتبه به" في بحر عمان