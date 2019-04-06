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إيران: توسيع عمليات الإجلاء مع توقع هطول أمطار جديدة

إيران: توسيع عمليات الإجلاء مع توقع هطول أمطار جديدة
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