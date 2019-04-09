إيران تهدد بمحاربة القيادة المركزية الأمريكية

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صنف الحرس الثوري أمس الاثنين، منظمة إرهابية.

هددت إيران، اليوم الثلاثاء، بمحاربة القيادة المركزية الأمريكية، ردا على تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.

وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية في بيان أنها "ستستغل كل ما لديها من وسائل لمحاربة" القيادة المركزية الأمريكية.

وقال قائد بالحرس الثوري الإيراني، وفقا لوكالة رويترز للأنباء، إنه ينبغي على السفن الحربية الأمريكية البقاء على مسافة من زوارق الحرس الثوري.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صنف الحرس الثوري أمس الاثنين، منظمة إرهابية.

وردت طهران بإعلان القيادة المركزية الأمريكية منظمة إرهابية والحكومة الأمريكية راعية للإرهاب.