إيران: ضبط أضخم عملية تهريب وقود عبر الخليج

طاقة السفینة التي تم ضبطها، تبلغ 10 الاف طن، وطولها 131 مترا

قالت السلطات الإيرانية، إنها أحبطت عملية لتهريب أكبر شحنة من الوقود إلى خارج البلاد بشكل غير قانوني، عبر مياة الخليج، بلغت كمياتها الإجمالية 12.5 مليون لتر، وقام بها 21 شخصا ينتمون لجنسيات مختلفة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأعلن قائد القوة البحریة، في الحرس الثوري الإيراني، العمید علی رضا تنكسیری، أن قواته ضبطت الأربعاء، أضخم شحنة من الوقود المهرب فی مضیق هرمز، مشيرا إلى أن إجمالي الكمية المضبوطة بلغ 12.5 ملیون لتر.

وأوضح تنكسیری، أنه بعد تحریات استخباراتیة دقیقة، تم القاء القبض علی 21 مهربا، ينتمون لجنسيات مختلفة، مبيّنا أنه وبعد إجراء التحقيقات الأولية مع المتهمين، تم تحويلهم مع الشحنة المضبوطة إلى الجهات القضائية لمتابعة سير القضية.

وأضاف قائد القوة البحریة للحرس الثوري، أن هذه الشحنة تعتبر الأكبر من نوعها، التی یتم ضبطها حتى الآن فی الخلیج ومضیق هرمز.

وقال أن طاقة السفینة التي تم ضبطها، تبلغ 10 الاف طن، وطولها 131 مترا، وهي تعد من النوع الثقیل، وبتوقیفها تم الایقاع بإحدی العصابات الرئیسیة لتهریب الوقود من إیران فی المنطقة .

وفي شهر مارس/آذار الماضي، قالت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، إنها فكتت شبكة منظمة مختصة بتهريب الوقود من البلاد إلى الخارج، خاصة الديزل والنفط الأبيض، مقابل عوائد مالية كبيرة.

وتعبر أسعار الوقود في إيران خاصة البنزين، الأرخص عاليما بعد فنزويلا، خاصة بعد تدهور العملة المحلية، الأمر الذي يشجع عصابات التهريب على نقلة لدول الجوار، وبيعه بأرباح مجزية.

وبحسب ميزانية العام الإيراني الحالي (بدأ في 21 مارس/آذار 2019)، يبلغ سعر لتر البنزين 1000 تومان (نحو 0.24 دولار)، فيما أكد رئيس منظمة التخطيط والميزانية في الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت، أن سعر البنزين لن يرتفع في ميزانية العام الحالي.