إيران: توسيع عمليات الإجلاء مع توقع هطول أمطار جديدة

نحو 1900 مدينة وقرية تأثرت بالفيضانات بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها إيران منذ 19 مارس آذار

قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن طهران تحركت السبت لإخلاء بلدات وقرى أخرى مهددة بالفيضانات بعد أن توقعت الأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار على جنوب غرب البلاد وذلك في الوقت الذي وصل فيه عدد ضحايا الفيضانات إلى 70 قتيلا.

وأضاف التلفزيون أنه يجري نقل كثيرين من سكان سوسنكرد التي يبلغ عددهم نحو 50 ألف نسمة وخمس بلدات أخرى في إقليم خوزستان إلى مناطق أكثر أمانا.

وقال غلام رضا شريعتي حاكم إقليم خوزستان للتلفزيون الرسمي “صدر أمر بالإجلاء ونوصي النساء والأطفال بالمغادرة ولكن نطلب من الرجال والشبان البقاء ومساعدتنا” في جهود الإنقاذ.

وقال التلفزيون إنه سيتم إخلاء سبع قرى تهددها الانهيارات الأرضية في إقليم لورستان المجاور.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن بير حسين كوليفاند رئيس أجهزة الطوارئ في البلاد قوله إن ما لا يقل عن 70 شخصا لقوا حتفهم.

وتأثرت نحو 1900 مدينة وقرية بالفيضانات بعد الأمطار الغزيرة غير المتوقعة التي شهدتها إيران منذ 19 مارس آذار.